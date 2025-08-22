Test Geekom IT12 2025 Edition

I. Présentation

Geekom a lancé une nouvelle version de l'ordinateur IT12, qui revient avec une nouvelle appellation I12 2025 Edition. Cette nouvelle version, déclinée en 4 variantes, se veut moins gourmande en énergie. Voici ce que vous devez savoir sur ce mini PC.

Nous allons examiner les caractéristiques techniques, le design et la qualité de fabrication du boîtier, sans oublier les possibilités d’évolution. Bien entendu, cet article abordera également les performances de ce Mini PC dans sa version équipée d’un processeur Intel Core i7.

Pour rappel, sur le marché des Mini PC, la marque Geekom est incontournable et elle s'est imposée comme un acteur majeur au niveau mondial. Elle a été créée en 2003 et la direction R&D de Geekom est située à Taiwan. En complément, la marque a plusieurs succursales dans différents pays du monde.

II. Caractéristiques du Geekom IT12 2025 Edition

Commençons par découvrir les caractéristiques principales du Geekom IT12 2025 Edition, dans la version que j'ai eu l'opportunité de tester.

Processeur : Intel Core i7-1280p (14 Cœurs, 20 Threads, 24 Mo de cache, jusqu'à 4,80 GHz)

GPU : Intel Iris Xe

RAM : 32 Go DDR4-3200, extensible jusqu'à 64 Go

Stockage : 1 To de SSD NVMe (Gen.4) + 1 emplacement pour SSD SATA au format M.2 (2242 - Jusqu'à 1 To) + 1 emplacement vide pour disque 2.5 pouces (2 To max.)

Connectique : 3 x ports USB 3.2 Gen 2 + 1 x port USB 2.0 + 2 x ports USB 4 + 1 prise casque Jack 3.5 mm + 1 x slot pour une carte SD + 1 x interface réseau LAN 2.5 GbE + 2 x ports HDMI 2.0 + 1 x port d'alimentation

Affichage : prise en charge jusqu'à 4 écrans.

WiFi 6E (AX211), Bluetooth 5.2

Alimentation : 19V, 6,32A DC - 120W

Poids : 652 grammes

Dimensions (L x W x H) : 117 mm x 112 mm x 45,6 mm

Système d'exploitation : Windows 11 Pro

Garantie : 3 ans

Il semblerait que Geekom propose 2 variantes pour la version avec un Core i7-1280p : l'une avec 512 Go de stockage, l'autre avec 1 To de stockage.

D'après le site de Geekom, ce modèle se décline en 4 versions différentes, toute basée sur la 12ème génération de chez Intel. La base reste la même à chaque fois, car ce qui change, c'est : le processeur, la RAM et le stockage. En complément de la version présentée ci-dessus, il y a ces trois configurations :

Intel Core i5-12450H + 16 Go de RAM + 512 Go de SSD

Intel Core i7-12650H + 32 Go de RAM + 1 To de SSD

Intel Core i9-12900HK + 32 Go de RAM + 1 To de SSD

Forcément, cette différence sur les composants a un impact direct sur le tarif du mini PC : actuellement, 230 euros séparent la version i5 et la version i9. D'une façon générale, avec cette édition 2025, Geekom a la volonté de réduire la consommation énergétique de ce mini PC.

III. Package et design

Il est temps de passer au déballage de ce Mini PC afin de découvrir son design et ses accessoires. L’emballage inspire confiance : la boîte est soignée et met en avant la série IT de chez Geekom. À l’intérieur, le Mini PC est solidement maintenu et parfaitement protégé par un bloc de mousse rigide. Juste en dessous, on retrouve l’ensemble des accessoires fournis par Geekom, dans un compartiment distinct.

