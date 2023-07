Depuis plusieurs mois, le marché du recrutement informatique est en forte tension : nombreuses sont les entreprises qui souhaitent recruter, mais trouver le bon candidat n'est pas évident ! Face à cette difficulté, il peut s'avérer utile et nécessaire de recourir à un cabinet de recrutement spécialisé dans l'informatique.

Il suffit de scruter quelques sites d'offres d'emploi pour constater que les offres dans le domaine de l'informatique sont très nombreuses ! Ceci est d'autant plus vrai pour certaines spécialités de l'informatique où l'on parle même d'une pénurie de talents, notamment la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Même si les écoles font tout leur possible pour former les professionnels de demain, plusieurs mois ou années sont nécessaires en fonction du niveau et du métier visé.

Plutôt que de publier une annonce sur les sites spécialisés ainsi que sur certains réseaux sociaux comme LinkedIn, et attendre que les candidats postulent, les entreprises ont une alternative : solliciter un cabinet de recrutement informatique ! On peut citer Factoriel, un cabinet de recrutement "spécialisé en système d’information – par des anciens opérationnels de l’IT" créé en 2013 et capable de vous accompagner partout en France.

Lorsqu'une entreprise sollicite un cabinet de recrutement, celui-ci va s'appuyer sur son réseau et divers outils pour dénicher le talent IT qu'il vous faut ! Ainsi, on inverse clairement les rôles : c'est "vous" qui allez à la recherche des candidats, donc vous n'attendez pas que les candidats viennent à vous. Pendant que le cabinet de recrutement effectue les recherches, l'analyse des CV et les premiers entretiens à votre place à l'aide de son équipe de chasseurs de têtes IT, vous pouvez rester concentré sur votre activité principale.

Gagner du temps, c'est aussi l'une des motivations, car on peut espérer que le recrutement sera effectué plus rapidement, et surtout que la bonne personne soit trouvée ! Même s'il n'y a pas la garantie qu'il y aura un réel "match" entre votre entreprise, le poste et le candidat, cette méthode permet de limiter les erreurs de recrutement.

Toutefois, recruter dans l'informatique, ce n'est pas évident : il est important d'avoir une bonne connaissance de ce domaine, des différents métiers, et de certaines technologies, pour être capable d'associer le bon profil au bon poste. En effet, un développeur web n'aura pas besoin des mêmes compétences qu'un pentester ou d'un administrateur système. C'est d'autant plus vrai que de nouveaux métiers sont "créés" au fil des années suite à l'émergence de nouvelles technologies. Sans oublier la cohérence au niveau des salaires qui est nécessaire pour attirer et convaincre les candidats.

C'est pour ces différentes raisons qu'il semble évident de s'orienter vers un cabinet de recrutement avec une spécialité pour les métiers de l'informatique. Sinon, il y a des chances que cette expérience soit un échec, donc prenez le temps de choisir le bon partenaire.

Article sponsorisé.