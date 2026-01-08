La nouvelle mouture de Sync-in apporte une nouveauté majeure : la prise en charge de Collabora Online pour l'édition de documents en ligne. Désormais, les utilisateurs auront donc le choix entre OnlyOffice et Collabora Online.

Pour rappel, Sync-in est une plateforme collaborative de stockage et de partage de fichiers. Cette alternative française à Nextcloud enchaine les mises à jour depuis plusieurs mois, et la version 1.10 a attiré mon attention. La raison : la prise en charge de Collabora Online pour la consultation, la création et la modification de documents directement depuis votre navigateur Web.

Sync-in veut offrir le choix plutôt que d'imposer une solution

Mais, au fait, c'est quoi Collabora Online ? La solution Collabora Online permet l'édition de documents via votre navigateur. Sa particularité, c'est de supporter nativement les formats OpenDocument, soit les mêmes formats que ceux utilisés par LibreOffice. On va dire que Collabora Online s'inscrit mieux dans la démarche du Libre et de l'Open Source.

"Collabora Online s’adresse en priorité aux environnements fondés sur les standards ouverts et le logiciel libre. La solution offre un support natif des formats OpenDocument, tout en assurant une compatibilité avec les formats Microsoft Office.", peut-on lire sur leur blog.

Sync-in ne veut pas imposer un choix binaire entre OnlyOffice et Collabora Online, car il est question d'une intégration conjointe. Cela signifie que vous pouvez installer et activer l'une ou l'autre de ces deux solutions dans Sync-in ou les deux. Mieux encore, chaque utilisateur peut choisir l'éditeur qu'il souhaite utiliser dans le cas où les deux sont activés.

Source : Sync-in

Ce qui différencie Collabora Online de OnlyOffice

En parcourant la documentation de Sync-in, j'ai trouvé un tableau de comparaison entre Collabora Online et OnlyOffice qui résume bien les différences entre ces deux solutions. Bien qu'elles remplissent la même fonction sur le papier, elles ont une philosophie légèrement différente, notamment dans leur approche vis-à-vis de la compatibilité avec le format Microsoft Office.

Surtout, ce tableau met aussi en avant le niveau d'intégration de ces deux solutions au sein de Sync-in. Par exemple, on peut constater que le verrouillage des fichiers est géré par Sync-in mais applicable dans les deux cas.

Critère Collabora Online OnlyOffice 🧩 Technologie Basé sur LibreOffice Suite bureautique propriétaire open-core 🌍 Philosophie Open source (AGPL / MPL selon éditions) Open-core, certaines fonctionnalités avancées sous licence 📄 Formats natifs OpenDocument ( .odt , .ods , .odp ) Microsoft Office ( .docx , .xlsx , .pptx ) 📂 Formats supportés* .odt , .ods , .odp , .docx , .xlsx , .pptx , .rtf , .txt , .csv .docx , .xlsx , .pptx , .odt , .ods , .odp , .txt , .csv 📄 Compatibilité MS Office Bonne, avec limitations possibles sur documents complexes Excellente (formats natifs) 🧑‍🤝‍🧑 Collaboration temps réel Oui (curseurs, modifications en direct) Oui (édition simultanée fluide) 💬 Commentaires & annotations Oui Oui 🔐 Gestion des permissions Héritée de Sync-in Héritée de Sync-in 🔒 Verrouillage des fichiers Géré par Sync-in Géré par Sync-in 🌐 Installation côté client Aucune (navigateur web) Aucune (navigateur web) 🏢 Cas d’usage privilégiés Secteur public, souveraineté, standards ouverts Environnements orientés Microsoft Office 🎯 Expérience utilisateur Proche de LibreOffice Proche de Microsoft Office 📈 Courbe d’apprentissage Moyenne (UI LibreOffice) Faible (UI familière MS Office)

Les autres nouveautés de la version 1.10

Au-delà de l'aspect bureautique, cette nouvelle version de Sync-in apporte un changement important sous le capot, avec une migration vers Node.js 24 (tout en maintenant la compatibilité avec la version 22).

Nous pouvons noter deux autres améliorations apportées par la version 1.10 :

Liens publics enrichis : le partage externe ne se limite plus au téléchargement. Il y a désormais une portée collaborative puisque ce lien permet l'accès, la visualisation et même l'édition des documents selon les droits accordés.

Source : Sync-in

Simplification de l'interface : les actions "Voir" et "Éditer" fusionnent en un bouton "Ouvrir" unique, le logiciel gérant automatiquement le mode d'ouverture selon le contexte.

D'autres nouveautés ont été ajoutées ces derniers mois, comme la visionneuse d'images en ligne et l'éditeur de texte natif, par la version 1.9.1 publiée en novembre 2025, et la prise en charge 12 langues supplémentaires (soit 14 au total) via la version 1.8.1.

Si vous voulez tester, voici le lien vers la démo en ligne : Démo de Sync-in.

