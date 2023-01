Test Midea M6 – Robot aspirateur d’entrée de gamme

I. Présentation

Si vous recherchez un avis complet au sujet de l'aspirateur robot Midea M6, vous êtes au bon endroit ! Disponible depuis le début de l'année 2022 sur le marché, ce modèle vise l'entrée de gamme et il est proposé à un tarif abordable puisqu'on le trouve aux alentours de 289 euros. Pour autant, nous verrons que c'est un appareil qui a de vrais atouts et une place à défendre !

Puisqu'il s'agit de la première fois que je vous parle de la marque Midea, une petite présentation s'impose. Midea est une marque chinoise fondée en 1968 spécialisée dans la fabrication d'appareils de traitement de l'air comme des climatisations, mais aussi de l'électroménager, où l'on retrouve une gamme complète d'aspirateurs robots, dont le M6 fait partie. Dans le monde, Midea c'est tout de même plus de 140 000 salariés.

Maintenant parlons du Midea M6. Tout d'abord, pour faire connaissance avec ce robot, voici un listing de ses caractéristiques clés :

- Type de navigation : LiDAR

- Modes de nettoyage : automatique, zone, pièce

- Puissance d'aspiration : 2000 Pa

- Capacité du bac à poussière : 600 ml

- Capacité du réservoir à eau : 250 ml

- Batterie Li-ion 3 350 mAH

- Autonomie jusqu'à 110 minutes

- Pilotable avec l'application MSmartHome de Midea

- Cartographie personnalisable, multi-étages

- Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant

- Poids : 3,0 kg

Partons à la découverte de l'appareil...

II. Package et design

A l'ouverture du colis, la première impression est bonne puisqu'on a le droit à une jolie boite estampillée Midea, en carton épais, recouverte par un papier glacé bleu, où l'on aperçoit le M6. C'est appréciable et cela donne envie de voir ce qui se cache à l'intérieur. Les éléments sont protégés par du carton et du plastique recyclé, de quoi assurer un transport sans encombre de la marchandise. On voit que Midea apporte un soin particulier à la présentation et l'emballage de son appareil.

La boite contient le robot bien sûr, et ce dernier est accompagné par une station de charge, deux brosses latérales, un filtre HEPA, une plaque équipée d'une serpillière lavable, ainsi que plusieurs notices d'utilisation pour aider l'utilisateur à démarrer facilement. Le seul accessoire de rechange intégré à la boite, c'est le filtre HEPA. Pour le reste, c'est à installer sur le robot pour qu'il soit prêt à être utilisé.

Majoritairement blanc, ce qui est courant sur les robots aspirateurs, celui-ci a tout de même une forme originale : il n'est pas rond comme de nombreux modèles. Là, on pourrait presque dire que c'est un carré avec des angles très arrondis, de 34 cm de côté. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait 9,7 cm de hauteur, ce qui devrait lui permettre de passer sous la majorité des meubles. Un point important, à mon sens.

Sur le dessus de l'appareil, le logo Midea est accompagné par la tourelle qui renferme le capteur Laser, indispensable pour la navigation de l'appareil. L'ensemble est accompagné par une LED qui indique l'état du WiFi ainsi qu'un bloc avec deux boutons. Le bouton "Power" sert à allumer ou éteindre le robot grâce à un appui long car il n'y a pas d'autres interrupteurs, mais aussi à lancer un nettoyage/mettre en pause le nettoyage avec un appui bref. Quant au second bouton "Home", permet d'ordonner au robot de retourner à sa base lorsqu'il est en cours de nettoyage, mais aussi de passer l'appareil en mode appairage : ce sera utile lors de l'initialisation. Il est à noter que la coque du dessus, n'est pas amovible.

Le bac à poussière et le réservoir d'eau sont intégrés dans le même bloc, et ce dernier peut être par l'arrière de l'appareil (partie directement accessible lorsque l'appareil est en charge). La partie avant, recouverte par un bandeau noir brillant, correspond au pare-chocs de l'appareil.

Pour un robot d'entrée de gamme, c'est appréciable de voir que Midea a mis deux brosses latérales. Généralement, le fait d'avoir deux brosses permet de mieux ramener les poussières vers le centre du robot afin qu'elles soient aspirées par la brosse centrale.

En dessous, on aperçoit également l'emplacement pour le bloc de lavage qui intègre une serpillière particulièrement grande. Un bon point. Toutefois, il s'agit d'un système basique qui reste en position fixe, qui se contentera d'humidifier le sol et d'éliminer certaines traces (non tenaces). Sur des modèles plus haut de gamme, mais aussi beaucoup plus cher, on a le droit à des systèmes plus évolués (serpillière qui vibre, double serpillières rotatives, par exemple).

Ce robot est équipé d'une roue directionnelle qui s'oriente à 360 degrés, ainsi que deux roues capables de surmonter des obstacles de 2 cm maximum. Il intègre aussi des capteurs, notamment des capteurs anti-chutes, etc...

