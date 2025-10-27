Sauvegarde immuable résistante aux ransomwares : comment elle change la donne

Même la meilleure pile de sécurité peut échouer lorsque les ransomwares frappent là où ça fait le plus mal : vos sauvegardes. Les attaquants n’ont pas besoin de voler vos données s’ils peuvent chiffrer ou effacer vos copies de secours en premier. C’est pourquoi la résilience moderne ne dépend plus seulement du fait de sauvegarder, mais de la manière dont vous le faites.

La sauvegarde immuable change la donne en rendant les données de restauration physiquement intouchables : aucune suppression, aucun chiffrement, aucune corruption silencieuse possible.

Points clés

L’immuabilité est devenue la base de la résilience des données , garantissant que les sauvegardes ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées, ni chiffrées — même avec des identifiants administrateur compromis.

, garantissant que les sauvegardes ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées, ni chiffrées — même avec des identifiants administrateur compromis. La conception anti-ransomware combine immuabilité, segmentation et vérification pour assurer la récupérabilité, même en cas de compromission totale.

pour assurer la récupérabilité, même en cas de compromission totale. Les architectures hybrides sur site avec stockage immuable définissent désormais la nouvelle référence en matière de performance, de conformité et de Zero Trust Data Resilience.

5 raisons pour lesquelles les équipes IT ont besoin d’une sauvegarde immuable et anti-ransomware

Lorsque les ransomwares ont évolué pour détruire d’abord les points de restauration, les sauvegardes traditionnelles sont devenues obsolètes. Le stockage immuable a renversé la logique : protéger les données par conception plutôt que par politique.

Voici comment cette approche redéfinit la protection et la conformité des données dans tous les secteurs.

1. L’immuabilité fait de la sauvegarde la véritable dernière ligne de défense

Une sauvegarde immuable est une copie qui ne peut être ni modifiée, ni supprimée, ni chiffrée pendant une période de rétention définie — quel que soit l’accès obtenu.

Cela repose sur l’immuabilité imposée au niveau du stockage, comme S3 Object Lock en mode WORM (Write Once, Read Many), qui verrouille les données à la couche physique plutôt que de se baser sur les autorisations logicielles.

Contrairement aux simples drapeaux « lecture seule » ou à la protection contre la suppression, l’immuabilité au niveau du stockage ne peut pas être contournée — même par un administrateur compromis. Résultat : chaque point de restauration devient un instantané propre et garanti, prêt à être utilisé quand tout le reste échoue.

2. Les ransomwares visent désormais les sauvegardes en premier

Dans 96 % des attaques récentes, les cybercriminels tentent de chiffrer ou d’effacer les sauvegardes avant de toucher aux systèmes de production. Leur objectif : vous priver de la possibilité de restaurer et vous forcer à payer. Les sauvegardes immuables éliminent totalement cet avantage.

Parce que les données sont verrouillées au niveau du stockage, même un malware disposant de privilèges système complets ne peut ni modifier ni supprimer les points de restauration. Associées à des copies déconnectées (air-gapped) ou externalisées, les sauvegardes immuables garantissent qu’une version de vos données reste toujours récupérable, quelle que soit la méthode d’attaque.

3. La protection au niveau du stockage surpasse les contrôles logiciels

S’appuyer uniquement sur des protections logicielles comme la « suppression restreinte » ou le contrôle RBAC ne suffit plus. Les attaquants savent que ces paramètres peuvent être modifiés. C’est pourquoi les architectures anti-ransomware imposent immuabilité, chiffrement et verrous de rétention directement sur la couche de stockage.

Les solutions de stockage objet avec immuabilité en mode conformité garantissent qu’aucun appel d’API, identifiant privilégié ou compte de service ne peut contourner les politiques de rétention. Cela crée un périmètre de sécurité physiquement appliqué, qui persiste même si votre domaine principal est compromis.

4. La conformité et l’assurance cyber exigent désormais une immuabilité prouvée

Des réglementations comme la directive NIS2, HIPAA ou le RGPD imposent de plus en plus l’existence de copies de sauvegarde non réinscriptibles et non effaçables comme preuve d’intégrité des données. De la même manière, les assureurs cyber évaluent non seulement la présence de sauvegardes, mais leur immuabilité et leur capacité de restauration vérifiable.

La sauvegarde anti-ransomware, à la fois immuable et vérifiable, offre exactement cela : une traçabilité cryptographiquement vérifiable démontrant l’intégrité des données, l’application des politiques de rétention et la pleine capacité de récupération. Pour de nombreuses organisations, cela fait désormais la différence entre conformité et responsabilité.

5. L’immuabilité hybride redéfinit la performance et la rapidité de restauration

L’avenir de la résilience des données repose sur des architectures hybrides combinant un stockage immuable sur site pour la restauration instantanée et une isolation cloud pour la protection hors site.

Ce modèle offre le meilleur des deux mondes :

• Des performances locales pour restaurer immédiatement les charges critiques.

• La scalabilité du cloud et la redondance géographique pour une résilience et une rétention conformes à long terme.

En imposant l’immuabilité sur les deux couches, les systèmes hybrides anti-ransomware atteignent l’équilibre idéal entre sécurité, vitesse et rentabilité : une architecture de récupération pensée pour le Zero Trust.

Sécurisez vos sauvegardes avec Ootbi d’Object First

Les ransomwares ne montrent aucun signe de ralentissement. C’est pourquoi nous avons créé Ootbi (Out-of-the-Box Immutability) : une solution de stockage de sauvegarde sur site sécurisée, simple et puissante pour les clients Veeam.

Ootbi est sécurisée par conception, selon la définition de la CISA, et repose sur les derniers principes de Zero Trust Data Resilience — une approche « Assume Breach » selon laquelle tout utilisateur, appareil ou service tentant d’accéder aux ressources de l’entreprise est potentiellement compromis et ne doit pas être considéré comme fiable.

David Bennett, CEO d’Object First, déclare : « Les entreprises ne peuvent pas se permettre d’attendre quand une attaque par ransomware survient : leurs revenus, leur réputation et leurs emplois sont en jeu. La résilience ne consiste pas seulement à protéger les données, mais à la rapidité avec laquelle on peut se relever quand cela compte le plus. Object First offre aux utilisateurs de Veeam une solution anti-ransomware simple à utiliser, pour se restaurer plus vite et devenir tout simplement résilients. »

Article sponsorisé.