Test InMotion Climber

I. Présentation

Dans cet article, un produit un peu particulier est mis à l'honneur : l'InMotion Climber, une trottinette électrique, ou plutôt un e-scooter pour reprendre l'appellation officielle de la marque. Voici mon avis complet sur ce bolide !

En quelques années, les trottinettes électriques sont devenues un moyen de locomotion très appréciée par les Français, notamment dans les grandes villes. Au même titre que les vélos électriques, elles représentent une solution écologique pour se déplacer assez rapidement. De nombreuses marques sont présentes sur ce marché, comme InMotion qui propose une gamme de gyroroues et de trottinettes électriques (appelée aussi e-scooters). Au-delà de ses caractéristiques, ce qui m'a donné envie de l'essayer c'est la connectivité avec un smartphone et la gestion avec une application.

Sur ce marché, InMotion a une très bonne réputation et c'est une marque pionnière, même si ce n'est pas la marque que l'on croise le plus ! Donc, ce sera peut-être l'occasion pour vous de découvrir cette alternative à Xiaomi et Segway.

Commençons par dresser la fiche technique :

Motorisation : double moteur de 450 watts (750 watts max)

Freinage : un frein électrique sur les deux pneus et un frein à disque sur le pneu arrière

Pneumatique : deux pneus de 10 pouces, avec chambre à air

Vitesse maximale : 25 km/h (réglementaire) - Jusqu'à 38 km/h

Batterie : (contrôlée par BMS)

Autonomie : 56 km

Temps de charge : 9 heures (donnée constructeur)

Pente maximale : 36%

Indice de protection : IP56

Poids : 20,8 kg

Charge supportée : 130 kg

Connectivité Android et iOS

Prix : 1 199 euros

Garantie : 2 ans

Remarque : trottinette testée dans sa version d'origine, sans débridage ou customisation un peu borderline.

II. Package, design, déballage

L'InMotion Climber est livrée dans un carton imposant, lui-même emballé dans du plastique. Ce qui n'a pas empêché mon colis d'avoir un choc, mais heureusement, le matos à l'intérieur du carton est correctement protégé avec du polystyrène moulé. Aucune conséquence pour le matériel ! La trottinette est repliée sur elle-même et il faudra assembler certains éléments. À cela s'ajoutent deux boites d'accessoires.

Une première boite en carton contient le chargeur du Climber, tandis qu'une seconde boite contient le nécessaire pour l'assemblage, notamment deux tournevis. À cela s'ajoutent deux chambres à air et les embouts adaptés pour les gonfler. Une bonne nouvelle, car en cas de crevaison, nous avons déjà le matériel de rechange à notre disposition.

L'assemblage s'effectue en 10 minutes puisque la trottinette est quasiment assemblée dans le carton. Il n'y a que la béquille à fixer, l'écran à brancher via le câble présent dans le cadre, et 4 vis à installer pour fixer la partie avec le guidon au reste du cadre.

La trottinette est équipée de deux pneus 10 pouces, de très bonne qualité. Les références choisies ont l'air résistantes, ce qui devrait assurer une bonne tenue dans le temps. D'ailleurs, InMotion évoque l'utilisation de chambres à air extraépaisses. Certains modèles concurrents utilisent des pneus dits tubeless, constitué d'un gel auto-obturant pour lutter contre les crevaisons.

Le freinage est électrique sur les deux roues, et la roue arrière bénéficie en plus d'un frein à disque imposant vis-à-vis de la taille de la roue : un système de freinage rassurant. D'ailleurs, je peux vous assurer que la trottinette freine très bien. La sécurité du pilote étant importante, c'est un point à souligner.

Ce modèle est adapté pour la conduite de nuit puisqu'il est équipé d'un puissant éclairage à l'avant et d'un feu arrière également. Le feu arrière à de l'intérêt pour être vu, mais aussi pour avertir lorsque l'on freine. En complément, s'ajoutent des réflecteurs du côté de chaque roue pour que vous soyez bien visible.

Positionné au centre du guidon et parfaitement intégré, l'écran de la trottinette indique la vitesse actuelle, le mode actuel (D/S), ainsi que l'état de la connectivité Bluetooth et le niveau de batterie restant. C'est aussi à cet endroit que l'on trouve le seul et unique bouton. Grâce à une pression longue, on peut allumer ou arrêter la trottinette, tandis qu'une pression brève permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage. En plus de l'écran, le guidon de la trottinette est équipé d'une sonnette, positionnée discrètement à côté de la poignée gauche.

La plateforme où l'on positionne nos pieds fait 17 cm de large et elle est équipée d'un grip antidérapant qui assure un bon positionnement, même lorsque l'on a la semelle des chaussures mouillées. À noter aussi qu'il y a 48 cm entre la roue arrière et la partie avant du cadre qui est soudé à la plateforme.

Sur le bas du tube principal où se situe le guidon, il y a une poignée qui permet de plier la trottinette en deux. Toutefois, le guidon ne pourra pas être plié. Ceci permet de transporter ou de ranger plus facilement la trottinette, même s'il ne faut pas oublier qu'elle pèse tout de même quasiment 21 kg. C'est un poids élevé pour un appareil de ce type.

