I. Présentation

Pour continuer sur le test du kit Nuki Smart Lock 3.0 Pro (serrure connectée), aujourd’hui nous allons tester la nouvelle version du Keypad. En matière d'évolution, le Keypad 2.0 intègre un lecteur d’empreintes.

Cette nouvelle version de Keypad est compatible avec les versions 2.0, 3.0 et 3.0 Pro des serrures connectées Nuki et le Nuki Opener.

II. Package & design

A. Package

Pour contenir ce nouveau Keypad 2.0, Nuki a fait évoluer son emballage. En effet, contrairement au package de la première version qui (pour moi) ressemblait plus à un emballage d’accessoires (peut-être parce que je l’ai reçu dans un set, ne vous méprenez pas le V1 était quand même bien protégé), ce nouvel emballage reprend les codes du fabricant autant pour sa qualité, sa robustesse que par son design. Vous retrouvez un maximum d’informations comme pour les Smartlock.

Nous retrouvons sur celui-ci, une photo du produit, le contenu de la boite, des photos des fonctions en action (saisie du code ou utilisation du lecteur d’empreintes), etc…

L’emballage est donc solide, épais, mais facile à ouvrir. De plus, tout comme pour la serrure, vous retrouvez en premier une petite pochette contenant la notice puis le produit dans son emplacement. Emplacement qui est moulé à ces formes.

Comme annoncé sur l’emballage, les piles et les accessoires de montage sont fournis. Pour le montage, vous retrouvez l’adhésif type 3M et les piles sont déjà placées dans l’appareil.

B. Design

On se doutez bien qu’avec l’ajout du lecteur d’empreintes dans cette nouvelle version du Keypad, le design allait évoluer. Avec l’ajout du lecteur et le changement de type de batteries, le Keypad 2.0 a pris un peu de volume avec une hauteur passant de 90mm à 118mm (+ 2,8 cm), une épaisseur passant de 15mm à 21mm (+ 6mm) et une largeur diminuant de 1mm.

Niveau couleur, pas de changement majeur, celui-ci reste noir. Cependant, les matériaux utilisés pour la conception ont évolué aussi. Fini le touché "Dain" de la première version, nous arrivons sur celui-ci avec un plastique lisse, mat et plus « froid ».

La forme générale du clavier n’évolue que très peu. Celui-ci garde sa forme toute en hauteur avec les deux colonnes de chiffres et le lecteur d’empreintes positionné en dessous. Mais les touches numériques ont évolué, celles-ci sont indépendantes du matériau de surface, sont de formes rondes ce qui adoucit le design global du Keypad, et ces touches sont chacune indépendante (au niveau visuel) les unes des autres.

Le design général de ce Keypad est soigné, bien fini, avec des matériaux de bonne facture. Il reprend les standards de finition des matériels vendus par Nuki. Il a un design qui reste fin (bien que sa taille ait augmenté) et élégant, mais il perd un peu de sa discrétion une fois installé. Le lecteur d’empreinte est bien intégré dans l’ensemble du design du keypad.

C. Caractéristiques physiques

Les caractéristiques physiques de l’appareil sont les suivantes :

Bluetooth 5.0, bande ISM 2.4Ghz

Antenne HF intégrée à puce céramique

Fréquence : 2402 MHz à 2480 MHz

Puissance d’émission : 10dBm (10mW) maximum

Alimentation : 3V (4x 1,5V) compatible Alcaline, Lithium ou NiMH (1,2V)

Poids : 90g

Indice IP : IP65 (Protection contre les projections d’eau)

Dimensions : L x l x h 118 mm x 29 mm x 21 mm

Capacité : 20 empreintes / 200 codes

Définition des normes de protection IPxx : lien Wikipedia

IP 65 : totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %).

III. Installation, configuration, utilisation

Pour l’installation physique, cela va être très court, il vous suffit de trouver le bon emplacement, enlever le scotch 3M et le poser soit sur la porte, soit sur le mur. Rien de plus simple, contrairement au Keypad V1, sur celui-ci, il n’y a pas la possibilité de le visser au mur.