Au final, le bundle proposé par Geekom comprend : le Mini PC IT12 2025 Edition, un câble HDMI, une alimentation externe accompagnée de son câble, ainsi qu’une plaque de fixation VESA avec les vis nécessaires pour installer l’appareil à l’arrière d’un écran compatible. On trouve également une notice claire, qui détaille notamment la procédure pour ajouter un disque ou utiliser le support VESA, ainsi qu’une petite lettre de remerciement pour l’achat. Un kit complet, même si sans réelle surprise pour moi, car c'est le package habituel chez Geekom.

Les modèles IT12 2025 Edition et IT13 2025 Edition partagent le même boitier, tant sur la forme, que la connectique disponible. La coque principale du boitier est en plastique avec un coloris gris-bleu, tandis que la partie basse et le cadre sont en métal. La qualité de fabrication inspire confiance

Sur la façade avant, on retrouve deux ports USB : un USB 3.2 Gen2 avec PowerDelivery (PD) et un USB 3.2 Gen2 standard, accompagnés d’une prise casque et du bouton d’alimentation. Le côté droit accueille une fente de sécurité Kensington, tandis que le côté gauche intègre un lecteur de carte SD.

L’arrière concentre l’essentiel de la connectique, dont deux ports USB4 au format USB-C compatibles PowerDelivery, offrant un débit théorique pouvant atteindre 40 Gbps. Au total, le Mini PC dispose de 6 ports USB, dont un port USB 2.0 (assez inattendu en 2025), mais cela reste une connectique généreuse pour ce type de machine, où l’on trouve généralement seulement quatre ports. Le port USB 2.0 peut être pratique pour connecter un dongle USB pour un périphérique sans-fil, par exemple.

La partie supérieure de la connectique est surplombée par une large grille d’aération reliée au dissipateur thermique, chargée d’expulser l’air chaud vers l’arrière. L’air frais, quant à lui, circule par les côtés grâce aux ouvertures prévues à cet effet.

Sur la partie supérieure du boîtier, on retrouve simplement le logo de la marque. Le dessous, quant à lui, affiche une étiquette regroupant plusieurs informations techniques (modèle, numéro de série, adresse MAC, etc.), ainsi que des patins antidérapants assurant une bonne stabilité sur le bureau.

Les quatre vis visibles en dessous permettent d’accéder facilement à l’intérieur du Mini PC. Elles restent solidaires du support amovible, ce qui évite de les perdre lors du démontage. En complément, le boîtier repose sur quatre pieds en caoutchouc, à la fois antidérapants et capables d’absorber de légères vibrations ou chocs. Vous pouvez visualiser la plaque en métal constituant la partie inférieure du boitier.

Comme à chaque fois, j'aime bien apporter des précisions sur les modèles de RAM et de SSD choisis par Geekom. Ici, nous avons :

Un SSD NVMe de marque Crucial, avec la référence P3 Plus , d'une capacité de 1 To. C'est un modèle populaire que l'on trouve facilement en pièce détachée. Un pad thermique est également préinstallé.

, d'une capacité de 1 To. C'est un modèle populaire que l'on trouve facilement en pièce détachée. Un pad thermique est également préinstallé. Deux barrettes de RAM de marque Wooposit : 16 Go Rx8 - PC4-3200AA-S-11. Soit 32 Go au total. Il est possible de passer sur 64 Go de RAM, mais ceci implique de remplacer les deux barrettes déjà présentes, car les deux slots sont occupés. Cette marque est régulièrement utilisée par Geekom pour équiper ses mini PC.

L’ajout d’un disque SATA au format 2,5 pouces se fait directement dans la cage métallique intégrée à la partie amovible du boîtier (visible à gauche sur la première photo ci-dessous). L’opération est simple et ne nécessite aucun adaptateur particulier. Par ailleurs, un emplacement supplémentaire est disponible entre le SSD NVMe déjà installé et les barrettes de mémoire RAM, permettant d’ajouter un second SSD au format M.2 SATA (au format 2242).

