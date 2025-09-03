Test Geekom XT13 Pro

I. Présentation

Le Geekom XT13 Pro équipé d'un processeur Intel Core i9 de 13ème génération, de 32 Go de RAM et de 1 To de SSD, a été lancé sur le marché en 2024. Faut-il se laisser tenter ? Découvrez ce mini PC dans cet article !

Dans cet article, nous allons découvrir ce modèle dans son ensemble : ses caractéristiques, son design et la qualité de son boîtier. Nous aborderons ensuite ses possibilités d’évolution ainsi que ses performances.

Rappel : sur le marché des Mini PC, la marque Geekom est incontournable et elle s'est imposée comme un acteur majeur au niveau mondial. Elle a été créée en 2003 et la direction R&D de Geekom est située à Taiwan. En complément, la marque a plusieurs succursales dans différents pays du monde.

II. Caractéristiques du Geekom XT13 Pro

Commençons par découvrir les caractéristiques principales de ce modèle :

Processeur : Intel Core i9-13900HK (14 Cœurs, 20 Threads, 24 Mo de cache, jusqu'à 5,40 GHz)

GPU : Intel Iris Xe

RAM : 32 Go DDR4-3200, extensible jusqu'à 64 Go (double canal)

Stockage : 1 To de SSD NVMe (Gen.4) + 1 emplacement pour SSD SATA au format M.2 (2242 - Jusqu'à 1 To)

Connectique : 3 x ports USB 3.2 Gen 2 (dont 1 avec alimentation) + 1 x port USB 2.0 + 2 x ports USB4 Gen3 + 1 prise casque Jack 3.5 mm + 1 x interface réseau LAN 2.5 GbE + 2 x ports HDMI 2.0 + 1 x port d'alimentation

Affichage : prise en charge jusqu'à 4 écrans.

WiFi 6E (AX211), Bluetooth 5.2

Alimentation : 19V, 6,32A DC - 120W

Poids : 545 grammes

Dimensions (L x W x H) : 117 x 111 x 38.5mm

Système d'exploitation : Windows 11 Pro

Garantie : 3 ans

Il est à noter que modèle XT13 Pro se décline en deux versions :

Core i9-13900HK , 32 Go de RAM et 1 To SSD

, 32 Go de RAM et 1 To SSD Core i7-13620H, 32 Go de RAM et 1 To SSD

Au-delà du processeur, c'est deux déclinaisons de ce modèle sont identiques. Bien entendu, ce changement de processeur aura aussi un impact sur le prix : environ 50 euros avec les offres actuelles. Depuis plusieurs années, Geekom développe sa série XT, une gamme de mini PC Intel qui se démarque par la finesse de son design et son esthétique très soignée.

III. Package et design

Pour le packaging de ce modèle, Geekom a changé ses habitudes. La boite s'ouvre à la manière d'une boite à bijoux, avec un tiroir regroupant tous les accessoires, tandis que la pièce maîtresse, est sur le dessus. Le mini PC est protégé par un bloc en mousse rigide, y compris sur la partie supérieure.

Les accessoires habituels ont été prévus par Geekom pour ce mini PC : un câble HDMI, une alimentation externe et son câble, une plaque VESA (et les vis) permettant d'accrocher le mini PC à l'arrière d'un écran (support VESA), une notice et une lettre de remerciement pour l'achat.

Fidèle à la gamme XT, le boitier de ce modèle XT13 Pro est soigné. Preuve que l'élégance de ce boitier est appréciée, Geekom a utilisé le même boitier pour les modèles XT12 Pro et XT13 Pro. Ce boitier en aluminium est entièrement gris, à l'exception de la coque en plastique blanche estampillée "Geekom" que l'on retrouve sur le dessus.

Même si ce boitier est fin (moins de 4 cm de hauteur), cela ne l'empêche pas d'embarquer une connectique complète et polyvalente. Prenons le temps de nous intéresser à la disposition des ports.

À l’avant du boîtier, la connectique se veut efficace : deux ports USB 3.2 Gen2, dont l’un compatible PowerDelivery (PD), accompagnés d’une prise casque et du bouton Power rétroéclairé.

