Test FlexiSpot E7 Avancé, un bureau assis-debout électrique

I. Présentation

Rester assis au bureau pendant plusieurs heures, c'est mon quotidien, mais aussi celui de beaucoup de personnes évoluant dans le secteur de l'informatique, la comptabilité, le secrétariat, les ressources humaines, les centres d'appels, etc.... La liste des métiers est longue. Sur le long terme, cette position assise peut créer des tensions musculaires, voire même des douleurs, au même titre que l'on peut ressentir des douleurs au poignet à force de manipuler sa souris (d'ailleurs, je vous recommande d'utiliser une souris verticale).

Pour répondre à cette problématique, des entreprises proposent ce que l'on appelle un bureau assis-debout, c'est-à-dire un bureau qui permet de travailler aussi bien assis que debout. Pour faciliter la transition d'une position à une autre, le bureau est électrique. Sur ce marché florissant, il y a la société FlexiSpot qui est un acteur majeur et qui propose de nombreux modèles de bureaux de ce type.

Dans cet article, c'est le modèle FlexiSpot E7 Avancé qui est présenté et testé ! C'est ce modèle qui a pris la place de mon bureau traditionnel utilisable uniquement en position fixe. Au-delà du test du bureau en lui-même, j'en profiterai pour vous faire un retour d'expérience après quelques jours passés en compagnie de ce nouveau bureau qui me permettra de travailler assis ou debout.

II. Le modèle FlexiSpot E7 Avancé

Le modèle E7 Avancé, au même titre que d'autres modèles, est personnalisable puisque vous pouvez choisir la couleur du cadre (noir, blanc, gris), la couleur/matière du plateau (érable, bambou, noir, blanc, acajou, brun, marbre, etc.) et la taille du plateau (120*60, 140*80, 160*80, 180*80), ainsi que la hauteur maximale du réglage de la hauteur (de 58 à 123 cm ou de 68 à 133 cm). Autant de possibilités qui permettent d'acheter un bureau correspondant à ses besoins et son espace.

Le modèle présenté dans cet article a un cadre noir, un plateau en bambou de taille 160*80 avec une fourchette de réglage en hauteur de 58 à 123 cm. Ce qui donne l'aperçu suivant :

Si l'on regarde les caractéristiques techniques, on peut lire :

Nombre de moteurs : 2 (un dans chaque pied)

Capacité de charge : 125 kg

Vitesse de montée : 3,8 cm/s au maximum

Système anti-collision : oui

Sécurité enfant : oui

Certifications : CE, FCC, UL, BIFMA

Garantie du châssis : 7 ans

Garantie du moteur et des composants électroniques : 5 ans

Sur ce bureau, je prévois d'installer tout mon matériel actuel, à savoir : deux écrans 27 pouces, un poste de travail fixe (assez imposant), des haut-parleurs, un clavier, une souris, un micro et quelques accessoires. Puisqu'il supporte 125 kg de charge, cela devrait largement passer !

III. Déballage et montage du bureau

Le bureau assis-debout de FlexiSpot est livré en deux cartons : un premier carton avec le plateau et un second carton avec le châssis du bureau. Pas étonnant puisque l'on peut personnaliser son installation, il y a donc beaucoup de configuration possible.

Le plateau est très bien protégé, avec d'importants renforts dans les angles du carton. Même si le carton a été légèrement abimé pendant le transport, le plateau est intact quant à lui !

Le plateau est entièrement en bambou, avec l'aspect que l'on peut espérer en choisissant ce type de plateau au moment de la commande. FlexiSpot met en avant le fait que le bois utilisé soit issu d'une exploitation forestière légale associée à une gestion durable, grâce à la présence du label FSC. La finition du plateau est bonne et ce dernier est agréable au toucher.

Le châssis est lui aussi bien emballé et protégé, au même titre que le plateau. À noter que ce carton pèse plus de 30 kilos. À cela s'ajoutera le poids du plateau, ce qui fait un bureau avec un poids non négligeable.

Dans le carton, on retrouve une notice au format A4, en couleurs et disponible en français, qui est suffisamment bien détaillée pour que le montage soit facile. La visserie est fournie et les vis sont organisées dans des petits sachets avec chacun une lettre associée. Un outil multifonction est également inclus, même s'il est conseillé d'utiliser une visseuse pour certaines parties du montage (gain de temps, notamment), ce n'est pas obligatoire.

En suivant la notice pas à pas, le montage du bureau s'effectue facilement. Il n'y a pas énormément de pièces à assembler, ce qui est appréciable. Le châssis est de très bonne qualité : pas de choc, des soudures propres, et entièrement de la couleur choisie. Tout porte à croire que ce bureau vieillira bien.

Puisqu'il y a une alimentation pour les moteurs dans les pieds et l'écran de contrôle, ceci implique d'effectuer un peu de câblage. Il n'y a pas à se tromper, car les connecteurs ne sont pas les mêmes. Les câbles seront maintenus et cachés par le passe-câble à fixer en dernier lieu.

Le bureau est monté, il ne reste plus qu'à le brancher au secteur pour tester le réglage motorisé. Ensuite, tout le matériel doit être remis en place...

