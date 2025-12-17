Test EcoFlow Delta 3 Max Plus

I. Présentation

EcoFlow a récemment lancé deux nouvelles stations électriques portables pour compléter sa gamme : DELTA 3 Max et DELTA 3 Max Plus. La version Plus, présentée dans cet article, est d'ailleurs présentée comme la première station de 2 kWh du marché capable de délivrer 3000 watts en sortie AC.

La station DELTA 3 Max Plus est équipée d'une batterie LFP de 2 048 Wh. Grâce à la technologie X-Boost 3.0, elle peut alimenter des appareils nécessitant jusqu'à 3 900 watts, ce qui permet d'alimenter une grande variété d'appareils, y compris des appareils électroménagers (un réfrigérateur, par exemple). Pour les aventuriers, c'est aussi suffisant pour être autonome en énergie, y compris avec un Van. À titre de comparaison, la station DELTA 3 Max est plus compacte et peut fournir 2 400 watts en sortie CA, avec 4 800 watts de crête (contre 6 000 watts pour l'autre modèle). Cette dernière information étant importante pour la protection contre les surtensions.

Pour protéger du matériel informatique, cet appareil est aussi adapté. La raison : le modèle Plus est doté d'un UPS (ASI) de 10 ms et de la prise en charge du protocole HID (communication avec le système d'exploitation), ce qui promet une excellente réactivité pour protéger les appareils sensibles (serveurs, NAS, etc.).

Note : un ASI se place entre la prise secteur et les équipements à protéger (serveurs, PC, routeurs, etc.). En temps normal, il laisse passer le courant tout en rechargeant sa batterie interne. En cas de panne ou de baisse de tension, il bascule instantanément sur sa batterie pour maintenir l’alimentation des appareils connectés pendant un certain temps — souvent quelques minutes à quelques dizaines de minutes selon la capacité.

Avant de partir à la découverte de ce modèle, voici un comparatif :

Spécifications EcoFlow DELTA 3 Max EcoFlow DELTA 3 Max Plus Capacité nominale 2 048 Wh 2 048 Wh Cellule PDD PDD Poids net 20,3 kg 22,1 kg Dimensions 494 × 239 × 305 mm 494 × 242 × 305 mm Nombre total de ports de sortie 9 10 Garantie constructeur 3 + 2 ans 3 + 2 ans Puissance de sortie totale 2 674 watts max 3 581 watts max Puissance de sortie (crête) 4 800 watts 6 000 watts Sortie maximale avec X-Boost 3 200 watts 3 900 watts X-Fusion Non Oui Sortie USB-A 1 x 18 W max 1 x 18 W max Sortie USB-C 1 x 100 W max, 2 x 30 W max (total : 30 W) 1 x 140 W max (HID), 2 x 45 W max (total : 45 W) Sortie 12 V CC / Port Anderson 126 watts max

Puissance de sortie x 1 : 12,6 V ⎓ 10 A 378 watts max

Puissance de sortie x 1 : 12,6 V ⎓ 10 A

Sortie Anderson x 1 : 12,6 V ⎓ 30 A Charge via l'alimentation électrique 2 300 watts 2 300 watts Évolutivité Non Oui avec des unités, de 2 à 10 kWh Mode Storm Guard Oui Oui

II. Tour d'horizon de la station EcoFlow

La station de charge EcoFlow est livrée dans un carton sobre au sein duquel le matériel est parfaitement protégé. Des blocs en polystyrène aux couleurs de la marque protègent parfaitement l'imposante station.

La première impression : elle fait son poids, mais c'est normal, la version Delta 3 Max Plus pèse 22,1 kg contre 20,3 kg pour la version Delta 3 Max. Au niveau de la taille, j'ai envie de dire que c'est celle d'une glacière compacte : 494 × 242 × 305 mm.

La station de charge est accompagnée par un guide de démarrage rapide, un cordon d'alimentation et une invitation à télécharger l'application mobile.

