Test devolo WiFi 6 Repeater 5400

I. Présentation

Dans cet article, je vous donne mon avis sur le répéteur devolo WiFi 6 Repeater 5400, dans la continuité de mon test du répéteur devolo WiFi 6 Repeater 3000. Pour rappel, il s'agit des deux nouveaux répéteurs WiFi 6 imaginés par la marque allemande devolo.

Commençons par quelques caractéristiques clés de ce répéteur WiFi :

Norme WiFi 6 - Standards IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r

- Standards IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r Débit jusqu'à 4800 Mbits/s (4800 Mbits/s sur le 5 GHz et 574 Mbits/s sur le 2,4 GHz)

(4800 Mbits/s sur le 5 GHz et 574 Mbits/s sur le 2,4 GHz) Gestion des flux MU-MIMO 2x2 + 4x4

Compatible avec les normes de sécurité WPA2 et WPA3

et Intègre 2 port RJ45 (1 Gbit/s)

Compatible WiFi Mesh

Configuration avec l' application mobile (réseau WiFi principal, réseau invité, contrôle parental, etc.)

(réseau WiFi principal, réseau invité, contrôle parental, etc.) Garantie : 3 ans

Prix : 149,90 euros

Fiche produit - Site officiel

Le Repeater 5400 est un modèle plus haut de gamme vis-à-vis du Repeater 3000, car il intègre 2 ports Ethernet au lieu d'un seul, et surtout il est mieux équipé en termes d'antennes WiFi, ce qui lui permet d'avoir une bande passante plus importante (idéal pour des flux 4K, par exemple). L'écart de prix est de 50 euros entre les deux modèles.

II. Découverte du répéteur devolo WiFi 6 Repeater 5400

Dans le même esprit que pour le Repeater 3000, devolo met une nouvelle fois en avant sa volonté de mettre fin à vos problèmes de WiFi à la maison ! Il est vrai qu'un répéteur WiFi est idéal pour les personnes qui ont des problèmes de couverture WiFi au sein de leur logement puisqu'il va permettre d'améliorer la portée globale du réseau WiFi en diffusant le même réseau sans-fil que la Box Internet.

À l'intérieur de la boîte, nous avons le répéteur devolo, l'alimentation externe ainsi qu'un guide rapide. Avec ce modèle, devolo nous fait la promesse d'une mise en route simple et rapide. Nous le vérifierons par la suite. Il est à noter qu'il n'y a pas de câbles Ethernet RJ45 dans la boîte : un achat à prévoir en supplémentaire, si vous souhaitez exploiter la connectique réseau du répéteur.

Le déballage étant fait, regardons de plus près le répéteur dont les dimensions sont les suivantes : 115 x 37 x 140 mm. Personnellement, j'aime beaucoup le format et le design de ce répéteur WiFi, qui a des allures de petit routeur. Le port d'alimentation est accompagné par deux ports RJ45 en 1 Gbit/s ainsi qu'un bouton "Reset" et un bouton "Add". Le bouton "Add" sert à la mise en route pour associer le répéteur devolo avec son routeur WiFi déjà en place, mais aussi pour activer le WPS sur le répéteur afin de connecter un nouvel appareil au réseau.

Sur la face avant, il y a des LEDs qui s'allument pour servir d'indicateur de puissance du signal WiFi. C'est un point commun entre le Reapeter 3000 et le Reapeter 5400.

Ce répéteur se positionne aussi bien à plat qu'à la verticale. Si vous choisissez la seconde option, sachez qu'il y a un pied rétractable qu'il faut mettre en place afin que le répéteur se maintienne en position verticale.

III. Mise en place du répéteur : installation et configuration

La mise en route de ce répéteur est super simple ! Comme pour le Repeater 3000, devolo tiens sa promesse avec le Repeater 5400, à savoir : "Il suffit de le brancher, d’appuyer sur le bouton et le tour est joué". Dans la pratique, voici la marche à suivre pour mettre en place le répéteur pour qu'il diffuse le même réseau que votre routeur (Box).

1 - Connecteur le répéteur sur une prise électrique

2 - Attendre 3 minutes

3 - Appuyer 5 secondes sur le bouton du répéteur (pour le basculer en mode association)

4 - Appuyer sur le bouton WPS de votre routeur/box (dans un délai de 2 minutes)

5 - Voilà, c'est prêt !

En suivant ces quelques étapes, le répéteur est en place ! C'est agréable de pouvoir le mettre en place aussi facilement ! Les LEDs sur la façade indiquent la qualité du signal WiFi. Ici, le répéteur WiFi est placé à environ 7 mètres de la Box, dans une autre pièce avec plusieurs murs à traverser.

Depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, devolo travaille sur une nouvelle application. À ce jour, et comme je le disais dans mon test du Repeater 3000, l'application est épurée et surtout adaptée pour les utilisateurs novices. Pour les utilisateurs avancés qui veulent accéder à toutes les options de configuration, il faut recourir à l'interface de gestion Web pour configurer réellement l'appareil. Au passage, cette interface Web n'est pas protégée par un mot de passe, ce qui me gêne personnellement (on peut ajouter un mot de passe, mais il faut y penser !).

