Test ENGWE L20 3.0 BOOST

I. Présentation

Cet article regroupe toutes les informations à connaître sur le vélo électrique ENGWE L20 3.0 Boost, équipé d'un moteur de 250 watts associé à un capteur de couple. Est-il bien équipé ? La conduite est-elle agréable ? Quel est son prix ? Nous répondrons à un ensemble de questions.

Le modèle L20 3.0 BOOST est positionné dans la catégorie des Fat Bike pliables de chez ENGWE. Pour rappel, cette marque s'est fait une place importante sur ce marché depuis plusieurs années, en proposant des modèles au rapport équipement/prix particulièrement intéressant.

Commençons à nous intéresser aux caractéristiques de l'ENGWE L20 3.0 Boost dans sa version équipée d'un bouton "Boost" homologuée pour l'Union Européenne. Ici, nous découvrirons la version noire de ce vélo, tout en sachant qu'il existe une autre version "champagne" (beige).

Cadre en alliage d'aluminium 6061 (vélo pliable)

Pneus fat 20 x 3 pouces

Freins à disque hydrauliques avant et arrière de 180 mm

Suspension : fourche avant suspendue, réglable et blocable, et amortisseur arrière

Assistance électrique (5 niveaux)

Système de transmission : SHIMANO 7 vitesses

Batterie Lithium-ion de 48V - 13.5 Ah

Temps de charge : environ 2 heures

Autonomie : jusqu'à 120 km (en mode PAS 1)

Moteur électrique de 250 watts

Écran couleur LCD 3.5 pouces

Feux avant et arrière

Poids du vélo : 33.2 kg

Convient aux personnes entre 1,55 et 1,85 m

Charge maximale : 150 kg

Vitesse maximale : 25 km/h (bridé)

Le vélo L20 3.0 Boost est en réalité une version améliorée du L20 Boost déjà proposée à la vente par ENGWE depuis plusieurs mois. Il y a plusieurs différences notables entre ces deux versions, par exemple l'ancienne version n'a pas de suspension à l'arrière et elle a des pneus plus larges. L'ancienne version est aussi moins coûteuse puisqu'il y a quelques centaines d'euros d'écart entre les deux modèles.

II. Déballage et montage de l'ENGWE L20 3.0 Boost

Quand vous recevez le vélo à votre domicile, il arrive dans un carton très imposant. Ce n'est pas un hasard, car on parle d'un vélo et en plus un fat bike. Comme toujours avec ENGWE, à l'intérieur, tous les éléments sont parfaitement positionnés et protégés. Il y a de nombreuses mousses pour protéger le vélo contre les chocs tout au long du transport. Je n'ai eu aucun élément abîmé.

Note : l'expédition depuis un entrepôt européen est un avantage non négligeable. En effet, la livraison est rapide et, surtout, il n'y a pas de frais de douane à prévoir.

ENGWE a pris soin d'inclure une notice qui va nous accompagner tout au long du montage, notamment avec un ensemble de schémas. Je vous encourage à regarder la chaine YouTube d'ENGWE où il y a toujours des vidéos d'aide au montage.

La notice est accompagnée par le chargeur, une béquille, une pompe compacte, et tous les outils nécessaires à l'assemblage. Il y a même des plaquettes de frein de rechange. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à sortir votre caisse à outils, car ENGWE a tout prévu.

S'il y a des outils, ce n'est pas un hasard. Ce vélo, comme tous les autres de la marque, est livré pré-assemblé. Vous devez donc finir l'assemblage vous-même pour le rendre opérationnel. Il y a plusieurs éléments à monter comme la potence et le guidon, la roue avant, le garde-boue avant, la selle et les pédales. Comptez entre 45 minutes et 1 heure le temps de tout déballer, d'assembler et de régler. Inutile de se précipiter, mais si vous avez l'habitude, ce sera beaucoup plus rapide.

Même s'il est assez lourd, l'ENGWE L20 3.0 Boost se présente comme un vélo électrique relativement compact, pensé pour les trajets du quotidien comme pour les balades plus longues. Son cadre bas facilite l’enjambement, tandis que les pneus larges assurent une bonne stabilité sur différents types de terrains, ce qui est l'une des spécialités d'ENGWE. La batterie intégrée au cadre est incrustée discrètement.

