I. Présentation

Dans cet article, nous allons passer en revue la caméra Eufy Security Wall S100 ! Ce modèle est tout-en-un puisqu'il s'agit d'une applique murale pour l'extérieur avec deux fonctions principales : surveiller et éclairer votre extérieur. En effet, son capteur vidéo 2K avec un grand angle de vue est accompagné par un système à double éclairage performant et personnalisable de 1 200 lumens.

Commençons par les caractéristiques de cette caméra :

Résolution 2K (2048 x 1536 px)

Angle de vue : 160°

Détection des mouvements jusqu'à 10 mètres

Détection des humains

Certifiée IP65

Connectivité : Wi-Fi 2.4 GHz

Sirène anti-intrusion interne à la caméra (105 dB)

Mémoire interne : 4 Go (eMMC)

Système audio bidirectionnel

Vision nocturne en couleurs

Projecteur lumineux intégré à la caméra : 1200 lumens (choix de la luminosité et de la couleur)

Gestion des zones de détection

Accès multi-utilisateurs

Enregistrements vidéos sur événements (ou manuel), mais pas d'enregistrement 24/7

Visualisation du live et de l'historique des enregistrements

Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant

Garantie : 1 an

Voir la fiche produit sur le site officiel

Dans la même gamme, il y a aussi le modèle S120 dans un style différent :

II. Package et design

Le package soigné donne un bel aperçu sur le produit, ainsi que ses caractéristiques clés. Les informations sont indiquées en plusieurs langues dont le français et Eufy Security met bien en avant le fait qu'il n'y a pas de frais mensuel ou autre frais caché.

A l'intérieur de la boite, la caméra est parfaitement protégée dans une boite en mousse. Elle est accompagnée par un guide démarrage rapide, un support mural, un câble microUSB, un petit outil pour appuyer sur le bouton SYNC de la caméra, ainsi que la quincaillerie nécessaire au montage.

Personnellement, j'aime beaucoup le design de modèle avec de très belles finitions : une applique extérieure élégante qui intègre une caméra, c'est très malin. D'ailleurs, cette caméra a été récompensée pour son design (iF DESIGN AWARD 2022).

Comme le montrent les photos ci-dessous, le luminaire est en deux parties : une partie au-dessus de la caméra et une partie en dessous de la caméra. Vous pouvez faire pivoter ces deux parties de façon indépendantes. De plus, vous pouvez orienter le "bloc caméra" vers la gauche ou vers la droite, ce qui est important pour que la caméra regarde vers votre porte d'entrée, porte de garage, etc... en fonction de son emplacement. D'ailleurs, la lentille de la caméra est discrète : de loin, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'une caméra !

Point important : le capteur vidéo est orienté vers le bas et sa position est fixe, ce qui est cohérent puisque l'appareil est destiné à se positionner à environ 2 mètres de hauteur. Grâce à son grand angle de vue, il offre un très bel aperçu de son environnement comme nous le verrons par la suite.

Pour initialiser la caméra, vous devez simplement la connecter à l'aide d'un chargeur USB (car c'est suffisant pour alimenter la caméra, mais pas les luminaires). Par contre, il va falloir ensuite la reliée à une alimentation électrique. Ainsi, le support mural intègre un "système de domino" où l'on va venir connecter la phase, la terre et le neutre. Ensuite, grâce aux trois broches intégrées présentes à l'arrière de la caméra, celle-ci viendra s'y connecter à son tour.

L'arrière de la caméra intègre le port micro-USB et le bouton SYNC : deux éléments utiles uniquement pour la mise en route de la caméra, ou éventuellement en cas de problème par la suite...

III. Installation de la caméra Eufy Security

Pour initialiser la caméra, il faut d'aborder la connecter en USB le temps de l'associer à votre compte Eufy Security, via l'application officielle. Cette étape est à réaliser avant d'installer la caméra sur le mur. Quelques minutes suffisent pour cette première étape. Ensuite, l'application nous donne des conseils et indications pour l'installation physique de la caméra.

