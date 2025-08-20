I. Présentation

L'ASUSTOR Lockerstor 4 Gen3 (AS6804T) est un NAS 4 baies, haut de gamme, destinés aux utilisateurs exigeants. Il a de nombreux atouts, comme sa capacité à 4 disques durs et 4 disques NVMe, mais ce n'est pas tout : il a 4 interfaces réseau, avec notamment du 10 GbE. Ce NAS basé sur une plateforme AMD Ryzen tient-il toutes ses promesses ? Verdict dans ce test !

Commençons par la liste des caractéristiques principales de ce NAS.

CPU : AMD Ryzen V3C14 @ 2.3 GHz - Quatre cœurs - Architecture x64

RAM : 16 Go DDR5-4800 SO-DIMM ECC (extensible jusqu'à 64 Go, avec un slot disponible)

Mémoire flash : 8 Go eMMC

Baies de disque : 4 emplacements pour disques SATA (2.5 ou 3.5 pouces) et 4 emplacements pour disques NVMe (M.2 2280)

Interfaces réseau (RJ45) : 2 x 5 Gbit/s, 2 x 10 Gbit/s, soit un total de 4 interfaces

Sortie USB : 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB4 Type-C

Ventilateur : 120 mm

Alimentation externe : 90 Watts

Poids : 3,2 Kg

Garantie : 3 ans

Vous l'aurez compris, ce NAS a une fiche technique super solide et prête à faire transpirer la concurrence... la prise en charge de la mémoire RAM ECC (comme dans les serveurs professionnels), la connectique USB-C et la partie réseau très riche, sont de vrais atouts pour ce NAS. Si vous recherchez un modèle plus compact et full SSD, vous pouvez regarder notre test du NAS Flashstor 6 Gen2 de chez ASUSTOR. D'ailleurs, ces deux modèles partagent le même processeur.

Note : la gamme AS68 de chez ASUSTOR se décline en plusieurs versions de 4, 6, 8 et 10 baies.

Ce test est aussi l'occasion d'évoquer les évolutions entre la 2ème et la 3ème génération de Lockestor. L'esthétique entre les deux générations a légèrement évolué, le bleu étant abandonné au profit de l'orange (avec un effet supplémentaire sur l'écran LCD), mais nous allons surtout regarder les effets sous le capot.

Le processeur Intel Celeron N5105 a été remplacé par un AMD Ryzen V3C14 .

a été remplacé par un . La mémoire vive a été mise à niveau également, passant de 4 Go en DDR4 à 16 Go en DDR5 ECC , tout comme la possibilité d'équiper le NAS de 64 Go de RAM maximum, contre 16 Go avec la précédente génération.

, tout comme la possibilité d'équiper le NAS de 64 Go de RAM maximum, contre 16 Go avec la précédente génération. Les 2 interfaces réseau 2.5 GbE ont été remplacées par 4 interfaces : 2 en 5 GbE et 2 en 10 GbE.

réseau ont été par : 2 en 5 GbE et 2 en 10 GbE. La connectique a été revue également puisque la nouvelle génération n'a pas de port HDMI, mais à la place, ASUSTOR a pris la décision d'ajouter 2 ports USB4 (Type-C).

Entre la Gen2 et la Gen3 de la gamme Lockerstor, il y a donc de grosses évolutions. Bravo.

II. Déballage, design et montage

ASUSTOR soigne toujours la présentation de ses produits, et ce nouveau NAS ne déroge pas à la règle. L’emballage met en avant les points forts du modèle, tout en laissant entrevoir son design de façon précise. Sur la boite, on retrouve un résumé complet de la connectique disponible ainsi que la fiche technique détaillée, de quoi se faire une idée précise de la bête présente dans le carton.

À l’intérieur, un compartiment distinct rassemble l’ensemble des accessoires, tandis que le NAS bénéficie d’une protection adaptée. Le packaging de ce modèle est fidèle aux bonnes habitudes d'ASUSTOR en la matière.

Comme à son habitude, ASUSTOR fournit un panel d’accessoires complet avec son NAS, notamment une alimentation externe de 90 Watts avec son câble, 2 lots de vis pour les disques et 4 câbles Ethernet RJ45. Sur ce modèle, il sera nécessaire de sortir le tournevis pour fixer les disques aux baies, car il n'y a pas le système d'assemblage sans outil comme sur d'autres modèles.