De manière générale, la trottinette Climber hérite de belles finitions et la qualité de fabrication est bonne. Entièrement peinte en noire, la trottinette a un vrai style grâce aux éléments en orange, comme la gaine pour le freinage, l'actionneur pour le frein à disque et les jantes des roues.

III. L'InMotion Climber au quotidien

A. En piste !

Un appui long sur le bouton positionné sur l'écran, c'est comme ça que commence l'utilisation de la Climber puisque cette action sert à allumer la trottinette. On se met en place sur la plateforme assez large et longue pour que l'on puisse se positionner confortablement. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les gaz...

Les pistes cyclables (et les routes) sont à privilégier lorsque l'on utilise cette trottinette, car elle n'est pas équipée de suspension. Toutefois, les pneus épais permettent d'emprunter des chemins un peu cabossés, mais ça secoue et ça devient vite inconfortable pour le pilote. En revanche, pas de soucis pour les dos d'âne très fréquents en centre-ville et que l'on ne peut pas toujours éviter.

Grâce à ses deux puissants moteurs, la trottinette a une accélération rapide : on peut passer de 0 à 25 km/h en seulement 3,5 secondes ! Quand on met les gaz, la Climber est très réactive. C'est un vrai plaisir ! Et à l'inverse, le freinage est fort et rassurant. Il faut bien doser, sinon on part en dérapage si l'on est à 25 km/h et que l'on freine trop fort d'un coup.

Le mode croisière, que l'on peut activer ou désactiver depuis l'application, permet d'agir comme un "régulateur de vitesse" lorsque l'on roule à 25 km/h : la trottinette va maintenir cette allure sans que l'on ait besoin d'accélérer. C'est confortable lorsque l'on roule plusieurs kilomètres.

En mode "S", la trottinette n'est pas bridée, mais sur le plat ce n'est pas pour autant que l'on atteint facilement 35 km/h. La vitesse est plutôt aux alentours de 27 km/h, avec la possibilité de se rapprocher des 35 km/h en descente. Pour être conforme avec la réglementation, il y a le mode "D" avec une bride à 25 km/h. Lorsque la pente est importante, la trottinette répond bien puisqu'elle maintient une vitesse d'environ 22 ou 23 km/h.

Lorsque vous êtes à pied, à côté de la Climber, vous pouvez bénéficier d'une assistance, car il y a un mode spécifique pour cette situation, en complément des modes "D" et "S" déjà évoqué.

Quelques mots sur l'autonomie

Bien qu'il soit possible de faire des mesures précises pour le temps de charge, c'est beaucoup moins évident d'évaluer l'autonomie. En effet, celle-ci sera variable puisque ça dépend de votre style de conduite (notamment le mode bridé ou non), mais aussi de votre poids. Le constructeur annonce 56 km d'autonomie, pour ma part, je suis plus sur 45 km, donc cela reste cohérent.

Comme avec tous les modèles, il vaut mieux être prudent et emporter le chargeur dans un sac à dos lorsque l'on effectue ses premières sorties avec la Climber.

Pour une charge complète, on respecte aussi les données constructeurs puisqu'il faut compter entre 8 et 9 heures pour une charge complète de la batterie. A noter un léger sifflement pendant la charge.

B. L'application

Disponible sur iOS et Android, l'application officielle INMOTION permet de se connecter à sa trottinette électrique à distance via Bluetooth (donc à une distance raisonnable). Une fois la Climber associée au compte de l'utilisateur via l'application, elle offre un ensemble de fonctionnalités :

Statistiques sur l'utilisation : temps d'utilisation, distance parcourue, vitesse maximale

Verrouillage et déverrouillage de la trottinette à distance

Activation et désactivation de l'éclairage

État de la batterie (cellule par cellule)

État général de la trottinette (numéro de série, modèle, date d'activation, version du firmware, kilométrage)

Réglages du mode : mode D ou mode S (bridé ou pas), métrique, mise à jour firmware et gestion du zero-start

Le point négatif de cette application, c'est qu'elle n'est pas traduite en français. Ce serait un plus pour satisfaire les utilisateurs francophones, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de menus à traduire. Visuellement, ce n'est pas non plus l'application la plus accueillante, mais on retiendra l'essentiel : les fonctions proposées. Toutefois, c'est dommage que l'application n'indique pas d'information plus précise sur l'autonomie (comme le nombre de kilomètres restants).

IV. Conclusion

L'InMotion Climber porte bien son nom : ce e-scooter est aussi bien à l'aise sur du plat que dans une pente, où l'on sent bien l'effet de ses puissants moteurs. L'accélération est excellente, tout comme le freinage même s'il faut apprendre à bien doser quand on freine pour ne pas se faire surprendre. En parlant de frein, ce qui peut en être un à l'achat, c'est l'absence de suspension même si ce n'est pas dérangeant sur route ou en centre-ville (même si on le ressent au moment de passer un trottoir). Même si la charge est un peu longue, c'est conforme à ce qu'annonce le constructeur, tout comme l'autonomie proposée même si pour ce point cela va varier selon le chemin emprunté et le poids du pilote.

L'InMotion Climber offre une belle expérience et il s'agit assurément d'une bonne trottinette électrique !

Habituellement commercialisée à 1 199 euros, elle est actuellement en promotion à 999 euros sur la boutique officielle d'InMotion (Europe).

En complément de cet article, vous pouvez regarder les vidéos officielles d'InMotion disponibles sur YouTube : voir ici.