Test Geekom A7 MAX

Le Geekom A7 MAX est l'une des nouveautés de cette année 2026. Ce mini PC est équipé d'une puce AMD Ryzen 9 7940HS, de 16 Go de RAM en DDR5 et d'un disque SSD de 1 To. Faut-il se laisser tenter par ce modèle proposé à 749 euros ?

Rappel : sur le marché des Mini PC, la marque Geekom est devenue incontournable et elle s'est imposée comme un acteur majeur au niveau mondial. Elle a célébré son 22ème anniversaire en 2025 et la direction R&D de Geekom est située à Taïwan. En complément, la marque a plusieurs succursales dans différents pays du monde.

Caractéristiques du Geekom A7 Max

Désormais, Geekom, comme toutes les autres marques du marché, a une contrainte supplémentaire : proposer des configurations harmonieuses et performantes, sans faire exploser la facture pour ses clients. En écrivant cette phrase, je fais bien entendu référence à l'explosion du tarif de la mémoire vive (RAM).

Commençons par découvrir les caractéristiques principales de ce modèle :

Processeur : AMD Ryzen 9 7940HS (8 cœurs, 16 threads, 16 Mo de cache L3, 4 GHz de base, jusqu'à 5,20 GHz, TDP de 35W à 54W)

GPU : AMD Radeon 780M (12 cœurs)

RAM : 16 Go DDR5-5600, extensible jusqu'à 64 Go (double canal)

Stockage : 1 To de SSD NVMe (Gen.4) + 1 emplacement pour SSD NVMe au format M.2 (2230 - Jusqu'à 4 To)

Connectique : 5 x ports USB 3.2 Gen 2 + 1 x port USB 2.0 + 2 x ports USB4 Type-C (dont 1 avec alimentation) + 1 prise casque Jack 3.5 mm + 1 x + 2 x ports HDMI 2.0 + 1 x port d'alimentation + 1 x lecteur de carte SD + 1 x verrou Kensington

Ethernet : 2 interfaces réseau LAN 2.5 GbE

WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Affichage : prise en charge jusqu'à 4 écrans en 4K ou un seul écran 8K (via HDMI ou USB4).

Alimentation : 19V, 6,32A DC - 120W

Dimensions (L x W x H) : 135 x 132 x 46,9 mm

Système d'exploitation : Windows 11 Pro

Garantie : 3 ans

L'A7 MAX a une particularité : c'est le seul modèle de chez Geekom livré avec une seule barrette de mémoire RAM, malgré la présence de deux emplacements. Cela signifie que vous pouvez ajouter une barrette supplémentaire sans sacrifier la RAM livrée dans la configuration d'usine. La machine est livrée avec 16 Go de RAM DDR5, ce qui est largement suffisant pour certains utilisateurs. Ceux qui ont besoin de plus pourront faire évoluer la configuration (y compris pour bénéficier du double canal) dans la limite de 64 Go. Un choix intelligent de la part de Geekom, surtout quand on voit le prix des composants : cela force à devenir plus raisonnable.

Une seule et unique configuration est proposée pour le Geekom A7 Max. Ce modèle a des points communs avec son aîné, le Geekom A7, notamment au niveau du processeur. Cette nouvelle version hérite d'un boîtier un peu plus grand, et donc d'une connectique plus riche.

Package et design

La boite cartonnée, protégée par un blister, contient l'ordinateur et les différents accessoires. Comme à chaque fois, Geekom fournit un câble HDMI, une alimentation externe avec son cordon électrique, une plaque VESA et ses vis pour fixer l’appareil à l’arrière d’un écran compatible (ou un support). Le matériel est suffisamment protégé contre les chocs éventuels.

Le Geekom A7 Max bénéficie d'un beau boitier en aluminium brossé, qui est élégant et apporte une touche premium à la machine. Ce boitier est un peu plus grand que celui d'autres modèles de la marque (A7, A8, etc.), mais il est strictement identique à un autre modèle : le Geekom A9 Max. Visuellement, il est impossible de différencier ces deux modèles, puisque c'est sous le capot que les différences se situent.

L'avantage de ce boitier un peu plus grand, mais qui reste compact, c'est qu'il permet d'avoir une connectique encore plus riche. Au total, ce mini PC contient 8 ports USB, dont 2 ports USB4 (type-C).

Au niveau de la répartition de la connectique, voici ce que l'on peut constater :

À l’ avant , on retrouve quatre ports USB-A 3.2 Gen 2 , une prise casque 3,5 mm ainsi que le bouton d’alimentation (qui a une LED blanche activée lorsque la machine est sous tension).

, on retrouve , une prise ainsi que le (qui a une LED blanche activée lorsque la machine est sous tension). À l’arrière, il y a la grande majorité de la connectique : deux ports Ethernet 2,5 GbE (contre 1 seul sur la majorité des modèles de la marque, à part quelques exceptions), deux sorties HDMI, plusieurs ports USB-A et USB-C, ainsi que la prise d’alimentation.