Sur les côtés, le design privilégie la ventilation : le côté droit est entièrement dédié aux aérations, tandis que le côté gauche accueille une fente de verrouillage Kensington intégrée au maillage. L’air frais circule ainsi par les deux flancs de l’appareil. D'ailleurs, côté refroidissement, ce modèle embarque la technologie IceBlast 1.5 de Geekom : ce qui se traduit par un large ventilateur combiné à des éléments en cuivre pour une meilleure dissipation thermique. L’air chaud est ensuite expulsé par l’arrière, juste au-dessus de la connectique, via les ouvertures du dissipateur.

La grande majorité de la connectique se concentre à l’arrière du boitier. On y retrouve :

2 ports USB4 (USB-C avec PD), la norme la plus récente offrant jusqu’à 40 Gbps de débit,

1 port USB 3.0 et 1 port USB 2.0,

2 sorties HDMI 2.0,

1 port réseau RJ45 2.5 GbE.

Ce mini PC dispose au total de 6 ports USB disponibles,

Sur la partie supérieure du boîtier, on retrouve le logo Geekom inscrit sur la coque blanche. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le dessous du boitier n’intègre pas d’aérations. Elle se compose de deux larges patins antidérapants assurant une bonne stabilité, ainsi que de quatre vis d’accès permettant d’ouvrir facilement le boîtier.

La bonne nouvelle : ces vis restent fixées à la partie amovible une fois dévissées, évitant ainsi de les perdre. De plus, aucun patin n’a besoin d’être retiré pour atteindre ces points de fixation, ce qui simplifie l'ouverture du boitier.

Jetons un coup d'œil à l'intérieur du boitier. Nous aurons surement l'occasion d'en savoir plus sur les composants utilisés par Geekom. Voici ce que l'on peut apprendre :

Un SSD NVMe de marque Kingston , avec la référence OM8PGP41024N-A0 , d'une capacité de 1 To, en PCIe Gen4.0

, avec la référence , d'une capacité de 1 To, en PCIe Gen4.0 Deux barrettes de RAM de marque Wooposit : 16 Go 1Rx8 - PC4-3200AA-S-11. Soit 32 Go au total.

Vous remarquerez que des pads thermiques et un dissipateur en cuivre ont été prévus par Geekom.

Grâce à la conception de ce boîtier, l’accès aux composants est simple et direct : ils sont facilement repérables, démontables et remplaçables. Que ce soit pour une mise à niveau ou pour intervenir en cas de panne, cette approche facilite la maintenance du système.

IV. Évolutivité et performances

A. Mise en route et évolutivité

Avant de parler du système d'exploitation, commençons par le BIOS accessible dès le démarrage de la machine. Il donne des informations sur le matériel et il intègre aussi des options parmi lesquelles :

Activer ou désactiver le Wake on LAN

Activer ou désactiver certains composants comme le réseau, le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore la charge USB

Activer ou désactiver la virtualisation

Modifier l'ordre de démarrage, avec la possibilité de démarrer en PXE (sur le réseau)

Protéger le BIOS par un mot de passe

La première utilisation commence par la finalisation de l’installation de Windows 11 Pro, avec le traditionnel assistant et ses étapes classiques : configuration du système, choix du compte local ou Microsoft, etc. Geekom utilise une image officielle de Windows 11 Pro, sans personnalisation ni logiciels préinstallés. Un système propre, prêt à l’emploi, avec quelques étapes automatiquement configurées.

Néanmoins, comme pour tout nouveau PC, je recommande vivement de procéder à une réinstallation à partir de votre propre image, que ce soit Windows ou un autre OS, afin de repartir sur une base totalement maîtrisée.

Un tour dans les informations du système permet de confirmer la présence des composants promis par Geekom. La carte réseau Ethernet est une Intel I226-V tandis que la carte Wi-Fi 6E est une MediaTek MT7922.

Pour le CPU et la RAM, voici des détails techniques obtenus avec le logiciel CPU-Z :

Le mini-PC est livré avec 32 Go de RAM en DDR4, mais une mise à niveau est possible : jusqu'à 64 Go. Néanmoins, cette augmentation de la RAM implique de remplacer les deux barrettes puisque les deux slots sont déjà occupés.

Du côté du stockage, vous pouvez ajouter 1 SSD SATA au format M.2 (2242 - Jusqu'à 1 To) en plus du SSD NVMe intégré au boitier. Attention toutefois, le format M.2 2242, bien qu'adapté pour les formats compacts, n'est pas courant (22 mm de largeur et 42 mm de longueur). Le format plus fréquent est le format 2280, auquel correspond le disque Kingston déjà présent dans la machine.