Ce NAS reprend globalement l'esthétique de la gamme Lockerstor, utilisée aussi pour d'autres modèles de la marque. Ce nouveau modèle se différencie par le badge Lockerstor présent en bas à droite et le liseré orange présent juste en dessous de l'écran. La façade est en plastique, mais tout le reste du boitier est en métal : de la coque principale au châssis, sans oublier la façade arrière.

La façade avant intègre un écran monochrome accompagné par 4 boutons de navigation. Par exemple, cet écran permet d'afficher l'adresse IP du NAS, de l'arrêter ou de le redémarrer. Sur la gauche, il y a, de haut en bas : le bouton Power, une LED d'état du stockage, une LED d'état pour les interfaces réseau 10 GbE (celles en 5 GbE n'y ont pas le droit) et un port USB-A. Les 4 baies de disques, verrouillable à l'aide d'un tournevis plat, ont des LED indépendantes, ce qui est un plus pour voir directement l'état des disques.

Le bouton situé en façade, au niveau du port USB, sert à activer la fonctionnalité de sauvegarde One Touch : il suffit d'appuyer dessus pour déclencher une sauvegarde, par exemple vers un disque externe connecté à ce port USB.

La façade arrière me donne le sourire quand je vois les 4 interfaces réseau et les ports USB-C. C'est notamment grâce à cette connectique riche et à la pointe que ce NAS non rackable se positionne comme un modèle haut de gamme. Là, nous avons tout ce qu'il faut pour séduire les utilisateurs exigeants, notamment pour exploiter au mieux les autres composants : le réseau ne sera pas un goulot d'étranglement si vous avez le matériel adéquat.

Découvrez les deux photos ci-dessous pour visualiser certains éléments de façon plus précise.

Quatre pieds associés à des patins antidérapants assurent la stabilité du NAS et le protègent contre les vibrations. Les 4 baies de disques se retirent et s'insèrent facilement, car elles sont guidées par la forme de la cage métallique destinée à les accueillir. Le ventilateur imposant se positionne juste à l'arrière des disques, derrière la carte contrôleur.

Si vous ouvrez le boitier, après avoir retiré les 3 vis situées à l'arrière du boitier, vous pourrez accéder à l'emplacement libre pour ajouter de la RAM. Sur le dessus, vous pourrez aussi installer un ou plusieurs disques SSD NVMe grâce à la carte prévue à cet effet.

Si vous en voulez encore plus au niveau de la connectique réseau, vous pouvez retirer la carte avec les 4 emplacements M.2 pour ajouter, à la place, une carte réseau supplémentaire. La carte ASUSTOR AS-T10G2 permet d'ajouter un port 10 GbE supplémentaire.

III. Initialisation du NAS ASUSTOR

Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour initialiser et configurer votre Lockerstor ! Depuis plusieurs années, ASUSTOR propose plusieurs applications mobiles qui permettent d'initialiser, d'utiliser et de configurer votre NAS depuis un smartphone ou une tablette, bien que les fonctionnalités soient plus limitées que sur un navigateur PC. Avec ce modèle, vous pouvez aussi initialiser le NAS à partir des boutons physiques et de l'écran !

Note : sur mobile, la mise en route s'effectue depuis l'application AiMaster. Cette application sert à administrer les NAS ASUSTOR, tandis qu'il y a d'autres applications destinées à des usages spécifiques. Nous pouvons citer : AiData, AiFoto 3, AiDownload, et AiMusic pour gérer vos photos, votre musique, vos téléchargements, etc.

Depuis un ordinateur, vous pouvez détecter le NAS sur le réseau à partir de l'application Asustor Control Center sur Windows. Le nouveau remonte bien dans l'application avec le statut "Non initialisé". Si vous connaissez déjà l'adresse IP du NAS (consultable depuis l'écran de contrôle), vous pouvez aussi saisir l'adresse IP dans votre navigateur.

Ce NAS est livré sous ADM 5.0, la dernière génération du système d'exploitation d'ASUSTOR. La première étape consiste à mettre à jour le NAS pour bénéficier, dès le départ, de la dernière version.

La mise en route se fait en quelques clics. Deux options s'offrent à l'utilisateur : une configuration rapide et guidée pour les débutants, et une configuration personnalisée pour les utilisateurs expérimentés. La méthode présentée ci-dessous est appelée "1-Clic", où le processus est simplifié. Tous les choix nécessaires pour initialiser le NAS sont regroupés sur une seule page. Je vous recommande de cocher l'option "Support snapshot backup (file system : Btrs)" pour disposer de fonctions avancées pour la protection des données.