Les côtés sont perforés de grilles d’aération destinées à optimiser le flux d’air. D'un côté, il y a le lecteur de cartes SD et, de l'autre, l'emplacement pour le verrou Kensington pour la protection physique de l'appareil. L'air frais va donc rentrer par les côtés du boîtier, tandis que l'extraction est effectuée par l'arrière du boîtier grâce à la ventilation placée au-dessus de la connectique. À l'intérieur, Geekom mise sur son système IceBlast 2.0 qui combine un dissipateur thermique en cuivre, deux caloducs et un ventilateur.

Vous l'aurez surement remarqué : la partie arrière du boîtier est en plastique (la partie noire), ce qui est également le cas de la plaque amovible située en dessous. Quatre patins en caoutchouc antidérapants assurent la stabilité du mini PC sur le bureau et sont là aussi pour réduire les vibrations. Pour ouvrir le boitier afin d'accéder aux composants, vous devez retirer les patins en caoutchouc pour retirer les 4 vis. Il est possible de remettre en place les patins par la suite, car ils vont continuer d'adhérer correctement.

Une fois les 4 vis retirées, il convient de soulever la partie inférieure du boîtier pour la retirer. Mais cela n'est pas suffisant pour accéder aux composants : une plaque métallique protège les composants internes et doit être retirée à son tour, et là encore, il y a 4 vis à retirer. Vous devez être rigoureux pour retirer cette seconde plaque pour ne pas tout arracher, car elle contient les deux "antennes 3D" reliées à la carte Wi-Fi (les câbles sont très courts, il est possible de les rebrancher, mais c'est délicat).

Ce que j'évoquais en introduction se confirme suite à l'ouverture du boîtier :

Mémoire vive : il y a deux emplacements, mais un seul est utilisé. Geekom a intégré une barrette de RAM de marque Crucial : 16 Go DDR5-5600 . Une évolution est envisageable, si besoin.

il y a deux emplacements, mais un seul est utilisé. Geekom a intégré une barrette de RAM de marque : . Une évolution est envisageable, si besoin. Un SSD NVMe de marque Wodposit, avec la référence WPBSN4M8-1TTP, d'une capacité de 1 To. Le disque SSD est équipé d'un pad thermique.

Ce sont deux références de composants très souvent utilisées par Geekom pour équiper ses machines.

Évolutivité et performances

Mise en route et évolutivité

Il est désormais temps d'allumer ce mini PC. Profitons-en pour faire un rapide détour dans le BIOS AMI de cet ordinateur afin de regarder les options disponibles. Au-delà de fournir des informations sur le matériel, il permet de configurer quelques options, mais c'est limité. On peut notamment :

Modifier l'ordre de démarrage, avec la possibilité de démarrer en PXE (LAN Remote Boot)

Protéger le BIOS et/ou le disque par un mot de passe

Gérer le Secure Boot

Mais c'est vraiment le strict minimum (pas de réglage pour le ventilateur, par exemple), ce qui n'empêche pas la machine de supporter la virtualisation.

Cet ordinateur est livré avec Windows 11 Pro. L'image utilisée est officielle et ne semble pas bidouillée. Les étapes classiques sont à effectuer pour finaliser l'installation : choix entre un compte local ou Microsoft, configuration d'un mot de passe, etc... Il n'y a pas de logiciels tiers préinstallés, seule la panoplie Microsoft est présente.

Un tour dans les informations du système permet de voir que la configuration détectée est bien celle promise par Geekom. Les interfaces réseau sont associées à une référence de la gamme Realtek Gaming, tandis que la carte Wi-Fi 6E est une puce MediaTek Wi-Fi 6E MT7922.

Pour le CPU et la RAM, voici des détails techniques obtenus avec le logiciel CPU-Z :

Pour rappel, cette machine contient deux emplacements SO-DIMM DDR5, pouvant accueillir jusqu’à 64 Go de RAM. Par défaut, elle est livrée avec 16 Go de RAM et il y a un emplacement disponible : vous pouvez donc envisager une upgrade sans sacrifier les composants intégrés en sortie d'usine.

Pour le stockage, la machine est livrée avec un SSD NVMe et ce dernier occupe le seul emplacement M.2 PCIe Gen4 x4 disponible. Vous avez trois options pour faire évoluer le stockage : connecter un disque externe en USB4, insérer une carte SD ou remplacer le disque de 1 To par un disque de plus grande capacité.

Performances

Le Geekom A7 Max embarque une puce mobile haut de gamme : AMD Ryzen 9 7940HS, avec 8 cœurs et 16 threads. Lancée sur le marché en avril 2023, elle promet aujourd'hui encore de bonnes performances sur de la bureautique et du multimédia. En effet, le GPU intégré est le très bon AMD Radeon 780M avec ses 12 cœurs graphiques. Enfin, n'oublions pas la RAM : 16 Go en DDR5 (5600 MT/s), c'est bien mieux que de la DDR4.