La présence de deux ports HDMI 2.0 et deux ports USB4 permet de connecter jusqu'à 4 écrans sur ce mini PC ! La connexion HDMI propose un affichage 4K @ 60 Hz, tandis qu'on est sur un affichage à 8K @ 30 Hz sur les ports USB4.

B. Performances

Comme pour son IT13 2025 Edition, Geekom a pris la décision de miser sur un processeur Intel i9-13900HK (14 Cœurs, 20 Threads) pour ce mini PC. La présence de la lettre K dans la référence indique que ce modèle est déverrouillé et peut donc être overclocké (fréquence augmentée). Ce processeur est limité à 35 watts de puissance pour son rythme de croisière.

Qu'en est-il des performances du disque SSD NVMe livré avec le mini PC ?

Je ne sais pas si c'est lié à cet exemplaire, mais le disque SSD s'essouffle vite : il y a d'énormes fluctuations lors d'un transfert de fichiers volumineux. Résultat, les performances sont décevantes sur l'exercice habituel : dupliquer une bibliothèque d'images ISO de 101 Go (en local). Dans le cas présent, le mini PC a eu besoin de 12 min 20 sec, soit une vitesse moyenne de 142,6 Mo/s. Ce n'est pas normal et ce type de comportement fait penser à du throttling thermique.

A contrario, voici un benchmark du disque effectué avec Crystal Disk Mark, qui lui est rassurant :

CrystalDiskInfo

Voici une analyse CrystalDiskInfo du disque SSD NVMe de marque Kingston monté en PCIe 4.0 présent dans ce PC :

Geekbench

J'ai également effectué un benchmark du CPU et du GPU avec Geekbench, vous pouvez y accéder sur ces pages :

Que peut-on faire et ne pas faire avec ce modèle ?

Équipé d’un processeur haut de gamme, ce mini PC se montre particulièrement efficace pour un usage bureautique et multimédia (lecture vidéo, navigation Web, montage léger, etc.). Les applications comme Canva, CapCut, Adobe Photoshop ou Visual Studio Code tournent bien avec ce mini PC. Il peut aussi faire une bonne machine pour un Home Lab où vous pourriez installer Proxmox VE, par exemple : c'est d'autant plus intéressant que ce mini PC consomme peu.

En revanche, la puce graphique intégrée au processeur reste un point faible avec ce processeur, en comparaison de ce que propose AMD (notamment avec la Radeon 780M). Si vous avez des besoins spécifiques en vidéo, vous pouvez toujours opter pour un eGPU : une carte graphique externe connectée en USB4 à l'ordinateur.

Si vous envisagez de jouer, c'est possible en ajustant la qualité graphique et en désactivant certains effets. Vous pouvez envisager de jouer en Full HD à plusieurs titres, mais ce n'est clairement pas un PC de Gaming. En tant que joueur, profitez de titres comme GTA V, Rainbow Six: Extraction, League of Legends, CS:GO ou encore Apex Legends. Ce modèle, au même titre que d'autres mini PC, ne peut pas faire tourner certains jeux comme Le Mans Ultimate. Sur les performances, mon ressenti est similaire entre l'IT13 2025 Edition et le XT13 Pro, il faut dire qu'il partage les mêmes composants (CPU, RAM, disque).

Un point m'a agréablement surpris avec ce mini PC : son fonctionnement ultra-silencieux, quasiment imperceptible dans la plupart des usages quotidiens. Quelques accélérations de la ventilation sont audibles lorsque le PC est fortement sollicité. Lors de la lecture de flux vidéo 4K (via YouTube, par exemple), le mini‑PC consomme environ 13W, tout en se limitant à 4W au repos.

V. Conclusion

Doté d’un Intel Core i9 de 13è génération, le Geekom XT13 Pro délivre des performances solides capables de répondre aux besoins des utilisateurs exigeants, qu’il s’agisse de montage vidéo ou de bureautique intensive. Un processeur aussi puissant dans un boitier aussi compact, c'est ce qui permet à ce mini PC de rivaliser avec des machines bien plus imposantes. La différence se fera sur la présence éventuelle d'un GPU... Et là, ce mini PC ne rivalisera pas. Autre point fort : sa discrétion sonore. Presque inaudible en usage courant, il assure un confort optimal, complété par une bonne efficacité énergétique.