La station de charge est élégante et elle s'inscrit parfaitement dans le style habituel des produits EcoFlow. La marque évoque une structure CTC (cellule-châssis) inspirée du secteur automobile afin de faire de la DELTA 3 Max Plus une station robuste, et surtout, elle peut être utilisée dans les environnements où la température est basse. En effet, la station peut alimenter des appareils jusqu’à 0 °C et être stockée en toute sécurité entre -10 et 45 °C.

La façade avant dispose d'un bloc avec 4 prises CA et 4 ports USB dont 3 en USB-C, ainsi qu'un écran où il est précisé l'utilisation actuelle et l'autonomie restante. Cet écran est surplombé par 3 boutons, celui du centre étant là pour démarrer ou arrêter la station, tandis que les deux autres permettent d'activer/désactiver les blocs AC1 et AC2 (2 prises CA de gauche / 2 prises CA de droite).

Grâce aux deux poignées intégrées à la coque de la station de charge, il est facile de la transporter, que ce soit seul ou à deux. À l'avant et à l'arrière, on a le droit à des aérations sur la partie supérieure, grâce à des grilles qui font toute la largeur (18 x 6 cm, environ).

Même si les photos sont prises ici en intérieur, il est important de préciser que ce modèle est utilisable aussi en extérieur.

Maintenant, on va s'intéresser de plus près à l'ensemble de la connectique présente sur la station, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, car il y a des choses à dire !

À l'avant, il y a les ports suivants :

4 x CA (230V~50Hz, 3000 watts total - 13A max par port)

2 x USB-C 45 W

1 x USB-C 140 W

1 x USB-A 18 W

Le système se distingue par son contrôle indépendant des circuits, offrant la possibilité de gérer deux ports CA et un port CC de manière totalement séparée. Que ce soit depuis l’application mobile ou directement sur l’appareil, vous pouvez décider d’alimenter uniquement les équipements essentiels — comme un réfrigérateur — tout en coupant ceux qui ne le sont pas, afin d’optimiser la consommation d’énergie.

Autre atout : la stratégie de décharge personnalisable. Cette fonction permet de définir un seuil de batterie (par exemple, 50 % de capacité restante) pour désactiver automatiquement les appareils non essentiels lorsque ce seuil est atteint. L’objectif est clair : préserver l’énergie au profit des dispositifs critiques et ainsi prolonger leur autonomie.

Enfin, la protection intelligente contre les surcharges renforce la sécurité du système. Si la puissance totale consommée dépasse la limite de 3 000 W, les circuits secondaires sont immédiatement coupés pour garantir le maintien de l’alimentation sur les circuits prioritaires. Résultat : un fonctionnement stable, sûr et automatisé, même en cas de forte demande énergétique.

À l'arrière, il y a les ports suivants :

2 x connecteur XT60 11–60V ⎓ 18A Max, pour panneaux solaires (DC input) ou véhicule (allume-cigare)

1 x connecteur C13 (entrée - 220-240V~10A 50/60Hz)

1 x prise allume-cigare 12 V (sortie)

1 x prise Anderson 12 V (sortie)

1 x connecteur pour une batterie additionnelle

III. L'utilisation au quotidien

Si vous voyagez en van et que vous avez des besoins quotidiens ponctuels et réduits, ce modèle (et cette capacité) me semble tout à fait adéquat. Ici, je me suis intéressé particulièrement à un cas d'usage bien spécifique : utiliser cette station de charge pour alimenter mon poste de travail dans son ensemble et voir combien de temps elle pouvait alimenter l'ensemble de mes équipements. C'est aussi l'intérêt de cet appareil : la polyvalence et des scénarios d'usage variés, aujourd'hui à la maison, demain dans un mode aventurier.