Qu'en est-il des performances du disque SSD NVMe livré avec le mini PC ?

J'ai effectué mon test habituel, à savoir dupliquer une bibliothèque d'images ISO de 103 Go (en local). Dans le cas présent, le mini PC a eu besoin de 9 min 07 s, ce qui est décevant (185 Mo/s de moyenne). Le disque SSD a tendance à s'essouffler : le transfert démarre avec un débit très élevé, à plus de 1 Go/s, puis il s'écroule à moins de 200 Mo/s. Sur une telle copie, c'est clairement visible et le disque plafonne à 99% dans le Gestionnaire des tâches. Par contre, si la copie est plus réduite (20 Go, par exemple), ce phénomène n'est pas visible.

D'ailleurs, ces résultats sont très parlants :

Test 1 (21 Go) : 1,96 Go/s de moyenne, soit 11 secondes

1,96 Go/s de moyenne, soit 11 secondes Test 2 (50 Go) : 1,29 Go/s de moyenne, soit 39 secondes

1,29 Go/s de moyenne, soit 39 secondes Test 3 (103 Go) : 185 Mo/s de moyenne, soit 9 minutes et 07 secondes

Par ailleurs, le benchmark du disque effectué avec Crystal Disk Mark donne de très bons résultats :

CrystalDiskInfo

Ci-dessous, l'analyse CrystalDiskInfo du disque SSD NVMe de marque Wodposit livré avec ce PC :

Geekbench

J'ai également effectué un benchmark du CPU et du GPU avec Geekbench, que vous pouvez consulter via ces liens :

Sur le test mono-cœur, l'A7 Max obtient un score de 2 453, tandis que le score en multi-coeurs est de 9 775. Côté GPU, il obtient un score OpenCL de 27 575. Vous pouvez aussi consulter le rapport complet pour la partie IA, car ce processeur bénéficie d'AMD Ryzen AI.

Que peut-on faire et ne pas faire avec ce modèle ?

Cette machine est super réactive avec les usages classiques : navigation sur internet, streaming vidéo, ouvrir un programme, etc... Le Geekom A7 Max est agréable à utiliser au quotidien et exécute les tâches sans broncher.

Même si la puce graphique intégrée (Radeon 780M) a une très bonne réputation, elle peut souffrir du manque de RAM : 16 Go, bien qu'en DDR5, cela peut montrer ses limites sur certains usages avancés ou en jeux (la limite de RAM agira comme une bride). C'est à considérer.

Même si le jeu Le Mans Ultimate parvient à tourner avec 38 FPS de moyenne, la mémoire vive quant à elle sature (constamment entre 80 et 99%). D'ailleurs, les temps de chargement sont longs. Pour autant, une fois la partie lancée, c'est jouable sans problème et même sans latence majeure. D'autres titres comme GTA V, Rainbow Six: Extraction, League of Legends et CS:GO tournent bien, je dirais même mieux, sur cette machine.

Voici également un test graphique réalisé avec 3DMark.

Conclusion

Je pense que les 16 Go de RAM seront suffisants pour la majorité des personnes, car même si cette machine n'est pas un PC de jeux, elle répond bien aux sollicitations, quitte à être dans le rouge. De toute façon, à l'heure actuelle, il est obligatoire d'être raisonnable avec la mémoire vive à cause du prix élevé des composants.

Le Geekom A7 Max est bien équipé, avec une connectique riche et variée, même s'il n'y a pas d'interface OCuLink. Les deux ports Ethernet 2,5 GbE seront utiles aux amateurs de Homelab qui pourront installer un hyperviseur sur la machine pour en tirer profit. Les nombreux ports USB permettront d'ailleurs d'étendre le stockage ou de connecter des accessoires supplémentaires. Le tout étant intégré dans un boitier élégant, avec une garantie de 3 ans, ce qui fait très sérieux de la part de Geekom.

Enfin, si vous désirez un modèle surpuissant, je vous encourage à lire mon test du Geekom A9 Max.

Offre spéciale sur le Geekom A7 MAX

Profitez de remises exclusives sur Amazon.fr ou sur la boutique officielle de Geekom, en utilisant les liens ci-dessous et le code promo réservé aux lecteurs d'IT-Connect.

👉 Sur Amazon.fr

Saisissez le code promo "ITCA7MAX" dans votre panier pour obtenir 8% de réduction. Cliquez sur ce lien pour accéder à l'offre.

Le mini PC Geekom A7 MAX passe à 689,08 euros au lieu de 749,00 euros, soit une remise de près de 60 euros.

👉 Sur la boutique GEEKOM

Saisissez le code promo "ITCA7MAX" dans votre panier pour obtenir 8% de réduction. Cliquez sur ce lien pour accéder à l'offre.

Le mini PC Geekom A7 MAX passe à 689,08 euros au lieu de 749,00 euros, soit une remise de près de 60 euros.

Merci à Geekom de m'avoir fourni un exemplaire de ce PC afin de pouvoir réaliser ce test.