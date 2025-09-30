Test EcoFlow RAPID Pro

I. Présentation

La gamme RAPID Pro de chez EcoFlow regroupe un ensemble d'appareils destinés à la recharge : des batteries externes jusqu'à 300 watts, des chargeurs muraux, des câbles USB-C et même un chargeur de bureau très élégant.

Dans cet article, vous aurez l'occasion de découvrir dans le détail trois produits de cette gamme :

La batterie externe EcoFlow RAPID Pro 20K (EF-HB-100), d'une capacité de 20 000 mAh , grâce à 4 batteries Lithium de 5 000 mAh .

(EF-HB-100), d'une capacité de , grâce à de . Le chargeur de bureau RAPID Pro , qui est en réalité un chargeur 6-en-1

, qui est en réalité un chargeur 6-en-1 Le câble USB-C vers USB-C de chez EcoFlow, conçu pour la gamme RAPID Pro

II. Découverte de la batterie EcoFlow RAPID Pro

La batterie externe EcoFlow RAPID Pro est capable de délivrer jusqu'à 100 watts sur un seul port USB-C, de quoi vous permettre de recharger une grande variété d'appareils : smartphones, tablettes, ordinateurs portables, consoles de jeux, écouteurs, ou encore un MacBook.

Commençons par nous intéresser de plus près à la batterie externe avec quelques caractéristiques clés :

Capacité totale : 20 000 mAh (72 Wh)

Durée de vie : 80 % de la capacité initiale au bout de 400 cycles de charge

Nombre de ports de sortie : 4 ports USB-C, dont un câble intégré au boitier

Puissance maximale : 230 watts

Compatible avec l'application mobile EcoFlow

Dimensions : 145 × 55 × 56 mm

Poids net : 563,8 g

Garantie : 2 ans

Une boite cartonnée, entièrement noire, contient le matériel. La batterie est protégée par un film en papier, plus écologique que le plastique. Elle est accompagnée par un manuel d'utilisation, et en principe, par un petit sac de transport en flanelle (non présent dans l'exemplaire que j'ai reçu). La boite donne un aperçu de la batterie, et surtout, au dos, des précisions sur les capacités de charge pour chaque port.

Cette nouvelle gamme RAPID Pro est très élégante, avec des produits au design soigné. La coque principale de la batterie est argentée et noire. D'ailleurs, la surface où se situe le logo EcoFlow est brillante et elle est vraiment superbe. C'est aussi à cet endroit qu'il y a un écran LCD incrusté, sur lequel nous reviendrons par la suite.

Le câble de 60 cm, en silicone, est directement intégré dans le boitier de la batterie externe. Vous n'avez qu'à tirer dessus pour l'utiliser et charger votre appareil. Pour le ranger, c'est pareil : tirez dessus et il va se rétracter (même principe que les câbles d'alimentation des aspirateurs). Le système me semble efficace et de bonne qualité, car le mécanisme fonctionne très bien. L'avantage, c'est que vous ne risquez pas d'oublier le câble : il est intégré, donc si vous avez la batterie avec vous, vous aurez toujours au moins un câble.

Sur l'un des côtés, il y a une bande chromée où sont incrustés trois boutons. Le bouton du bas sert à réveiller la batterie, par exemple, pour voir l'autonomie restante. Il sert aussi à valider quand vous naviguez dans les menus grâce aux deux autres boutons. En effet, via les différents menus, vous pouvez gérer l'état de la connectivité sans-fil (Wi-Fi, BLE), afficher l'état de santé de la batterie ou encore gérer la luminosité de l'écran.

Les trois ports USB-C sont positionnés sur le dessus de la batterie lorsqu'elle est posée à la verticale. Elle tient en position debout sans aucune difficulté. Le câble USB-C intégré quant à lui est situé sur le bas de la batterie, à l'arrière. Sur la face opposée aux ports USB, il y a un connecteur spécial (broche pogo) qui sert à recharger la batterie externe via le chargeur de bureau EcoFlow, que nous découvrirons par la suite. Autrement dit, vous posez la batterie externe sur le dessus du chargeur de bureau, et elle va se recharger !

Il est essentiel de bien comprendre que chaque port à ses propres caractéristiques, donc la puissance délivrée par chaque port n'est pas forcément la même. Avec ce modèle, il y a 2 ports capables de délivrer 100 watts (dont celui avec le câble intégré) et 2 ports capables de délivrer 65 watts (ou 24 watts chacun quand ils sont utilisés simultanément). Ces informations sont précisées sur la batterie, au niveau des ports, et détaillée sur la partie inférieure (donc ce n'est pas utile de vous promener avec la notice).

À titre d'exemple, j'ai pu effectuer une charge complète d'un Samsung Galaxy S24 Ultra en 1h07. Les performances sont donc très bonnes. EcoFlow affirme que vous pouvez recharger 50% de la batterie d'un MacBook Pro 14" en seulement 30 minutes.

III. Découverte du chargeur de bureau EcoFlow RAPID Pro

Partons maintenant à la découverte du chargeur de bureau EcoFlow RAPID Pro ! Comme son nom l'indique, il est destiné à prendre place sur votre bureau. Vous pourrez l'utiliser pour recharger vos appareils, et même alimenter un ordinateur portable ou un MacBook. Petit bonus : il intègre un connecteur qui vous permet de recharger la batterie externe simplement en la posant dessus.