IV. Évolutivité et performances

A. Mise en route et évolutivité

Mettons en route le Mini PC IT12 2025 Edition de Geekom ! Une fois les périphériques connectés, la première étape consiste à finaliser l’installation de Windows 11 Pro. Mais n'allons pas trop vite, intéressons-nous d’abord aux options disponibles dans le BIOS.

Ce BIOS, signé AMI, se distingue par un panel de réglages plus complet que sur d’autres modèles de la marque. Il permet notamment d’activer ou de désactiver certains périphériques, de configurer la gestion de la ventilation, d’activer la virtualisation, ou encore d’ajuster les paramètres liés au démarrage. Un éventail d’options qui offre un meilleur contrôle sur la configuration de la machine, bien que cela reste facultatif.

Au premier démarrage, on retrouve l’assistant d’installation classique de Windows 11, avec les étapes habituelles de configuration et les questions liées aux préférences système. Comme toujours avec l'image de Geekom, l’utilisateur peut choisir entre l’utilisation d’un compte local ou d’un compte Microsoft. Il s’agit visiblement d’une image officielle de Windows 11 Pro, sans personnalisation particulière de la part de Geekom. Aucun logiciel tiers ou application superflue n’est installé : seules les applications natives de Microsoft sont présentes.

Bien que ce Mini PC soit fourni avec Windows 11, il reste pleinement compatible avec Linux, et notamment avec des distributions populaires comme Ubuntu. La solution de supervision Proxmox VE devrait aussi y trouver sa place.

Ce mini PC est équipé d'une carte Wi-Fi avec la référence suivante : MediaTek MT7922, compatible Wi-Fi 6E. Tandis que la connectivité réseau filaire est assurée par une interface Intel I226-V.

Le mini-PC est livré avec 32 Go de RAM en DDR4, mais une mise à niveau est possible jusqu'à 64 Go maximum. C'est de toute façon la capacité de RAM maximale supportée par le processeur Core i7-1280p disponible sur le marché depuis le second trimestre 2022.

Voici des détails techniques obtenus avec le logiciel CPU-Z :

Ce Mini PC est capable de gérer jusqu’à quatre écrans simultanément, grâce à ses deux sorties HDMI et ses deux ports USB4. Les ports HDMI 2.0 permettent un affichage en 4K à 60 Hz, tandis que les ports USB4 offrent la possibilité de monter jusqu’en 8K à 30 Hz. De quoi envisager aussi bien une configuration bureautique multi-écrans qu’un poste orienté multimédia.

Côté évolutivité, la machine peut accueillir un SSD SATA M.2 au format 2242 (jusqu’à 1 To), ainsi qu’un disque 2,5 pouces avec une capacité maximale de 2 To.

B. Performances

Commençons par mesurer les performances du disque SSD NVMe intégré à l'ordinateur.

2 minutes et 11 secondes, c'est le temps qu'il faut pour dupliquer une bibliothèque d'images ISO de 103 Go. Ceci correspond à une vitesse moyenne de 806 Mo/s. D'ailleurs, c'est légèrement plus rapide que l'IT13 2025 Edition équipé d'un Intel Core i9, sur le même test.

Voici un benchmark du disque effectué avec Crystal Disk Mark :

Le benchmark effectué avec CrystalDiskMark sur le disque donne de bons résultats, grâce à la présence du SSD Crucial P3 Plus, qui est une bonne référence.

CrystalDiskInfo

Voici une analyse CrystalDiskInfo du disque SSD NVMe présent dans ce PC :

Geekbench

J'ai également effectué un benchmark du CPU et du GPU avec Geekbench, vous pouvez y accéder sur ces pages :

Stress CPU

Lors d’un stress test du processeur (charge à 100 %), la ventilation s’accélère afin de maintenir une température convenable, aussi bien pour le CPU que pour l’ensemble du boîtier. En usage léger ou au repos, les ventilateurs se montrent en revanche très discrets et quasiment inaudibles, ce qui rend la machine agréable à utiliser au quotidien.