La DELTA 3 Max Plus avait donc à assumer la consommation électrique des équipements suivants : un ordinateur fixe assez gourmand (et avec un GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti), deux écrans 27 pouces, une imprimante, un bureau électrique, un chargeur EcoFlow RAPID Pro, et une multitude de périphériques connectés en USB (webcam, micro, enceintes). Résultat : près de 8 heures d'autonomie, soit quasiment une journée de travail complète, avant que la batterie s'arrête brutalement !

Ce qui est intéressant, c'est que la DELTA 3 Max Plus se positionne entre mes équipements et l'alimentation électrique principale : en cas de coupure électrique, elle prend le relais en toute transparence !

Sur une demi-journée, cette batterie peut couvrir vos besoins avec différents appareils du quotidien. Voici un exemple d'usage mixte.

5 méthodes de charge différentes sont proposées pour cette station de charge. Les données officielles fournies par EcoFlow sont les suivantes :

Recharge sur une prise électrique (CA) : de 0 à 80 % en 47 minutes grâce à la technologie X-Stream

Recharge solaire (1 000 W max.) : de 0 à 80 % en 96 minutes

Recharge sur alternateur (1 000 W) : de 0 à 80 % en 95 minutes, soit 10 fois plus vite qu'avec des méthodes classiques

Recharge hybride du générateur : 0 % à 80 % en 47 minutes avec l'entrée CA + du générateur

Double recharge solaire et alternateur : de 0 à 80 % en seulement 51 minutes, même hors réseau

Ici, il y a une caractéristique différenciatrice en faveur de ce modèle : la possibilité de connecter 2 panneaux solaires via les ports XT60, de façon à envoyer jusqu'à 1 000 watts en entrée pour alimenter la batterie ! En 2h30, une charge complète est envisageable via le solaire (même si cela dépend de l'exposition, notamment).

Sachez que si vous visez l'autonomie énergétique pendant plusieurs jours, y compris sur un circuit domestique, vous pouvez ajouter des batteries supplémentaires à votre installation Delta 3 Max Plus. L'extension peut aller de 2 kWh à 10 kWh. EcoFlow promet une compatibilité étendue avec les batteries supplémentaires DELTA 3 Max Plus, DELTA 3 Series, DELTA Pro 3 et DELTA 2 Max.

Ce modèle est donc évolutif et cette unité principale peut représenter la première brique de votre projet.

Je me suis également intéressé au mode UPS de ce modèle, en particulier son association avec un NAS Synology pour éteindre le NAS automatiquement s'il y a une coupure d'électricité et que l'autonomie de la batterie devient faible. Cela peut s'appliquer aussi à une machine sous Windows ou Mac. Dans le cas de Synology, il y a peu de modèles compatibles (le DS923+ est compatible, mais pas le DS925+, par exemple). Je vous invite à consulter cette page.

Ensuite, le principe est le suivant :

Vous installez sur votre NAS deux paquets : SimplePermissionManager (communautaire) et Power Manager NUT (EcoFlow). Le premier sert à donner les permissions nécessaires au second pour agir sur le système avec des droits élevés.

(communautaire) et (EcoFlow). Le premier sert à donner les permissions nécessaires au second pour agir sur le système avec des droits élevés. Vous installez le logiciel Power Manager sur Windows et vous établissez une connexion distante sur le NAS (sur le port 3496) afin de visualiser le statut et d'ajuster le comportement du module NUT sur le NAS.

Vous pouvez configurer l'arrêt sur batterie faible, avec un pourcentage personnalisé compris entre 5% et 20%.

Ce qui est dommage, c'est que la batterie EcoFlow ne soit pas reconnue comme UPS USB au niveau de DSM (donc pas en direct). Là, nous sommes contraints de passer par une surcouche EcoFlow. Pour en savoir plus, consultez cette page de la documentation.