Le réservoir pour collecter la poussière est une bonne surprise : il est grand (600 ml) donc on peut espérer réaliser plusieurs sessions de nettoyage sans avoir à le vider à chaque fois. Dans sa documentation, Midea met en avant ce point en indiquant qu'il sera nécessaire de le vider 1 fois par semaine. Bien sûr, cela dépend de la surface à nettoyer, du nombre de sessions et de ce qu'il y a ramasser sur le sol... Mais, c'est clairement un atout de ce modèle. Avec un chien à poils long, comptez 2 à 3 sessions avec de devoir vider le réservoir.

La brosse principale est constituée de silicone et de très nombreux poils souples, accompagnés par une bande en poils durs le long de la brosse. A l'usage, cela ne devrait pas faire bon ménage avec les poils de chien qui risque de s'emmêler, mais nous en reparlerons au moment d'évoquer l'efficacité de ce robot. Cela m'inquiète d'autant plus que la brosse n'est pas facile à extraire car il faut forcer sur la plaque de maintient. Dommage, car le nettoyage de la brosse est une action fréquente à réaliser sur les aspirateurs robots.

Totalement noire, il y a un réel contraste entre le robot et la base en elle-même. Cette base, en plastique brillant, assure le strict minimum car elle sert de point d'encrage au robot et lui permet de recharger sa batterie.

La base bénéficie d'une bonne accroche au sol grâce aux différents patins antidérapants situés en dessous. Le câble d'alimentation se connecte sur le côté et la prise murale est coudée, ce qui est pratique dans certains cas. Toutefois, le surplus de câble ne pourra pas être enroulé à l'arrière de la base donc il faudra essayer de le cacher comme on peut.

III. Installation, efficacité, autonomie, station

A. Installation

La mise en route de l'appareil s'effectue facilement. Après avoir relié la station de charge au secteur et avoir mis en place le robot, ce dernier se met en charge. Il passe également en mode appairage (si besoin, il faudra effectuer un appui long sur le bouton Home), ce qui permet de l'associer à son compte dans l'application mobile officielle nommée MSmartHome. Cette application implique la création d'un compte gratuit à partir duquel vous pourrez gérer l'ensemble de vos appareils connectés Midea.

Pour associer votre robot à votre compte, vous devez lui indiquer les informations de connexion à votre réseau WiFi (2,4 GHz). Quelques minutes suffisent pour mettre en route le robot. Le processus est au point et on est bien guidé par l'application. Il n'y a rien à redire sur ce point. L'interface de l'application, notamment l'accueil MSmartHome, me fait penser à l'application Xiaomi.

Maintenant, le robot va se charger tranquillement avant d'être prêt à rentrer en action. L'occasion de vous détailler l'application dans la suite de cet article, et de vous parler de l'efficacité du nettoyage ainsi que de l'autonomie.

B. Efficacité du nettoyage

Lors du premier nettoyage, le robot va générer la carte de votre logement, et à la fin de la session, cette carte finalisée et visible entièrement dans l'application. Sur cette même carte, on peut visualiser l'ensemble du parcours réalisé par le robot. Au-delà de ce que l'on constate en réel, c'est aussi une façon d'analyser le comportement du robot sur le terrain.

La navigation de ce robot n'est pas irréprochable, et semble assez variable d'une pièce à une autre. Parfois, il nettoie une zone avec une réelle cohérence et sans perdre de temps en enchaînant des allers-retours en zigzag, tandis que parfois, il a l'air de chercher son chemin et il passe plusieurs fois au même endroit. C'est surtout le cas lorsqu'il y a beaucoup de meubles, ou une table, par exemple. Du coup, comme il se perd un peu, la pièce est partiellement nettoyée au final.

En ce qui concerne la gestion des obstacles, il parvient à contourner certaines meubles et suivre certains murs sans les toucher. A l'inverse, parfois il doit légèrement toucher l'élément pour le détecter (un pied de table, par exemple) et adapter sa trajectoire. A noter également qu'il s'est bloqué deux fois sous une chaise, alors qu'il aurait pu s'en sortir et qu'il gère mal les rideaux. Une gestion des obstacles médiocre et hétérogène.

Au final, je dirais qu'il y a manque de constance dans la navigation de ce robot.

En ce qui concerne la qualité du nettoyage, il faut déjà avouer une chose : la puissance de 2000 Pa n'est pas suffisante et cela amoindri la qualité du nettoyage. C'est pour cette raison que je vous recommande d'utiliser le robot en mettant l'aspiration au max, même si cela impactera forcément l'autonomie. Mais, voilà, au final pour un nettoyage quotidien il fait le job et la serpillière compense un petit peu car elle est toujours plaquée au sol et compte tenu de sa taille, elle parvient à tirer son épingle du jeu. En revanche, ne comptez pas sur ce robot pour un nettoyage plus intense et en profondeur.

C. Autonomie

A pleine puissance, le robot est capable de tenir au maximum 50 minutes avant qu'il soit contraint de retourner se recharger. En mode standard, là où le nettoyage est moins efficace (car l'aspiration est réduite), l'autonomie est d'environ 90 minutes. Finalement, c'est en dessous de ce qu'annonce le constructeur car dans la fiche technique, c'est mentionné 110 minutes. A moins que ce soit en mode silencieux...