Ici, nous pouvons constater que le NAS sera initialisé en RAID 5, car il dispose de 3 disques. D'autres modes de RAID sont pris en charge, comme le RAID 0, le RAID 1, ou encore le RAID 10.

Après environ 5 minutes de travail, le NAS est prêt à l'emploi.

Lors de la première connexion, un assistant de configuration s’affiche afin d’accompagner l’utilisateur. Conçu pour faciliter la prise en main du NAS, il propose un guidage étape par étape et présente les principales fonctionnalités de l’interface ADM. Cette assistance se révèle particulièrement utile pour les nouveaux utilisateurs d’un NAS ASUSTOR.

IV. Découverte du système ADM 5.0

Cette partie de l'article est dédiée à la découverte du système d'exploitation ADM 5.0. Je vous invite également à lire cet article dédié aux nouveautés d'ADM 5.0. Ce système est réservé à certaines gammes de NAS, dont les Flashstor, Lockerstor et Drivestor.

A. Aperçu de l'interface générale

L’interface se présente sous la forme d’un bureau virtuel agréable à utiliser, depuis lequel vous pouvez explorer votre NAS et accéder à l’ensemble des fonctionnalités. Les icônes affichées correspondent aux différentes sections du système, tandis que la gestion de l’alimentation et du compte utilisateur s’effectue via les boutons situés en haut à droite.

ADM 5.0 permet d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément, celles-ci étant regroupées dans une barre des tâches similaire à ce que l’on retrouve sous Windows ou certaines distributions Linux. L’interface, fluide et ergonomique, intègre également un panneau latéral optionnel. Ce dernier propose différents widgets offrant une vue d’ensemble sur l’état du NAS : utilisateurs connectés, charge du processeur, capacité de stockage disponible, entre autres indicateurs.

ADM intègre également une barre de recherche performante, permettant d’accéder rapidement aux fonctionnalités du système à partir de mots-clés.

ADM 5.0 propose plusieurs options de personnalisation, tant pour la page de connexion que pour l’interface globale. Il est, par exemple, possible de modifier la taille des icônes ou d’ajuster les couleurs, afin d’adapter l’environnement aux préférences de chacun.

B. Les nouveautés d'ADM 5.0

Cette nouvelle version du système ADM apporte des nouveautés, notamment au niveau de la sécurité.

ADM Defender

Le nouvel ADM Defender introduit des profils de pare-feu prédéfinis et personnalisables, ainsi qu’un mécanisme de protection intelligente visant à bloquer proactivement les connexions suspectes vers le NAS.

Les profils prédéfinis facilitent grandement la configuration, même pour les utilisateurs peu expérimentés. Il devient ainsi possible, en quelques clics, de restreindre l’accès au NAS aux seules connexions provenant de France, réduisant de fait les tentatives d’attaques issues de l’étranger. Ceci vous évitera quelques flux malveillants en provenance de Chine, Russie, etc...

La protection intelligente repose sur la base d’adresses IP malveillantes d’AbuseIPDB, ce qui permet de bloquer automatiquement les connexions jugées suspectes. Une approche qui renforce considérablement la sécurité du système. En complément, une nouvelle fonctionnalité permet de réaliser une capture des paquets, téléchargeable ensuite aux formats TXT et PCAP (compatible Wireshark, donc).

Amélioration du SSH

Le service SSH, utile pour se connecter à distance au NAS en ligne de commande, prend désormais en charge l'authentification par clé SSH. Là encore, c'est un plus pour la sécurité.

ADM 5.0 apporte également les nouveautés suivantes :

Le Web Center, qui est le serveur Web d'ADM, prend en charge uniquement les versions PHP 8 à partir d’ADM 5.0. Par ailleurs, il est désormais possible de configurer différentes versions de PHP par application.

Le Gestionnaire de Stockage affiche la version du micrologiciel des disques, et la capacité iSCSI maximale passe à 1024 To en allocation dynamique.

La prise en charge d'ASUSTOR EZ-Sync pour macOS.

Le support des onduleurs pour éteindre automatiquement le NAS lorsque la batterie est faible.

L'interface du système bénéficie de petites options supplémentaires, comme la possibilité de changer l'emplacement de la barre des tâches.

L'application Text Editor, permettant l'édition et la création de fichiers texte brut, est maintenant disponible dans App Central.

