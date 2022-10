Test Delta Dore Easy Plug E16EM

I. Présentation

Dans ce test, je vais vous parler d'un nouvel objet connecté de chez Delta Dore : une prise connectée correspondante au modèle Easy Plug E16EM. Cet objet connecté fait partie de la gamme Easy de chez Delta Dore, lancée il y a quelques mois seulement.

Cette prise connectée fonctionne en Zigbee 3.0 et elle est compatible exclusivement avec les deux nouvelles box pour maison connectée de chez Delta Dore, à savoir la Tydom Home (version boîtier) et la Tydom Pro (version pour tableau électrique). Néanmoins, et c'est importante de le préciser, le fait qu'elle soit compatible Zigbee 3.0 signifie que l'on peut l'utiliser avec d'autres box compatibles, et pas forcément une box Delta Dore.

La prise connectée Easy Plug de chez Delta Dore est commercialisée au prix de 44,90 euros. L'utilisation au quotidien s'effectue avec le bouton situé sur le dessus de la prise, l'application Tydom (Android / iOS) ainsi que les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.

Cette version est totalement adaptée au marché français !

II. Découverte de la prise connectée Easy de chez Delta Dore

A la lecture des différentes informations inscrites sur la boîte de la prise connectée Delta Dore, on apprend beaucoup de choses sur les caractéristiques :

Puissance maximale : 16A - 3680 Watts

Alimentation : 100-240V - 50-60 Hz

Usage interne exclusivement

Protocole radio : Zibgee 3.0

Dimensions : 79,6 (H) x 67,9 (L) x 72 (P) mm

Il y a autre chose que l'on apprend et qui est très important, c'est le fait que l'on puisse assurer un suivi de la consommation ! Ceci explique également pourquoi le prix est assez élevé : il y a des prises beaucoup moins chères sur le marché, mais sans suivi de la consommation.

La coque en plastique de la prise est très propre, avec de belles finitions. Il y a une belle qualité d'assemblage. Delta Dore a pour habitude de livrer des produits de qualité. De couleur blanche, elle sera adaptée à toutes les pièces d'autant plus que les prises électriques ont, en règle générale, un cache plastique blanc. Cette prise connectée répond à la norme CE et elle intègre une prise Terre (voir les photos ci-dessous). Le bouton sur le dessus de la prise sert à l'allumer ou l'éteindre manuellement.

III. Prise en main la prise connectée Delta Dore Easy

A. Connexion à la box Tydom

L'intégration à son installation Delta Dore s'effectue à partir de l'application Tydom, en sélectionnant son logement puis en ajoutant un nouvel équipement. En premier lieu, il faut connecter la prise puis lancer l'assistant dans l'application.

Quelques étapes suffisent pour associer la prise connectée à sa box Tydom. Le bouton présent sur le dessus de la prise connectée sert à basculer l'appareil en mode association. Par la suite, ce bouton physique sert à allumer ou éteindre la prise sans pour autant la débrancher du mur. Lorsque la prise est allumée, il y a un rétroéclairage bleu, sinon, le bouton est éteint.

Une fois la prise connectée ajoutée à son installation, nous pouvons commencer à l'utiliser. À la fin de la phase d'initialisation, il n'est pas proposé de renommer la prise connectée, ce que je trouve dommage (reproche déjà fait au sein de mon article sur l'ampoule connectée). Toutefois, on peut le faire dans un second temps dans la configuration de l'appareil.

B. Utilisation de la prise connectée au quotidien

Quand on rentre dans la section "Prise" de l'application, on a un aperçu de ses différentes prises connectées. Pour chaque prise, il y a un widget avec le nom, la consommation en Watts ("en live"), ainsi que deux boutons pour allumer ou éteindre la prise. Si l'on rentre dans le détail de la prise connectée Delta Dore, nous retrouvons un bouton on/off, ainsi que la consommation dans le haut.

Note : dans l'application, les réglages avancés et l'option pour changer le nom de l'appareil ne sont pas situés au même endroit que l'interface d'utilisation de la prise connectée en elle-même. C'est un coup à prendre avec l'application Tydom.

En matière de fonctionnalités avancées, nous avons les sections "Photos" et "Routines", ainsi que l'historique de la consommation.

La section "Photo" permet de prendre une photo de la prise connectée dans son environnement et d'ajouter sur la photo un bouton d'action correspondant à cette prise. Ainsi, pour piloter cette prise connectée et les autres objets connectés de votre installation, vous pouvez agir sur des photos directement. Un mode plutôt sympa (et original !).

La section "Routine" permet de créer des scénarios et de programmer des actions. Par exemple, vous pouvez créer une routine pour éteindre automatiquement la prise tous les soirs à 23h, sauf le samedi et le dimanche : ce type d'action automatique est un bon moyen de couper totalement certains appareils et de faire des économies sur sa facture d'électricité. Ainsi, un appareil en veille sera totalement coupé comme s'il était déconnecté.

On peut imaginer plein de scénarios utiles et pratiques : allumer/éteindre l'éclairage du sapin de Noël, de la pompe de l'aquarium, etc... Ou pour simuler une présence pendant une absence de longue durée !

La dernière version de l'application Tydom permet d'accéder à un historique de la consommation par jour, avec un détail heure par heure, ainsi que par semaine, par mois et par an. Cela apporte une réelle valeur ajoutée ! En fonction de la vue choisie, il y a aussi un total de consommation exprimé en Wh qui est indiqué.

Dans cet article, j'évoque principalement la prise connectée, mais une routine peut agir sur plusieurs équipements de différents types. L'application Tydom permet aussi une gestion par groupe, ce qui permet de gagner du temps lorsque l'on veut allumer ou éteindre plusieurs prises en même temps.

IV. Conclusion

La nouvelle prise connectée de chez Delta Dore est une belle réussite : l'appareil en lui-même à de belles finitions et la liste des fonctionnalités proposées est satisfaisante. Sans l'historique des consommations, j'aurais été clairement déçu, mais là ce n'est pas le cas. Le fait d'avoir le suivi des consommations est un véritable outil pour essayer de réduire sa consommation, car on peut voir si cela est efficace ou non (en éteignant automatiquement un appareil toutes les nuits, par exemple).

Le seul reproche que je souhaite faire, c'est qu'il n'est pas possible de désactiver le rétroéclairage du bouton physique de la prise. Certes il permet de savoir si la prise est activée ou non, mais dans une chambre le rétroéclairage peut s'avérer gênant. Un détail, mais c'est à relevé.

Comme je le disais en introduction, la prise connectée Easy Plug de chez Delta Dore est commercialisée au prix de 44,90 euros.