D’après les relevés effectués avec HWMonitor, le processeur affiche une température d’environ 40 °C au repos, dans une pièce à 24-25 °C. Sous charge maximale, la température grimpe progressivement jusqu’à se stabiliser aux alentours de 74 °C, où elle reste constante tout au long du test. La technologie de refroidissement Geekool mise en avant par Geekom tient donc ses promesses, avec un bon compromis entre performances thermiques et discrétion sonore. Attention tout de même, la machine fait plus de bruit lorsqu'elle tourne à fond.

Que peut-on faire et ne pas faire avec ce modèle ?

Sans surprise, ce mini PC est adapté pour de la bureautique et du multimédia, y compris pour la lecture de vidéos 4K. La fiche technique parle d'elle-même. Ce mini PC est capable de vous accompagner au travers des sessions de jeux, en s'appuyant sur l'iGPU Intel Iris Xe intégré au processeur. J'ai pu jouer à GTA V et Rainbow Six Extraction, et je dois avouer que l'expérience était bonne. Comme avec beaucoup d'autres mini PC, le jeu Le Mans Ultimate refuse de se lancer, car il n'y a pas assez de mémoire graphique. Avec GTA V en qualité élevée, le FPS est de 40, tandis que le CPU tourne à 20% et le GPU à 100%. Alors oui, vous pouvez jouer, mais la machine va tourner à plein régime.

Voici un aperçu avec deux copies d'écran :

V. Conclusion

Le Geekom Mini IT12 2025 Edition s’impose comme un mini-PC performant et polyvalent, capable de rivaliser avec des configurations bien plus encombrantes. Son processeur Intel Alder Lake à 14 cœurs, associé à une mémoire extensible jusqu’à 64 Go et à un SSD NVMe Crucial, assure de bonnes performances pour la bureautique, le multimédia et même certaines tâches de création. Sa connectique, bien que commune à d'autres modèles de la marque, reste variée et riche : USB4, HDMI, RJ45 2.5 GbE, Wi-Fi 6E, etc.

Au quotidien, il séduit par sa faible consommation électrique et son fonctionnement discret, le ventilateur restant presque inaudible en usage classique. La possibilité d’ajouter facilement du stockage supplémentaire ou d’augmenter la mémoire renforce son côté polyvalent.

Bien sûr, quelques concessions existent : ce modèle n’est pas conçu pour le gaming intensif et le ventilateur se fait entendre en pleine charge. L’absence de port USB-C en façade et le recours à de la DDR4 plutôt qu’à de la DDR5 rappellent également que Geekom veut proposer une configuration avec un bon rapport qualité/prix. D'ailleurs, son rapport qualité/prix semble avantageux, le Geekom Mini IT12 2025 Edition dans sa version avec un Core i7-1280p est proposé à 589 euros, sans compter les nombreuses promotions (voir l'offre ci-dessous).

Points positifs :

Performances du CPU (14 cœurs avec l’i7-1280P).

GPU Intel Iris Xe suffisant pour le multimédia et les jeux légers.

Très silencieux en usage courant.

Possibilité de connecter jusqu’à 4 écrans simultanément.

RAM et stockage évolutifs (jusqu’à 64 Go RAM, 3 emplacements de stockage).

Windows 11 Pro préinstallé et compatible Linux.

Garantie 3 ans.

Points négatifs :

Pas conçu pour le gaming intensif (iGPU limité sur titres AAA).

Ventilateur audible sous forte charge.

Pas de port USB-C en façade (uniquement à l’arrière).

Sorties HDMI limitées à 4K 60 Hz : pas de HDMI 2.1.

Utilise encore de la DDR4 (pas de DDR5 sur cette édition).

Merci à Geekom de m'avoir fourni un exemplaire de ce PC afin de pouvoir réaliser ce test.