Le packaging est plutôt simple, mais à l'intérieur, nous retrouvons les mêmes codes qu'avec la batterie : le chargeur est protégé par un film en papier, tandis que le câble d'alimentation électrique est dans un compartiment distinct. Une notice d'utilisation est aussi intégrée.

Voici quelques caractéristiques clés :

Chargeur de bureau 5 ports

Nombre de ports de sortie : 4 ports USB-C, 1 port USB-A et un connecteur Pogo

Puissance maximale : 320 watts

Compatible avec l'application mobile EcoFlow

Dimensions : 121 × 111,8 × 50 mm

Poids net : 885 g

Garantie : 2 ans

Il y a une réelle harmonie au niveau du design sur l'ensemble des appareils de la gamme RAPID Pro. Au même titre que la batterie, ce chargeur de bureau est argenté et la façade est noire et brillante.

EcoFlow a positionné les 5 ports USB sur la façade avant, et c'est plutôt une bonne idée d'avoir pensé à inclure un port USB-A, car c'est encore très utile, même si l'USB-C est largement répandu (qui n'a pas un câble USB-A vers USB-C à la maison ?). Ces ports USB sont surplombés par un écran LCD, tandis que la navigation dans les menus s'effectue via le bouton molette situé sur la droite du chargeur.

Sur le dessus, le connecteur Pogo est présent. Il est protégé par une petite plaque métallique qui est aimantée : il est facile de l'enlever et de la remettre en place. Elle doit être retirée afin de pouvoir recharger la batterie RAPID Pro. La batterie a donc un emplacement dédié et elle ne viendra pas monopoliser un port USB du chargeur. En 20 minutes, la batterie peut récupérer 80% d'autonomie grâce au port Pogo capable de délivrer jusqu'à 320 Watts.

Ci-dessous, un bel aperçu de l'écran LCD de 3,02 pouces lorsqu'il est actif (il y a un mode veille automatique).

L'écran indique précisément combien délivre chaque port USB. Vous pouvez même gérer chaque port individuellement, par exemple, pour activer ou désactiver un port spécifique. C'est une action que vous pouvez aussi effectuer via l'application mobile. L'écran peut aussi simplement afficher l'heure, mais ceci est éphémère, car il y a une mise en veille (elle peut être retardée jusqu'à 60 minutes).

Cette image montre bien le thème de l'écran et les différentes animations qui peuvent s'afficher. Il y a d'ailleurs 2 styles différents.

Ce chargeur de bureau, en plus d'être très sympa visuellement, est très pratique au quotidien pour recharger des appareils. Vous pouvez charger un smartphone, un ordinateur portable, ou tout autre appareil qui n'a pas besoin de plus de 140 Watts. En effet, il peut délivrer au maximum 140 watts sur un seul port.

Par la suite, une mise à jour sera proposée pour que l'application permette de régler manuellement la puissance délivrée par chaque port, afin d’adapter la charge à la consommation de vos appareils et à vos besoins. Autrement dit, ce sera du sur-mesure !

Le câble USB-C vers USB-C complète la gamme RAPID Pro de chez EcoFlow. Ce câble en nylon, d'une longueur de 180 cm, est compatible avec la charge ultra-rapide jusqu'à 240 watts. Il est souple et agréable à manier, en plus de disposer d'une attache en silicone qui permet de l'attacher où l'on souhaite. EcoFlow précise qu'une puce E-mark intégrée à chaque connecteur garantit une alimentation intelligente.

IV. L'application EcoFlow

Quel peut bien être l'intérêt de connecter les appareils RAPID Pro à l'application EcoFlow ? Tout d'abord, c'est de cette façon que vous pourrez mettre à jour vos appareils. EcoFlow effectue un suivi de ses produits, donc si une optimisation est effectuée via une mise à jour de firmware, vous pourrez en profiter en envoyant la mise à jour à l'appareil depuis l'application.

L'application donne un aperçu en temps réel de l'état de l'appareil, autant pour l'entrée que les sorties. Vous pouvez savoir avec précision la puissance délivrée par chaque port. Quelques options sont aussi intégrées, notamment pour gérer la luminosité, activer/désactiver l'horloge sur l'écran de la batterie, ou encore configurer la batterie pour limiter la charge ou la décharge. Par exemple, vous pouvez faire en sorte de recharger la batterie uniquement jusqu'à 80% et de ne pas la décharger à moins de 20%.

La gestion du chargeur de bureau à partir de l'application est similaire à celle de la batterie externe. Enfin, il y a quand même une différence notable : vous pouvez activer/désactiver chaque port du chargeur, de façon individuelle. Vous avez aussi des informations en temps réel, notamment sur la puissance actuellement délivrée au total, et le détail pour chaque port.

L'application EcoFlow va bien au-delà de la gestion de la gamme RAPID Pro : c'est votre alliée pour tous les produits de l'écosystème de la marque.

V. Conclusion

La gamme RAPID Pro de chez EcoFlow regroupe un ensemble de produits haut de gamme. Tout y est : une conception de qualité, des produits performants, et une connectivité avec le smartphone pour avoir un contrôle complet sur les appareils, jusqu'à la possibilité de personnaliser ce qui s'affiche sur l'écran LCD. Il n'y a pas de réel point négatif, en tout cas, personnellement, rien ne m'a déplu.

Terminons par évoquer les tarifs de ces différents produits :

👉 Batterie externe EcoFlow RAPID Pro 20K (EF-HB-100) :

👉 Chargeur de bureau RAPID Pro :

👉 Câble USB-C vers USB-C (240 Watts) :