J'apprécie aussi la présence d'un porte-bagages à l'arrière (et la possibilité d'en ajouter un à l'avant). D'ailleurs, le porte-bagages arrière peut encaisser jusqu'à 25 kg, donc vous pouvez y installer un siège pour un jeune enfant.

L'ENGWE L20 3.0 Boost présente un énorme avantage : il est tout suspendu, grâce à sa suspension hydraulique avant sur la fourche et l'amortisseur situé à l'arrière, et en plus il est pliable. C'est une particularité de ce modèle, pour allier le côté confort et le côté pratique. Attention tout de même, les pédales ne sont pas rétractables (contrairement à celles sur d'autres modèles), ce qui est un peu dommage.

Ce vélo est équipé de pneus 20 pouces x 3, assez larges, de la marque Chao Yang. L'amortisseur arrière complète la suspension avant pour un comportement plus souple sur les longues sorties. Je trouve que les gros pneus offrent un certain confort à l'utilisation, en particulier sur les chemins cabossés. Puisque nous parlons des roues, c'est l'occasion de préciser que le moteur est situé dans le moyeu de la roue arrière.

Autre point important au sujet du confort : il y a une suspension placée directement sous la selle. Elle aussi joue un rôle dans le confort global du vélo, notamment sur les trajets urbains semés de petites irrégularités. Le petit plus, ça aurait été d'avoir la suspension directement au niveau du tube de selle.

Ce vélo intègre plusieurs dispositifs qui visent à améliorer la sécurité du cycliste, notamment en conditions de faible luminosité. Le vélo est équipé d’un éclairage à l’avant et à l’arrière. En complément, et c'est important pour être vu, ce modèle dispose de réflecteurs placés sur les roues, les pédales et la fourche.

Le luminaire situé à l'arrière est très esthétique et assure une bonne visibilité. Celui situé à l'avant peut être activé directement depuis les boutons de contrôle. Sur l'avant de la fourche, vous pourrez remarquer qu'une plaque recouvre proprement l'emplacement permettant d'ajouter un porte-bagage. C'est appréciable en termes de finition, car cette plaque n'était pas présente sur un précédent modèle que j'ai eu l'occasion de tester.

Avant de partir faire un tour, il reste une étape importante : le chargement de la batterie. Ce vélo électrique intègre une batterie au lithium-ion de 48V et 13.5Ah, soit une capacité de 648 Wh. Elle est protégée contre les vols, car vous devez disposer de la clé du vélo pour la déverrouiller et l'éjecter du cadre.

Vous pouvez recharger la batterie en la sortant du vélo ou alors utiliser le port de charge directement intégré au cadre. Si vous habitez en appartement, la première option est un plus, car vous pouvez emporter la batterie avec vous pour la recharger (ou simplement par mesure de sécurité si vous le souhaitez).

III. Première utilisation

Une fois la batterie entièrement chargée, on peut envisager de partir rouler ! Le moteur de 250 watts, de 75 Nm de couple, sera là tout au long de la balade pour nous accompagner, tout en respectant la limite de 25 km/h, afin de respecter la loi.

Le guidon est large et équipé de poignées ergonomiques, avec un grip pour une bonne prise en main. Sur la droite, le sélecteur de vitesses Shimano à droite. Sur la gauche, il y a le boîtier de commande avec 5 boutons, sans compter le bouton B pour le Boost. Il y a deux boutons pour ajuster le niveau d'assistance, le bouton d'alimentation, le bouton pour le klaxon (qui remplace la sonnette) et un autre pour faire défiler les informations. Mais, alors, comment on gère l'éclairage ? Il n'y a pas de bouton dédié, mais cela s'effectue en restant appuyé sur le bouton "+".

L'écran LCD couleur est de bonne qualité, avec des informations bien visibles. Bien entendu, il affiche la vitesse actuelle en km/h et le niveau de batterie (avec une jauge à 5 barres), ainsi que d'autres informations utiles comme le niveau d'assistance sélectionné (de 0 à 5), et le kilométrage (total ou de la session).