L'installation est relativement simple, à condition d'avoir une arrivée électrique. Normalement, il faut faire passer les trois câbles par la partie centrale du support, mais pour mon installation, je n'ai pas respecté cette règle (afin de masquer deux trous existants, mais qui ne correspondaient pas à ce support). Ensuite, vous avez 4 trous à faire afin de positionner les chevilles dans le mur et fixer le support. Une fois que c'est fait, la caméra vient se positionner sur le support mural et il y a deux vis à installer pour verrouiller sa position. Ça se fait très facilement (à condition d'avoir le bon matériel pour percer les trous....).

Une fois la caméra installée, il ne vous reste plus qu'à orienter les trois parties dans la direction de votre choix : les deux parties lumineuses et la caméra.

Voyons l'utilisation et la configuration de la caméra.

IV. Utilisation et configuration

A. Intégration dans l'écosystème Eufy Security

Au sein de l'application Eufy Security, la caméra S020 prendra place aux côtés de vos autres appareils Eufy Security, notamment les autres caméras. Lorsque l'on appuie sur la vignette de la caméra, nous avons accès à la vidéo en direct.

Cette vue donne accès à certaines fonctionnalités :

Allumer / éteindre l'éclairage à distance

Parler à distance, en exploitant le haut-parleur de la caméra

Activer / désactiver l'audio sur la lecture vidéo en direct

Prendre une copie d'écran (photo) ou une vidéo manuellement

Activer / désactiver la vision nocturne automatique

Déclencher l'alarme à distance (alarme visuelle et/ou sonore)

A cela s'ajoute la possibilité d'accéder aux événements, par date. Si vous avez plusieurs caméras Eufy Security, cette vue permet de voir l'ensemble des événements de toutes vos caméras, ou uniquement pour une ou plusieurs caméras grâce à un système de filtres. Cette caméra est capable de détecter les humains, ce qui signifie qu'elle n'émet pas une alerte lorsqu'un animal passe devant l'objectif.

Ce modèle peut être utilisé en totale autonomie ou être associé à une HomeBase, ce qui permet de stocker les enregistrements vidéos sur la HomeBase plutôt que sur la mémoire interne de la caméra. C'est pertinent si vous avez une installation complète en Eufy Security !

Par contre, cette intégration est partielle. A ce jour, ce modèle ne bénéficie pas de la technologie BionicMind basée sur de l'IA et permettant d'effectuer la reconnaissance des personnes. Son mode de sécurité ne peut pas non plus être configuré à l'aide du clavier Eufy Security. Finalement, l'équipe de développement d'Eufy Security pourrait encore améliorer l'intégration avec les fonctions de la HomeBase.

Dans tous les cas, l'application offre la possibilité de créer des groupes d'appareils pour les gérer plus facilement, notamment pour changer le mode en "un clic" sur un ensemble d'appareils. Par exemple, si vous avez plusieurs caméras de la gamme Eufy Security Wall, vous pouvez créer un groupe avec tous les appareils à l'intérieur.

Sachez que contrairement au modèle S120, le modèle S100 présenté ici peut stocker ses enregistrements dans le Cloud. C'est payant et totalement facultatif.

B. Les réglages

Dans cette partie, nous allons évoquer les réglages de la caméra. Eufy Security a intégré des paramètres pour la gestion de la caméra, notamment pour la détection des mouvements, ainsi que pour la gestion de l'éclairage et le suivi de l'autonomie de la batterie.

Toutes les options de la caméra sont regroupées dans une section nommée "Paramètres". Voici un listing des options proposées :

Configurer le système (date, heure, Wi-Fi, suivi du stockage, etc.)

Activer/désactiver l'équipement

Personnaliser l'éclaire (toutes les options sont décrites dans la suite de cet article)

Ajuster la sensibilité pour la détection de mouvement

Configurer une zone d'activité pour détecter les mouvements uniquement sur une ou plusieurs zones de l'image

Configurer des zones de confidentialité : utile si la maison de votre voisin est dans le champ de vision de la caméra

Détecter uniquement les humains, ou tous les autres mouvements également - Activer/désactiver les notifications

Activer/désactiver le filigrane sur l'image (date/heure) et la LED d'état

Ajuster la qualité de la diffusion en direct (HD, Full HD, 2K, auto)

Ajuster la qualité de l'enregistrement vidéo (Full HD, 2K)

Activer/désactiver l'enregistrement de l'audio en plus de la vidéo

Ajuster le volume du haut-parleur et le volume de l'alarme

Configurer la durée des clips vidéos : par défaut c'est dynamique, selon la durée des mouvements

Partager l'appareil avec une autre personne (via son compte Eufy Security)

Nous retrouvons un panel d'options proposé sur la majorité des modèles Eufy Security.