Pour l’installation logicielle, il vous suffit de vous rendre dans l’application Nuki sur votre smartphone, puis aller dans le menu et sélectionner « Gérer vos appareils ». Sélectionnez Keypad.

Attention, si vous disposez déjà d’un keypad celui-ci va être remplacé. Vous avez deux choix possibles pour l’installation, soit supprimer par vous-même le Keypad existant puis installer le nouveau soit remplacer le keypad en cliquant sur le bouton « ajouter un keypad ».

Personnellement, j’ai supprimé le keypad afin de faire l’installation comme un ajout d’accessoire.

Cliquez sur le bouton "Ajouter un keypad" et suivez les instructions. L’association se fait en 5 minutes et le Keypad est directement opérationnel dès la fin de l’installation. Lors de l’installation, une mise à jour du firmware est effectuée si nécessaire.

Pour rappel, le Keypad et la Smartlock communiquent en Bluetooth, l’association des deux doit se faire à moins de 10 mètres.

Lors de l’association du nouveau keypad, et si vous en disposiez d’un avant, les codes existants des différents membres de la famille sont automatiquement repris ce qui facilite la configuration. Il ne vous reste plus qu’à intégrer les empreintes des personnes souhaitées.

Pour ajouter une empreinte, allez dans les paramètres de votre serrure puis sélectionnez Keypad, et sélectionnez l’utilisateur souhaité.

Vous pouvez enregistrer un total de 20 empreintes en plus des 200 codes et il est tout à fait possible d’enregistrer différentes empreintes pour chaque utilisateur (les index qui sont les plus utilisées, mais aussi les pouces sans difficulté). Comme pour les smartphones, l’application vous demande de positionner le doigt à plusieurs reprises afin de prendre en compte le maximum de détails.

Au quotidien, le lecteur d’empreinte est aussi réactif que la saisie d’un code, il suffit d’une 1 seconde à 1,5 seconde maximum pour que la serrure réagisse pour le déverrouillage et le verrouillage suivant votre configuration, ce qui est très agréable à l’utilisation.

Coté batterie, le Keypad est fourni avec 4 piles AAA ou LR03 Alcaline 1,5V d’une marque très connue, mais il est tout à fait possible de choisir des piles rechargeables NiMh 1,2V ou au lithium 1,5V à la place. Par contre, ce dernier perd un peu de son autonomie, il passe de 18 mois environ à 12 mois (information fournie sur le site officiel).

Comme avec la version 1, tous les évènements générés par le Keypad sont enregistrés dans le journal de l’application avec tous les détails nécessaires. Vous retrouvez l’identifiant des personnes, le type de connexion (codes ou empreintes), date et heure de l’évènement et l’état de serrure (verrouillé/déverrouillé).

IV. Conclusion

Nuki a de nouveau sorti un matériel haut de gamme, fonctionnel et abouti. L’association avec le matériel existant se fait sans difficulté et la reprise des codes est un plus. Le design est dans la continuité des prestations fournies avec les autres objets connectés de la marque.

Déjà avec la version 1 du keypad, cela permettait de ne plus prendre ses clefs, mais la version 2 permet de ne plus retenir de code non plus ce qui génère de nouveau un gain de temps et évite les oublis de code (ceci n’est pas très bon pour la mémoire !).

Par contre, le prix a autant pris de volume que le Keypad, nous trouvons sur le site un tarif de 159 euros pour la version 2 contre 79 euros pour la version 1, une augmentation de tarif au vu des prestations fournies est tout à fait normale, mais ici nous avons le double. Est-ce que le lecteur d’empreinte à lui seul vaut cette augmentation de tarif ? Ou peut-être la garantie "remplacement en cas de vol" (conditions sur le site : ici) ?

En regardant la conception de celui-ci, une question me vient à l'esprit : pourquoi avec changé le type d’alimentation ? Question de puissance pour le lecteur d’empreinte ? Car cela fait grossir le lecteur de manière importante.