Les administrateurs peuvent maintenant définir la durée de validité des mots de passe pour tous les comptes. Si un mot de passe expire, l'utilisateur ne pourra plus se connecter et devra le changer régulièrement.

Utilisation du noyau Linux 6.6 LTS

La prise en charge des connexions IP via USB4 (pour les NAS compatibles)

La barre des tâches ADM peut désormais être masquée automatiquement.

Des paquets ont été mis à jour dans des versions plus récentes, notamment OpenSSL

Prise en charge du service DDNS IPv64.net.

L'utilisateur peut personnaliser la page de connexion du NAS, mais aussi son espace personnel. Il peut choisir son propre fond d'écran, modifier la disposition des éléments sur le bureau, changer les couleurs des boutons ou encore modifier le type d'icônes.

C. Les fonctionnalités principales d'ADM

Le système ADM intègre de nombreuses fonctionnalités permettant d’exploiter pleinement votre NAS. Voici un aperçu de ce qu’il est possible de réaliser :

Partage de fichiers : création de dossiers partagés avec gestion fine des droits d’accès et prise en charge de protocoles tels que SMBv3, AFP, etc.

: création de dossiers partagés avec gestion fine des droits d’accès et prise en charge de protocoles tels que SMBv3, AFP, etc. Gestion des utilisateurs et groupes : création de comptes locaux et possibilité d’intégrer le NAS à un annuaire Active Directory ou LDAP.

: création de comptes locaux et possibilité d’intégrer le NAS à un annuaire Active Directory ou LDAP. Configuration réseau : paramétrage de l’adresse IP, du DNS, agrégation de cartes réseau, mise en place d’un serveur DHCP, etc.

: paramétrage de l’adresse IP, du DNS, agrégation de cartes réseau, mise en place d’un serveur DHCP, etc. Sécurité : configuration du pare-feu ADM Defender avec filtrage des flux entrants et sortants, y compris par pays.

: configuration du pare-feu ADM Defender avec filtrage des flux entrants et sortants, y compris par pays. Accès à distance : utilisation d’EZ-Connect pour se connecter facilement au NAS via un nom personnalisé.

: utilisation d’EZ-Connect pour se connecter facilement au NAS via un nom personnalisé. Gestion de l’alimentation : planification des mises en veille et redémarrages, gestion de la vitesse du ventilateur, etc.

: planification des mises en veille et redémarrages, gestion de la vitesse du ventilateur, etc. Démarrage à distance : support du Wake on LAN et du Wake on WAN.

: support du Wake on LAN et du Wake on WAN. Supervision : monitoring en temps réel de l’activité système (CPU, RAM, disque, réseau, processus).

: monitoring en temps réel de l’activité système (CPU, RAM, disque, réseau, processus). Stockage : gestion des volumes, suivi de l’espace utilisé, configuration de cibles iSCSI et snapshots.

: gestion des volumes, suivi de l’espace utilisé, configuration de cibles iSCSI et snapshots. Protocoles pris en charge : NFS, FTP, WebDAV, SMB, SFP, AFP (macOS), SNMP, TFTP, SFTP, etc.

: NFS, FTP, WebDAV, SMB, SFP, AFP (macOS), SNMP, TFTP, SFTP, etc. Notifications : alertes envoyées par e-mail, SMS ou via push sur smartphone (application AiMaster).

: alertes envoyées par e-mail, SMS ou via push sur smartphone (application AiMaster). Services Web : configuration du NAS comme serveur Apache ou Nginx, ou en tant que reverse proxy.

Cette liste n'est pas exhaustive : d’autres fonctionnalités viennent compléter cet ensemble pour répondre à des besoins variés, qu’ils soient orientés stockage, administration ou services réseau.

Je recommande vivement l’utilisation de l’application Dr. ASUSTOR, spécialement conçue pour renforcer la sécurité de votre NAS. En quelques clics, elle réalise un diagnostic complet de l’état du système et propose des recommandations adaptées afin d’améliorer sa protection. Dr. ASUSTOR constitue un excellent point de départ pour les utilisateurs qui ne savent pas par où commencer pour sécuriser leur NAS.

D. Le magasin d'applications

Le magasin d’applications d’ADM, baptisé App Central, met à disposition un catalogue d’applications permettant d’étendre les fonctionnalités de votre NAS. On y trouve plusieurs dizaines de paquets prêts à l’emploi, développés aussi bien par ASUSTOR que par la communauté, installables en quelques clics.

