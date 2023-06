Synology vient de lancer un nouveau produit, et il ne s'agit pas d'un NAS ! Le Synology BeeDrive appartient à la catégorie des DAS : un boitier que l'on connecte directement à sa machine et sur lequel on va pouvoir sauvegarder des données.

Synology présente le BeeDrive comme une solution pour les personnes qui ont besoin d'un boitier pour sauvegarder leurs données, mais pour autant qui n'ont pas besoin d'avoir un NAS à la maison : "Avez-vous de la famille et des amis qui souhaitent simplement sauvegarder des fichiers importants sur leur ordinateur ainsi que leurs photos de téléphone portable, mais pour qui les options plus sérieuses, comme les systèmes de stockage, sont démesurées ?"

Le Synology BeeDrive est un hub personnel : il tient dans la main, il est hyper léger (43 grammes), et il est là pour vous permettre de sauvegarder le contenu de votre ordinateur et de votre smartphone. Pour cela, il va se connecter à votre appareil en USB-C 3.2 Gen 2 (ou USB-A) et permettre le transfert de données via une connexion en 10 Gbit/s (maximum). Une carte de stockage flash fabriquée par Synology intègre ce boitier.

Que se passe-t-il une fois que l'on connecte le BeeDrive à son ordinateur ou son smartphone ? La bonne nouvelle, c'est que ce boitier est accompagné par un logiciel même si son utilisation est facultative.

Ce logiciel va permettre de sauvegarder les données de l'ordinateur ou du mobile et de faire de la synchronisation de fichiers. Par ailleurs, il offre une vue d'ensemble du stockage et de l'état de l'appareil. Diverses options sont proposées : nombre de versions de fichiers à conserver, exclure certaines extensions de fichiers ou encore archiver les fichiers supprimés.

Pour la partie mobile, Synology met en avant l'application BeeDrop pour transférer les fichiers de votre mobile vers le boitier BeeDrive en passant par votre PC, à condition que les deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi. BeeDrop peut sauvegarder jusqu'à 5 appareils mobiles via Wi-Fi.

Le Synology BeeDrive peut être utilisé sous Windows, Linux et macOS, ainsi que sur Android ou un appareil Apple (attention à la connectique, mais il y a l'option BeeDrop).

Où acheter le Synology BeeDrive ? A quel prix ?

Le Synology BeeDrive est garantie 3 ans et il est proposé en deux capacités : 1 To et 2 To. De ce fait, il y a deux prix différents :

Synology BeeDrive - 1 To : 151,14 euros - Disponible sur Amazon

- Disponible sur Amazon Synology BeeDrive - 2 To : 251,94 euros - Disponible sur Amazon

Qu'en pensez-vous ?

Source : communiqué de presse