L'application affiche l'ensemble des appareils devolo connectés à notre réseau local, en affichant le détail de la configuration de chaque appareil. Il est également possible de vérifier les mises à jour du firmware, de voir les clients connectés et d'effectuer un test de débit (on est redirigé vers le site de SpeedTest).

Je vous recommande de lire mon autre test pour avoir plus d'informations sur l'application

L'interface Web est beaucoup plus complète et aboutie. Je le répète, mais c'est grâce à elle que l'on peut réellement configurer son répéteur WiFi !

La section "Réseau invité" est accessible uniquement lorsque le répéteur est utilisé en point d'accès (contrairement au bug dans l'application qui laisse penser qu'il s'agit d'un firmware non à jour). A noter la prise en charge du WPA3 pour la clé de sécurité, que ce soit pour le réseau invité ou le réseau principal.

Il en va de même pour la fonctionnalité "Contrôle parental" qui est uniquement accessible en mode point d'accès. C'est logique, mais c'est à préciser. Les restrictions de connexion basée sur le temps s'effectuent en ajoutant les adresses MAC des appareils.

Passage du mode répéteur au mode point d'accès

Le mode répéteur WiFi correspond au mode principal et par défaut de ce boîtier. Toutefois, on peut décider d'utiliser cet appareil comme point d'accès principal pour diffuser et gérer un réseau WiFi à part entière. Ce modèle s'y prête particulièrement, car il est bien dimensionné avec ses deux ports RJ45, le WiFi 6 et sa panoplie d'antennes.

Lorsque l'on diffuse son propre réseau WiFi, on peut définir le nom du SSID, ainsi que la clé de sécurité (WPA2, WPA3 ou mix), ainsi que les bandes de fréquences que l'on souhaite utiliser. Un seul réseau peut gérer le deux bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Sinon, on peut utiliser deux réseaux distincts ou activer uniquement une bande. C'est flexible.

IV. Performances

Il est temps d'évoquer les performances. En mode répéteur, ce modèle dépote bien ! Et surtout, ce que j'ai constaté c'est qu'il tenait bien la charge même si l'on commence à le solliciter avec plusieurs appareils. C'est précisément sur ce type de cas que l'on voit la différence avec le Repeater 3000.

Vous n'avez peut-être pas fait le rapprochement, mais le devolo WiFi 6 Repeater 5400 peut atteindre un débit maximal de 5400 Mbit/s.

Ci-dessous, les résultats de mes tests de performances en mode "point d'accès", sur du transfert de fichiers entre mon PC et mon NAS, via le protocole SMB. De très bonnes performances en somme !

Mêmes conditions et même constat que pour le test du Repeater 3000 : si j'effectue ce même test sans utiliser le répéteur WiFi, il y a une différence énorme, à savoir que j'obtiens un débit compris entre 3,21 Mo/s et 20,4 Mo/s en fonction de la taille des fichiers. Parfois, le transfert échoue à cause de la connexion qui est de mauvaise qualité (dû à l'éloignement). Lorsque le répéteur est en place, la connexion est stable et les performances boostées.

Les performances avec ce modèle sont nettement meilleures vis-à-vis du modèle Repeater 3000. Cela n'est pas une surprise, mais c'est bien de pouvoir le constater dans la pratique. Le Repeater 5400 est vraiment très performant, en plus d'étendre la portée du réseau WiFi !

Sur une connexion unique, avec un seul équipement qui charge la connexion du répéteur WiFi, le Repeater 5400 fait un peu mieux que le Repeater 3000. Je me répète, mais la différence se fait surtout quand il y a de nombreux appareils connectés : ce modèle est mieux dimensionné.

V. Conclusion

Avec un design qui me plaît particulièrement, le répéteur devolo Repeater 5400 a l'avantage d'intégrer deux ports Ethernet 1 Gbit/s ! Dommage qu'il n'ait pas un port USB pour effectuer le partage d'un périphérique, comme on peut le voir sur certains routeurs (ce qui aurait du sens en mode point d'accès, mais ce n'est pas sa fonction première). Ce produit a de très belles finitions et trouvera facilement une place sur votre bureau ou ailleurs.

À l'instar du Repeater 3000, le modèle Repeater 5400 est également très simple à mettre en place et c'est appréciable. La nouvelle application propose une meilleure ergonomie, mais elle peut être frustrante pour les utilisateurs avancés, car elles offrent très peu de possibilités pour la configuration. L'interface de gestion en mode Web permet de rattraper le coup.

Bien que ce soit un excellent répéteur WiFi, sachez que ce modèle est compatible avec les installations WiFi Mesh. Il peut aussi fonctionner en mode point d'accès et la bonne nouvelle, c'est qu'il est bien dimensionné pour assurer cette fonction !

Son prix est fixé à 149,99 euros : 50 euros de plus vis-à-vis du Repeater 3000, mais si votre budget vous le permet, je vous encourage vivement à acquérir ce modèle, car il est nettement plus performant. Cela est d'autant plus vrai si vous avez beaucoup d'appareils à connecter.