La poignée de droite de ce vélo n'intègre pas une poignée pour accélérer. À la place, vous avez le droit à un bouton BOOST situé près de la poignée de gauche : c'est comme un nitro dans les jeux vidéo. Quand vous appuyez dessus, vous bénéficiez d'un surplus de puissance éphémère pendant quelques secondes. Cette fonction me semble surtout pertinente pour démarrer plus rapidement (quand le feu passe au vert, par exemple).

Pour gérer votre effort, vous pouvez profiter de 7 vitesses grâce au dérailleur Shimano. L'assistance électrique est limitée à 25 km/h, afin de respecter la loi française. Si vous roulez sans assistance électrique, vous pouvez rouler à 12-13 km/h, tout en sachant que le poids du vélo n'est pas négligeable. Si vous ajustez la vitesse de l'assistance, vous pourrez profiter d'une aide plus ou moins significative, et surtout progressive. Par exemple, avec le niveau 1, vous pourrez rouler à 16-17 km/h en étant assisté légèrement, et cela monte jusqu'au niveau 5 qui vous propulse de façon stable à 25 km/h. Il y a même un sixième mode que vous pouvez activer en restant appuyé sur le bouton "-" et qui permet d'activer le mode marche : quand vous marchez et que vous poussez le vélo, il avancera tranquillement (6 km/h) pour que vous n'ayiez pas à forcer.

D'une manière générale, ce vélo est réactif : dès que vous commencez à montrer la volonté de pédaler, l'assistance se déclenche. Côté autonomie, voici les données fournies par la marque :

85 km avec l'assistance 5

100 km avec l'assistance 3

120 km avec l'assistance 1

Comme toujours, ces valeurs dépendent du poids du cycliste, de la température extérieure, du vent et du type de terrain. Mais, vous pouvez espérer faire au moins 65-70 km avec une charge complète et l'assistance au niveau 5. La bonne nouvelle, avec le chargeur Flash Charge, la batterie sera recharge en maximum 2 heures ! C'est un très bon point, car sur d'autres modèles, la recharge nécessite plutôt 6 heures.

IV. Conclusion

L'ENGWE L20 3.0 Boost est un vélo passe-partout qui offre une très bonne expérience de conduite. Il démocratise le bouton "Boost" chez les vélos ENGWE, ce qui permet à la marque d'avoir toujours ce côté fun, tout en étant homologuée sur le marché européen. Le confort est un point de ce modèle, que ce soit pour se mettre en place ou lorsque l'on roule, car c'est un fat bike tout suspendu.

Pour finir, l'ENGWE L20 3.0 Boost est proposé à 1 399 euros sur le site officiel d'ENGWE. La boutique officielle assure une livraison rapide et la garantie directement auprès de la marque.

🎁 Offre Black Friday 2025 : il y a actuellement 100 euros de remise sur ce modèle. De plus, ENGWE va effectuer un tirage au sort dans l'ensemble de ses commandes passées entre le 3 novembre et le 1er décembre 2025, afin d'offrir un vélo à 5 personnes. Une belle opportunité "1 acheté = 1 offert" pour les plus chanceux.

Points Forts :

Le format : un vélo pliable, de type fat bike, tout suspendu.

: un vélo pliable, de type fat bike, tout suspendu. Sans oublier le fait qu'il soit facile à enjamber !

Le bouton "Boost" : un peu plus de puissance, quand le besoin s'en fait ressentir.

un peu plus de puissance, quand le besoin s'en fait ressentir. La recharge très rapide est très appréciable : 2 heures max pour recharger la batterie.

: 2 heures max pour recharger la batterie. Grande polyvalence : aussi à l'aise en ville qu'à la campagne

aussi à l'aise en ville qu'à la campagne 100% prêt pour la France et l'Europe : entièrement conforme aux normes VAE européennes en sortie de boîte.

Points Faibles :

Poids élevé : plus de 30 kg, ce qui ne facilite pas le pliage du vélo à cause du poids.