La principale difficulté, c'est la gestion des câbles, ou plutôt de la longueur de câbles. Il faut s'assurer que les câbles soient suffisamment longs lorsque le bureau est en position haute. Et, il faut aussi s'assurer que l'installation reste propre lorsque le bureau est en position basse. Parfois, les câbles sont courts... J'en ai fait l'expérience avec le câble d'alimentation de l'un de mes deux écrans. Dans ce cas, il faut changer le câble pour utiliser un plus long à la place ou sinon utiliser une multiprise que l'on pourrait fixer sous le plateau du bureau ou au châssis.

Je ne me suis pas chronométré, mais le temps de déballer le bureau et de l'assembler, il faut compter un peu plus d'une heure en étant tout seul. Finalement, le plus long c'est de retirer tout le matériel informatique et de le remettre en place sur le nouveau bureau. Au final, voici mon setup avec ce bureau FlexiSpot.

Maintenant que tout est en place, il va être temps d'évoquer l'utilisation au quotidien.

IV. Utilisation du bureau au quotidien

Le bureau FlexiSpot est en place ! Au quotidien, est-ce qu'il y a un réel changement vis-à-vis d'un bureau traditionnel (position assise uniquement) ? Éléments de réponse.

En soi, avec la position assise, cela ne change pas grand-chose : on est dans la position habituelle, surtout si l'on règle ce bureau à la même hauteur que le précédent. Toutefois, le fait de pouvoir régler la hauteur encourage le changement de position : on peut régler la hauteur de son siège et ajuster le bureau en conséquence, ce qui permet de ne pas avoir les jambes positionnées de la même façon tout en restant assis. Ça, c'est nouveau.

Grâce à l'écran de contrôle situé sur la gauche ou la droite du bureau, selon l'emplacement retenu, on peut ajuster la hauteur du bureau. Pour faciliter le passage du mode assis au mode debout et inversement, le bureau peut mémoriser 4 positions. La configuration est très simple : on positionne le bureau une première fois dans la position souhaitée, on appuie sur la touche "M" puis sur la touche de mémorisation souhaitée. Ensuite, un simple appui sur un bouton mémoire et le bureau s'ajuste en fonction de la configuration.

Note : sur le côté de l'écran, il y a un port USB-A qui peut être utilisé pour recharger un appareil. Un petit plus appréciable.

Pour passer du mode assis au mode debout, ou inversement, et avec mon installation actuelle, il faut compter 9 secondes. Pour être plus précis, j'ai réglé le mode assis sur une hauteur de 79 cm et le mode debout sur une hauteur de 112 cm. Pour rappel, le maximum avec ce châssis est de 123 cm et je mesure plus d'1m80. Il faut probablement être très grand pour avoir besoin du châssis pouvant atteindre 133 cm.

Le bruit généré par les moteurs lorsque l'on ajuste la hauteur du bureau est très faible. Ce n'est pas gênant du tout : on parle d'un niveau de bruit inférieur à 50 dB.

Et alors, debout, est-ce vraiment bien ?

La grande nouveauté, c'est de pouvoir travailler debout tout en utilisant le même setup : clavier, souris, écrans, etc... En pratique, c'est effectivement l'occasion de se dégourdir un peu les jambes et solliciter ses muscles d'une façon différente. Toutefois, les phases en position debout sont plus courtes qu'en étant assis : probablement par manque d'habitude. On peut passer des heures assis, tandis que si l'on passe 1/1h30 heure à travailler debout devant l'écran, c'est déjà bien. Par contre on peut alterner facilement entre les positions "assis / debout" plusieurs fois dans la journée. Un réel changement.

Rester debout très longtemps, de façon statique, ce n'est pas si évident que cela. C'est pour cette raison que FlexiSpot propose un tapis anti-fatigue que l'on positionne sous ses pieds. Il doit être acheté en complément et il est vendu 45,99 euros sur le site officiel (voir ici). Il y a des chances pour que je fasse l'acquisition de ce tapis pour que la position debout soit plus confortable sur la durée.

V. Conclusion

Cette première expérience avec un bureau assis-debout est une belle surprise. On prend vite l'habitude à passer d'une position à une autre, et en tant qu'utilisateur intensif de l'ordinateur, je pense que ce n'est clairement pas un gadget. Ce qu’il n'est pas facile de mesurer, c'est les bienfaits de ce changement sur le long terme.

Le point négatif de ce bureau, c'est son tarif : 719,98 euros dans la configuration présentée. En prenant le plateau de 120*60, le prix tombe à 569,98 euros. Par exemple, en ce moment il y a un code promo "BONE7" qui permet d'obtenir 110 euros de remise. Mais bon, FlexiSpot propose une large gamme de bureaux assis-debout et il y a des modèles moins chers.

Le bureau FlexiSpot est livré sans accessoires puisque l'on a uniquement le châssis et le plateau. Toutefois, il y a des accessoires disponibles à la vente sur le site officiel de la marque : caissons, organisateur de bureau, bloc multiprise de bureau, support d'unité centrale, passe-câble, vélo de bureau, support écran, etc... Ce qui va faire monter la note, même si rien ne vous empêche d'utiliser d'autres accessoires (caissons que vous avez déjà, par exemple).

Que ce soit à la maison ou au travail, les bureaux de ce type ont certainement un bel avenir...

Merci à FlexiSpot de m'avoir offert l'opportunité de tester ce modèle de bureau.