Nous pouvons également définir un ensemble de mode de sécurité. Chaque mode à sa configuration afin d'adapter le comportement de la caméra en fonction des situations, notamment quand vous êtes absent ou présent.

Du point de vue des réglages, c'est complet : nous avons tout ce qu'il faut pour adapter le comportement de la caméra et de son éclairage en fonction de nos besoins.

C. Qualité de l'image et détection

Rappelons que la caméra dispose d'un capteur vidéo 2K. Grâce à lui, nous obtenons une belle qualité d'image de jour comme de nuit ! D'ailleurs, de nuit vous pouvez avoir l'image via infrarouge (noir et blanc) ou en couleurs si l'éclairage de la caméra s'allume. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'angle de vue de la caméra et le format de l'image : 4:3. Ainsi, avec une seule caméra, nous avons un champ de vision très confortable. Je suis agréablement surpris par le résultat.

La caméra adapte la durée de l'enregistrement à la durée de l'événement. S'il y a quelqu'un pendant 2 minutes devant la caméra, il y aura un enregistrement de 2 minutes. Mais si besoin, vous pouvez configurer la caméra pour limiter systématiquement la durée des enregistrements.

La détection fonctionne parfaitement, même si vous êtes à un peu plus de 10 mètres. La sensibilité est ajustable dans les paramètres de la caméra, ce qui vous permettra de trouver la configuration adaptée à votre environnement. L'éclairage est également très réactif et s'allume instantanément dès que la caméra détecte du mouvement (bien que ce comportement soit configurable).

D. Eclairage et sirène

Évoquons l'éclairage et la sirène. Sachez qu'il y a un ensemble de fonctionnalités associé à l'éclairage de la caméra :

Choix du style d'éclairage, c'est-à-dire de l'intensité et de la couleur, avec des scènes pour de l'éclairage dynamique (il y a même un mode fête !)

Programmation de l'éclairage, selon un planning

Configuration du comportement de l'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté

Nous pouvons voir que cet éclairage peut aussi bien servir comme éclairage d'ambiance que pour mettre en évidence la présence d'une personne lorsqu'un mouvement est détecté. Cet éclairage donnera du style à votre maison : vous avez le choix entre 1 million de couleurs différentes.

La sirène de 105 dB, lorsqu'elle est réglée à son volume maximal, fera un bruit audible jusque chez vos voisins sans aucun doute. Le son est diffusé directement à l'extérieur de votre logement, ce qui est un avantage. La sirène peut se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté alors que vous êtes absent.

En plus de la sirène, l'éclairage peut s'allumer ! Soit en rouge, soit en bleu, ou bleu et rouge par alternance. Le bruit c'est déjà très intéressant, alors si vous ajoutez la lumière bleue/rouge, en pleine nuit, c'est encore plus dissuasif.

V. Conclusion

Il y a quelques années, je recherchais exactement ce type de modèle, c'est-à-dire une applique murale esthétique capable d'éclairer en plus de surveiller. À l'époque, je m'étais d'ailleurs orienté vers le modèle Netatmo Presence. Aujourd'hui, je choisirais le modèle Eufy Security S100 sans hésiter une seconde !

C'est un modèle ultra-complet : la détection est efficace, la qualité d'image est bonne, tout comme la fonction de sirène qui est ingénieuse puisque l'on peut combiner l'alerte sonore à l'alerte visuelle. À cela s'ajoute un éclairage personnalisable à souhait qui fera surement son petit effet pendant vos soirées barbecue l'été prochain ! 😉

Personnellement, je ne lui trouve aucun point négatif même si Eufy Security pourrait améliorer l'intégration avec la HomeBase pour que l'on puisse bénéficier de BionicMind, par exemple. Son design et sa conception me conviennent, mais ce modèle ne plaira surement pas à tout le monde. Toutefois, Eufy Security a réalisé un excellent travail avec ce modèle.

Cette caméra est vendue 159,99 euros sur Amazon.fr, bien qu'elle soit proposée à 119,00 euros à l'occasion du Black Friday 2023. Pour en profiter :