D'après mes tests, le robot met entre 37 et 39 minutes à nettoyer une zone de 30m². C'est assez long en fait, mais cela s'explique par le fait qu'il tourne un peu en rond par moment, comme je le disais précédemment. Le premier nettoyage est plus long car il doit découvrir son environnement (environ une heure pour 32m²). Une navigation un peu plus efficace lui permettrait d'être plus rapide.

IV. L'application

Parlons de l'application MSmartHome proposée par Midea et qui permet de piloter les différents appareils de la marque. On l'a découverte rapidement dans les précédentes parties de ce test, mais là, je vais en parler plus longuement. Tout d'abord, évoquons les fonctionnalités liés à la carte du logement. La bonne nouvelle, c'est que l'on retrouve les fonctionnalités essentielles, dont voici la liste :

Gestion de session de nettoyage par zone, par pièce, ou logement entier , de 1 à 3 fois

, de 1 à 3 fois Création de zones à ne pas nettoyer , de zones à ne pas laver (mais à aspirer) ainsi que des murs virtuels pour créer des limites

, de zones à ne pas laver (mais à aspirer) ainsi que des murs virtuels pour créer des limites Gestion de plusieurs cartes si vous habitez une maison à étages ou un appartement en duplex ou triplex

si vous habitez une maison à étages ou un appartement en duplex ou triplex Gestion de la carte pour créer des pièces (fusion, division) et assigner une fonction à chaque pièce (cuisine, salon, salle à manger, etc.)

(fusion, division) et assigner une fonction à chaque pièce (cuisine, salon, salle à manger, etc.) Visualisation de l'historique de chaque session de nettoyage avec la carte, le chemin parcouru, la durée, la surface en m² ainsi que la date et l'heure

Tout cela est visible sur les images ci-dessous. Pour faciliter la création de zones interdites ou de zones à nettoyer, il est possible de zoomer sur la carte pour être plus précis. Ces fonctions sont appréciables et indispensables pour profiter pleinement de l'appareil.

Par ailleurs, l'application intègre une section "Paramètres" donnant accès à la configuration globale du robot. Nous retrouvons notamment les options suivantes :

Paramètres vocaux : choix de la langue du robot pour les alertes vocales (français disponible) et ajuster le volume sonore

: choix de la langue du robot pour les alertes vocales (français disponible) et ajuster le volume sonore Gérer manuellement le robot grâce à la télécommande virtuelle intégrée à l'application

grâce à la télécommande virtuelle intégrée à l'application Planifier une ou plusieurs sessions de nettoyage, à une heure précise, selon un calendrier et un mode de nettoyage spécifique (débit de l'eau, type d'aspiration, pièces spécifiques)

Au-delà de la section "Paramètres", on peut aussi ajuster les paramètres de nettoyage. Nous avons le choix entre 4 débits différents pour l'eau, ainsi que 3 puissances d'aspiration différentes. C'est également ici que l'on active ou non le "Mode tapis" pour que l'aspiration soit plus forte lorsqu'un tapis est détecté.

Poursuivons les précisions sur la section "Paramètres" de l'application :

Statut des consommables pour savoir quand remplacer le filtre HEPA, les brosses latérales et la brosse principale

pour savoir quand remplacer le filtre HEPA, les brosses latérales et la brosse principale Gérer le mode NPD , à savoir Ne Pas Déranger afin que le robot ne soit pas actif selon une plage horaire spécifique

, à savoir Ne Pas Déranger afin que le robot ne soit pas actif selon une plage horaire spécifique Consulter la notice d'utilisation depuis l'application, ce que j'ai trouvé pertinent mais malheureusement c'est la notice anglaise qui est affichée et on ne peut pas choisir la langue

Globalement, l'application est simple à utiliser et relativement intuitive. Elle reprend les codes habituels de la majorité des applications de gestion de robots aspirateurs. Ce qui m'a un peu perturbé, c'est la traduction française qui mériterait d'être améliorée. Par exemple, pour lancer un nettoyage par pièces, il faut appuyer sur le mode "Chambre". Mais le pire, c'est que quand on appuie sur la touche retour de son écran (en bas à gauche sur les exemples ci-dessus), on ne revient pas à l'écran précédent, mais sur l'accueil de l'application, donc il faut resélectionner le robot. C'est inhabituel comme fonctionnement et assez gênant à mon sens.

V. Conclusion

Réel modèle d'entrée de gamme, le Midea M6 est l'opportunité de s'équiper sans se ruiner. Bien qu'il ait des atouts et des bons points, ce modèle n'est pas irréprochable mais il y a une certaine cohérence vis-à-vis du prix affiché : il ne peut pas être parfait. Personnellement, je pense qu'il propose un rapport qualité/prix satisfaisant.

Pour les personnes qui veulent s'équiper d'un premier aspirateur robot sans dépenser des sommes folles, il peut être un choix intéressant car il est simple à utiliser et sera utile au quotidien. Mais, forcément, il faudra s'attendre à quelques couacs mais si vous apprécierez certains éléments comme l'efficacité de la serpillière et la gestion de la carte depuis votre smartphone.