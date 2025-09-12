Une nouvelle fonctionnalité très attendue est disponible pour les utilisateurs de la messagerie Signal : Secure Backups. Cette option permet de créer des sauvegardes chiffrées de bout en bout de ses conversations. Est-ce gratuit ou payant ? Comment ça marche ? Voici ce qu'il faut savoir.

"Auparavant, si vous cassiez ou perdiez votre téléphone, l'historique de vos messages Signal disparaissait.", voici la problématique adressée par la nouvelle fonctionnalité de Signal. Pour vous éviter le pire, Signal lance une nouveauté attendue : la sauvegarde de vos données dans le Cloud !

La problématique de la sauvegarde a toujours été un point délicat pour Signal. Jusqu'à présent, la seule option était de réaliser une sauvegarde locale, exposant les utilisateurs à la perte de leurs données en cas de problème majeur avec leur appareil (panne, perte, vol, etc.). Avec les "Secure Backups", Signal propose enfin une vraie solution basée sur le cloud, sans pour autant négliger la sécurité.

Signal veut vous rassurer, même s'il est question ici de pousser vos données dans le Cloud :

Chiffrement de bout en bout : les sauvegardes sont chiffrées avant de quitter l'appareil. Sur le principe, personne, pas même Signal, ne peut y accéder.

les sauvegardes sont chiffrées avant de quitter l'appareil. Sur le principe, personne, pas même Signal, ne peut y accéder. Clé de récupération unique : pour déchiffrer la sauvegarde et restaurer les messages, l'utilisateur doit utiliser une clé de récupération de 64 caractères, générée sur son appareil.

pour déchiffrer la sauvegarde et restaurer les messages, l'utilisateur doit utiliser une clé de récupération de 64 caractères, générée sur son appareil. Sauvegarde quotidienne : les données sont automatiquement sauvegardées chaque jour, remplaçant la version de la veille.

Il est important d'insister sur le rôle de la clé de récupération. "Votre clé de récupération est la seule façon de 'déverrouiller' votre sauvegarde lorsque vous avez besoin de restaurer l'accès à vos messages. La perdre signifie perdre définitivement l'accès à votre sauvegarde, et Signal ne peut pas vous aider à la récupérer.", peut-on lire.

La sauvegarde Signal : gratuite ou payante ?

La fonction Secure Backups se propose en deux versions : une gratuite et une payante. Dans les faits, vous pouvez gratuitement sauvegarder tous vos messages et vos médias (historique limité à 45 jours). "Le niveau gratuit comprend 100 Mo de stockage de messages. Les messages sont compressés et stockés dans une archive de sauvegarde sécurisée.", précise Signal.

Par médias, comprenez : les photos, les vidéos, les GIF, les documents et toutes les autres pièces jointes partagées via Signal. Si vous avez besoin d'un historique illimité dans le temps pour vos médias, mais limité à 100 Go, il faudra payer : 1,99 dollar par mois.

"Si vous décidez d'opter pour les sauvegardes sécurisées, vous pourrez sauvegarder gratuitement tous vos messages texte et l'historique des médias des 45 derniers jours. Si vous souhaitez sauvegarder l'historique de vos médias au-delà de 45 jours, ainsi que l'historique de vos messages, nous proposons également un plan d'abonnement payant au prix de 1,99 USD par mois.", peut-on lire dans l'annonce de Signal.

Signal veut aller encore plus loin

À en croire l'annonce officielle, la sauvegarde dans le Cloud n'est qu'une première étape. Signal aimerait apporter plus de flexibilité, notamment pour que vous puissiez créer des archives sécurisées à l'emplacement de votre choix. Signal évoque aussi l'ajout de "fonctionnalités vous permettant de transférer votre historique de messages chiffrés entre les appareils Android, iOS et Desktop."

Enfin, sachez que la sauvegarde Cloud est disponible uniquement avec la version beta de l'application Android. La sortie globale est imminente, autant pour Android, iOS que les versions de bureau.

