I. Présentation

Dans ce test, je vais vous parler d'un nouvel objet connecté de chez Delta Dore, et plus particulièrement d'une ampoule connectée ! Le modèle Easy Bulb E27CW appartient à la nouvelle gamme Easy de chez Delta Dore !

Elle est compatible exclusivement avec les deux nouvelles box pour maison connectée : Tydom Home (version boîtier) et Tydom Pro (version pour tableau électrique). Je vous recommande de lire mon article au sujet de la nouvelle box Tydom Home. Pour ses ampoules de la gamme Easy, Delta Dore propose un tarif unique : 34,90 euros par ampoule, que ce soit pour une ampoule au format E27, E14 ou GU10. Dans cet article, c'est le modèle au format E27 qui est présenté.

Ces ampoules communiquent avec la box Tydom grâce au protocole Zigbee 3.0, ce qui assure une portée d'environ 30 mètres (signal radio). Sa compatibilité Zigbee 3.0 signifie que l'on peut l'utiliser avec d'autres box compatibles avec ce protocole, et pas forcément une box Delta Dore. L'utilisation au quotidien s'effectue avec l'interrupteur physique, l'application Tydom (Android / iOS) ainsi que les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.

II. Découverte de l'ampoule Easy de chez Delta Dore

Sur la boîte de l'ampoule Easy, j'ai apprécié qu'il y ait de nombreuses informations techniques ! Au-delà d'apprendre qu'elle appartient à la classe énergétique F (normal pour une ampoule connectée, car elle consomme toujours un minimum d'électricité), on apprend beaucoup de choses intéressantes :

16 millions de couleurs + blanc chaud et blanc froid (plage 1800K à 6500K)

Angle d'éclairage : 360°

806 lumens

Consommation de 8,5 watts en fonctionnement

Consommation inférieure à 0,5 watt en veille connectée (prête à recevoir un ordre de la part de la box Tydom)

Durée de vie de 25 000 heures en fonctionnement

On / off 50 000 fois

Format E27

Protocole radio : Zibgee 3.0

Dans la boîte, nous retrouvons l'ampoule Easy ainsi qu'une notice en plusieurs langues. L'ampoule Delta Dore en elle-même est de bonne qualité et elle se met en place sans difficulté au sein d'une lampe compatible avec les ampoules E27, ou sur un plafonnier. La mention CE est présente.

III. Prise en main l'ampoule Delta Dore Easy

A. Connexion à la box Tydom

À partir de l'application, il faut se connecter à son logement pour ajouter un nouvel équipement. Ce processus s'effectue en quelques étapes très simples : il suffit de se laisser guider. Après avoir choisi le type d'équipements à ajouter, un assistant adapté à cet équipement se lance dans l'application. En moins de deux minutes, c'est fait ! Lorsque l'on ajoute un appareil pour la première fois, il y a une étape supplémentaire qui consiste à créer un réseau Zigbee.

Une fois l'appareil ajouté, on peut le retrouver dans la liste de ses équipements. C'est dommage que suite à l'ajout, ce ne soit pas directement proposé de renommer le nouvel équipement, en l'occurrence ici l'ampoule Easy, car c'est une action quasi obligatoire pour s'y retrouver quand on a plusieurs objets connectés. Toutefois, c'est possible dans un second temps à partir des menus de l'application. En complément, une fonction permet de localiser l'ampoule en la faisant clignoter.

B. Utilisation de l'ampoule Easy Bulb au quotidien

Sans rentrer dans la gestion de l'ampoule, on peut accéder à quelques actions pour l'allumer, l'éteindre ou gérer l'intensité de l'éclairage. Ensuite, si l'on sélectionne l'ampoule, on accède au nuancier pour choisir une couleur précise, en jouant sur la saturation, pour trouver la couleur correspondante à ses envies. On peut faire la même chose pour avoir du blanc froid ou du blanc chaud. L'intensité de l'éclairage se gère d'un simple glissement de doigt vers le bas ou vers le haut pour diminuer ou augmenter l'intensité. Il n'y a pas de système d'ambiance, comme un mode "lecture" ou un mode "concentration" comme on peut retrouver chez Philips Hue, par exemple.

Quand on change l'état de l'ampoule, c'est très réactif. C'est appréciable. Je n'ai pas constaté de latence, et c'est tant mieux, car sinon ça pourrait être gênant à l'usage. La diffusion de la lumière est également très bonne : l'ange d'éclairage à 360 degrés à son importance. Sur certains modèles concurrents, on est plutôt sur 200° et le rendu n'est pas le même. Voici quelques exemples.

En complément, nous pouvons exploiter le mode photo, mais aussi créer des scénarios et programmer des actions.

Tout d'abord, le mode photo. Il consiste à prendre une photo de l'ampoule dans son environnement (comme ici, dans mon bureau) afin de positionner sur la photo un icône correspondant à cet équipement. Ainsi, dans l'application si l'on appuie sur l'ampoule directement sur la photo, on est redirigé sur la gestion de cet équipement !

En ce qui concerne les routines, il y a d'une part les scénarios et d'autre part la programmation. Un scénario se déclenche à partir du smartphone tandis que la programmation permet de planifier des actions qui vont se déclencher automatiquement. Par exemple :

Du lundi au vendredi, allumer l'ampoule du bureau en vert, 20 minutes après le coucher du soleil (ou à une heure précise)

Créer un scénario pour allumer l'ampoule du bureau en bleu avec une intensité à 75% (il suffira d'appuyer sur le bouton "Jouer" dans l'application)

Ici, on parle d'un seul équipement, mais on peut inclure plusieurs équipements dans une même routine.

IV. Conclusion

L'ampoule connectée Easy Bulb de chez Delta Dore est de très bonne qualité ! L'éclairage est bon, et l'ampoule pourra éclairer sans problème une pièce telle qu'un bureau ou une chambre. La restitution des couleurs est bonne, et le fait d'avoir à la fois les blancs chauds et les blancs froids est un atout pour répondre à un maximum de besoins et d'envies.

Finalement, mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas scènes / ambiances prédéfinies dans l'application (en contrepartie on peut créer ses propres scénarios). Seconde remarque : le fait qu'il ne soit pas proposé de renommer l'ampoule suite à son intégration initiale.

Les ampoules de la gamme Easy de chez Delta Dore sont dès à présent sur le marché au prix de 34,90 euros l'unité ! Il y a moins cher, mais aussi moins bien sur le marché, mais il y a aussi plus cher (notamment la gamme Philips Hue).