IV. L'intégration à l'application EcoFlow

L'application officielle EcoFlow peut accueillir cette station de charge, au même titre que d'autres produits de la marque, comme le chargeur de bureau RAPID. Dès l'ouverture de l'application, la station est détectée en tant qu'appareil à proximité via Bluetooth, ce qui facilite son intégration. La station de charge se connecte ensuite au réseau Wi-Fi de votre domicile. Même si vous n'envisagez pas particulièrement d'utiliser l'application au quotidien, je vous recommande de le faire rien que pour une seule chose : installer les mises à jour de firmware (optimisation et corrections éventuelles de bugs).

Comme le montrent les images ci-dessous, deux styles sont proposés pour la page d'accueil de l'appareil.

L'application offre un aperçu en temps réel de la puissance délivrée en sortie et celle reçue en entrée. Dans le même esprit, il y a aussi des statistiques précises, par type de source d'énergie, que ce soit par jour, semaine, mois ou année.

Au-delà de l'aspect supervision, l'application mobile contient de nombreux paramètres pour personnaliser le comportement de la batterie. Cela met en avant le travail important réalisé par EcoFlow au niveau du firmware. D'ailleurs, je me suis fait surprendre par une fonctionnalité qui consiste à éteindre automatiquement la batterie au bout de 30 minutes et qui est activée par défaut (elle est désactivable).

D'une manière générale, il y a des options pour optimiser et sécuriser la charge et la décharge, comme le fait de prioriser un port plus qu'un autre, ou de toujours faire en sorte de garder une réserve au niveau de la batterie. Le mode X-Boost, qui permet de délivrer jusqu'à 3 900 watts en sortie, est activable ou désactivable, selon vos besoins.

Par défaut, une garantie standard de 3 ans est incluse, mais il est possible d’obtenir 2 années supplémentaires simplement en enregistrant le produit via l’application EcoFlow (nécessite une preuve d'achat). Voilà une raison de plus d'utiliser l'application.

V. Conclusion

Disponible depuis le 30 octobre 2025, la série DELTA 3 Max met en évidence le savoir-faire de la marque EcoFlow. Le produit est esthétique, solide et offre beaucoup de possibilités (notamment avec la capacité de 2 kWh), que ce soit pour alimenter des appareils ou recharger la batterie en elle-même. Cette station de charge peut servir de point de départ pour une installation plus conséquente si vous venez lui ajouter des batteries supplémentaires pour accroitre son autonomie (tout dépend de la puissance nécessaire).

Étant donné que la configuration ne s'effectue pas depuis la station elle-même (à part pour activer/désactiver certains groupes de ports), l'application mobile est indispensable. Elle permet de profiter pleinement de la DELTA 3 Max Plus, car elle permet d'effectuer toute la configuration (et il y a beaucoup d'options).

J'apprécie le mode UPS et le fait de pouvoir positionner la station entre le réseau électrique et les appareils, cela permet d'en profiter au quotidien à la maison. Et quand se présentera l'opportunité, vous pourrez l'emporter avec vous pour des besoins différents (le temps des vacances, par exemple). Le mode de recharge par alternateur ou par panneau solaire plaira aux nomades, surtout avec la possibilité d'aller jusqu'à 1 000 Watts.

Profiter de l'offre de lancement

À l'occasion du lancement de ces deux nouveaux modèles, EcoFlow propose des offres spéciales jusqu'au 31 décembre 2025. Ces offres sont valables pour l'achat d'une station :

Achetez une DELTA 3 Max ou Max Plus et recevez un chargeur (alternateur) 500 W en cadeau (d'une valeur de 299 €).

Achetez une DELTA 3 Max ou Max Plus et obtenez 50 % de réduction sur un panneau solaire portable léger 400 W.

Achetez une DELTA 3 Max Plus et obtenez 200 € de réduction sur une batterie supplémentaire intelligente (en l'ajoutant à votre commande).

Le prix de base actuel est de 1 499 euros pour la version DELTA 3 Max Plus et 1 299 euros pour la version DELTA 3 Max.