Pour un usage domestique, on retrouve des applications multimédias et domotiques telles que Jellyfin, Plex Media Server, Home Assistant, LooksGood, Photo Gallery, ou encore AdGuard Home pour le filtrage DNS.

Côté professionnel et usage avancé, App Central intègre aussi des outils adaptés :

Docker et Portainer pour la gestion des conteneurs (ce qui offre la possibilité d'héberger de nombreuses applications)

et pour la gestion des conteneurs (ce qui offre la possibilité d'héberger de nombreuses applications) VirtualBox pour l’exécution de machines virtuelles

pour l’exécution de machines virtuelles Nextcloud et ownCloud pour le partage et la synchronisation sécurisée de fichiers

et pour le partage et la synchronisation sécurisée de fichiers WordPress , Drupal ou Joomla! pour l’hébergement de sites Web

, ou pour l’hébergement de sites Web phpMyAdmin et MariaDB pour l’administration et l’hébergement de bases de données

et pour l’administration et l’hébergement de bases de données Git Server pour la gestion de versions de code source

Ainsi, que ce soit pour un usage personnel ou en contexte professionnel, App Central offre une grande flexibilité pour adapter le NAS aux besoins spécifiques des utilisateurs et des entreprises.

Depuis ADM 4.3, le serveur VPN intégré prend en charge le protocole WireGuard, en plus des protocoles habituels comme OpenVPN, PPTP et L2TP/IPsec.

Ce dernier se distingue par ses performances nettement supérieures à celles d’OpenVPN. Contrairement à OpenVPN, WireGuard repose sur une architecture composée de seulement quelques milliers de lignes de code, ce qui réduit la surface d’attaque et simplifie l’audit de sécurité. Autre avantage, WireGuard fonctionne selon un modèle pair-à-pair (P2P) : chaque nœud du réseau est à la fois client et serveur, ce qui permet d’établir des tunnels chiffrés de manière bidirectionnelle sans distinction stricte entre les rôles.

Pour finir au sujet de l'App Central, nous pouvons citer quelques applications supplémentaires en plus des exemples précédents :

ASUSTOR Live : création d’un centre de streaming permettant de diffuser simultanément vers plusieurs plateformes (YouTube, Twitch, Facebook, etc.).

: création d’un centre de streaming permettant de diffuser simultanément vers plusieurs plateformes (YouTube, Twitch, Facebook, etc.). Nakivo Backup (nécessite une licence) ou UrBackup (open source) : solutions de sauvegarde pour protéger vos données et vos environnements virtuels.

(nécessite une licence) ou (open source) : solutions de sauvegarde pour protéger vos données et vos environnements virtuels. Mail Server : déploiement d’un serveur de messagerie interne.

: déploiement d’un serveur de messagerie interne. Home Assistant : centralisation et automatisation des équipements connectés de la maison.

: centralisation et automatisation des équipements connectés de la maison. Syslog Server : collecte et centralisation des journaux systèmes.

: collecte et centralisation des journaux systèmes. Surveillance Center : gestion et supervision de caméras IP pour la vidéosurveillance.

: gestion et supervision de caméras IP pour la vidéosurveillance. Cloud Backup Center : externalisation des données avec sauvegarde vers des services Cloud.

: externalisation des données avec sauvegarde vers des services Cloud. Bitwarden : gestionnaire de mots de passe sécurisé.

: gestionnaire de mots de passe sécurisé. Tomcat : mise en place d’un serveur applicatif Java.

: mise en place d’un serveur applicatif Java. Apache2 / Nginx avec PHP (8.1 ou 8.3) : hébergement de sites Web et d’applications dynamiques.

Il est tout à fait possible d'installer VirtualBox et d'installer une ou plusieurs machines virtuelles sur ce NAS. Bien que ce ne soit pas son usage premier, c'est une possibilité, notamment si vous envisagez d'augmenter la RAM. L’interface d’administration de VirtualBox est accessible via une console Web en PHP.

V. Performances ASUSTOR Lockerstor Gen3

Ce NAS intègre un processeur AMD Ryzen V3C14 reposant sur une architecture x64, associé à 16 Go de mémoire DDR5. Surtout, il est très bien loti au niveau de la connectique réseau : ce sera l'occasion de tester le débit en 10 GbE.

