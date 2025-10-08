La nouvelle version du système d'exploitation pour les NAS Synology commence à pointer le bout de son nez : DiskStation Manager 7.3 alias DSM 7.3 est disponible ! Cette nouvelle version apporte une bonne nouvelle : les disques durs tiers sont de nouveau acceptés sur la série 2025.

DSM 7.3 dit oui aux disques durs tiers

C'est un détail, mais il est très important, et c'est peut-être même l'annonce que la communauté attendait le plus. Avec DSM 7.3, Synology met fin à l'obligation d'utiliser des disques Synology pour l'installation et la création de pools de stockage sur certains de ses modèles.

Pour rappel, Synology avait fait des déçus en affirmant que les modèles Plus, Value et J Series lancés en 2025 (comme le DS925+, par exemple) ne prendraient pas en charge les disques tiers. Cela obligeait les utilisateurs à acheter des disques Synology : un choix difficile à accepter par la communauté d'utilisateurs.

Bien que Synology continue de promouvoir ses propres disques, la restriction est levée avec DSM 7.3. Synology travaille actuellement main dans la main avec les fabricants de disques pour élargir la gamme de supports de stockage certifiés. Mais, ce qui est certain, c'est que DSM 7.3 accepte d'être installé sur des disques non certifiés (donc n'importe quel disque tiers) et il accepte aussi la création de pools de stockage sur ces mêmes disques tiers.

Les autres nouveautés de DSM 7.3

Avec DSM 7.3, Synology a mis l'accent sur trois piliers principaux :

👉 Efficacité du stockage

La fonctionnalité de hiérarchisation du stockage (Tiering) a été améliorée. Elle déplace automatiquement les fichiers entre différents niveaux de stockage en fonction de leur fréquence d'accès. Les données "chaudes", fréquemment utilisées, restent sur les supports les plus performants, tandis que les données "froides" sont déplacées vers du stockage plus économique, le tout via des politiques personnalisables.

👉 Sécurité

Synology rappelle qu'au cours des 12 derniers mois, plus de 50 mises à jour de sécurité ont été déployées, notamment pour corriger des vulnérabilités dans différents paquets. De son côté, DSM 7.3 intègre désormais des indicateurs de risque reconnus par l'industrie (KEV, EPSS, et LEV).

DSM 7.3 a aussi le droit à son lot de correctifs de sécurité :

curl : CVE-2023-38545

AppleTalk : CVE-2023-51781

krb5 : CVE-2024-37371

PostgreSQL : CVE-2025-1094

rsync : CVE-2024-12085

libssh2 : CVE-2020-22218

libuv : CVE-2024-24806

Certifi : CVE-2023-37920

Plusieurs paquets plus pris en charge par les éditeurs ont été abandonnés avec DSM 7.3, notamment PHP 7.3, 7.4 et 8.0. C'est le cas aussi de Node.js v14 et Node.js v16.

👉 Collaboration et IA :

DSM 7.3 est aussi synonyme d'évolution au niveau d'une application phare : Synology Drive. L'application se dote d'étiquettes partagées et d'un verrouillage de fichiers amélioré. Il ne me reste plus qu'à explorer ces nouveautés.

De son côté, la Synology AI Console (qui s'intègre à Synology Office), déjà déployée sur plus de 430 000 systèmes d'après Synology, introduit des fonctions de masquage et de filtrage des données pour protéger les informations sensibles avant leur envoi à des fournisseurs d'IA tiers. À l'avenir, elle supportera toutes les API compatibles avec OpenAI, ouvrant la voie à des infrastructures d'IA privées (et locales).

👉 Les autres améliorations

Le site de Synology a été mis à jour et reflète désormais les changements introduits dans DSM 7.3 : Releases Notes for DSM. On note notamment ces améliorations :

Ajout d'une option permettant de reporter les mises à jour importantes de DSM jusqu'à 28 jours après la première notification .

de jusqu'à après la . Ajout de la prise en charge de Synology Tiering et Synology Tiering Vault .

et . Ajout de la prise en charge native d' exFAT pour les périphériques externes (plus besoin d'un paquet supplémentaire)

pour les périphériques externes (plus besoin d'un paquet supplémentaire) Prise en charge de l' envoi par e-mail des codes de récupération pour la double authentification (OTP), si les utilisateurs ne peuvent pas recevoir leur OTP lors de la connexion au système.

des pour la (OTP), si les utilisateurs ne peuvent pas recevoir leur OTP lors de la connexion au système. Ajout d'une option permettant de verrouiller automatiquement les espaces de stockage chiffrées lors d'une réinitialisation manuelle. "Après la réinitialisation, le coffre-fort des clés est effacé et désactivé, et les volumes chiffrés et les dossiers partagés sont verrouillés pour empêcher tout accès non autorisé. Cette option est désactivée par défaut.", précise Synology.

DSM 7.3 est disponible par l'intermédiaire d'une version estampillée DSM 7.3-81180. Les NAS compatibles devraient se voir proposer la mise à jour prochainement... En attendant, vous avez toujours la possibilité de télécharger le paquet d'installation .pat depuis le site de Synology, afin d'effectuer une installation manuelle.

Accédez à cette page et téléchargez la version correspondante à votre modèle :

Ensuite, procédez à l'installation. Plusieurs paquets seront mis à jour automatiquement, dont Container Manager et encore Replication Service. Attention, avec Active Backup for Business, le paquet ne semble pas pris en charge pour le moment, ce qui le rend inutilisable : une mise à jour devrait arriver prochainement puisque c'est un paquet important sur DSM.

Qu'en pensez-vous ?

Source