Les tests seront réalisés avec une connectivité 10 Gbit/s. Le NAS est équipé de 3 disques SATA Seagate IronWolf, associés à un volume RAID5. Avec 3 disques, il offre un bon compromis entre performance et sécurité, puisque la panne d'un disque n'engendre pas une perte des données. La quatrième baie de disque pourra être exploitée via la fonctionnalité MyArchive. La fonctionnalité MyArchive d’ASUSTOR permet de transformer des disques durs internes en supports de stockage amovibles, utilisables comme des archives externes pour stocker des données.

Pour évaluer les performances, je vais m'appuyer sur des transferts de fichiers effectués par le réseau (via le protocole SMB) et des transferts via une cible iSCSI. Un disque SSD NVMe sera ajouté par la suite pour le cache.

Une information importante doit être précisée au sujet de l'AMD Ryzen V3C14 : ce processeur n'intègre pas de iGPU ! Cela limite donc le transcodage matériel et les capacités multimédia.

Je vais m'appuyer sur quatre échantillons de fichiers et le protocole SMB, d'une part, et le logiciel CrystalDiskMark d'autre part.

Des très petits fichiers : 200 fichiers de 1 Mo

: 200 fichiers de 1 Mo Des petits fichiers : 200 fichiers de 10 Mo

: 200 fichiers de 10 Mo Des fichiers moyens : 5 fichiers de 100 Mo

5 fichiers de 100 Mo Des gros fichiers : 5 fichiers de 1000 Mo

A. Benchmark avec connexion 10 Gbit/s

Le test de débit ci-dessous a été réalisé via une connexion SMB, vers un partage non chiffré.

B. Benchmark avec connexion 10 Gbit/s et chiffrement

Le test de débit ci-dessous a été réalisé via une connexion SMB, vers un partage chiffré. Nous pouvons constater une chute importante sur les débits en écriture, lorsque le chiffrement est activé sur le partage. L'impact était nettement moindre sur le NAS Flashstor équipé uniquement de SSD NVMe.

C. Benchmark sur un LUN iSCSI

Le test de débit ci-dessous a été effectué à partir de l'application CrystalDiskMark, via une cible iSCSI (LUN) hébergée sur le NAS et montée sur une machine Windows. Le test a été effectué avec une connexion 10 GbE.

D. Le CPU et la RAM

Pendant le second test de performance effectué avec un partage chiffré, j'ai observé la charge globale du NAS. Les graphes ci-dessous montrent que le NAS réagit parfaitement à la sollicitation puisque la RAM consommée est de 5%. Par contre, et c'est normal, le CPU quant à lui, montre des signes de montée en puissance lorsqu'un cycle du benchmark est actif, notamment sur les opérations d'écritures où les données doivent être chiffrées. Ici, il y a eu plus de 20 Go de données transférées.

E. Mon avis sur les performances

L’AS6804T, équipé du processeur AMD Ryzen V3C14, démontre d’excellentes performances sur des charges de travail exigeantes. Les opérations de chiffrement, l’exécution de machines virtuelles ou encore la gestion de conteneurs Docker sont accomplies avec succès. Sur le plan de la puissance brute, le NAS répond parfaitement aux sollicitations, même en multitâche intensif, même si une baisse est constatée lorsque le chiffrement est activé.

Au cours de mes différents tests, le NAS n’a jamais montré de signes de faiblesse ni de saturation. La stabilité globale confirme son positionnement sur le segment des NAS haut de gamme : les utilisateurs avancés et les professionnels peuvent miser sur ce modèle.

Pour chercher à avoir encore de meilleures performances, il serait judicieux de configurer un cache SSD ou d'utiliser un volume basé sur l'utilisation de disques SSD NVMe. Il est à noter qu'un seul disque NVMe suffit pour créer un cache SSD, tandis qu'il en faudra 2 pour disposer d'un cache en lecture et écriture. Sur mes tests, j'ai pu constater un gain de 10% à 20% sur les opérations de lecture avec des petits fichiers. Il est également possible de configurer une association de carte réseau pour disposer d'un lien logique de 20 GbE et d'activer le SMB multichannel.

Un point de vigilance toutefois : l’absence de GPU intégré, comme je l'évoquais précédemment. Dans les faits, cela signifie que le transcodage matériel de flux vidéo n’est pas pris en charge, ce qui peut être bloquant si vous envisagez d'utiliser Plex ou Jellyfin. Le transcodage logiciel, de base, reste bien entendu possible, en fonction du lecteur.

Remarque : sur son site, ASUSTOR annonce un débit de 1 675 MB/S en lecture et 791 MB/S en écriture sur un volume en RAID-5 et 2 liens réseau en 10 Gbit/s. Il s'agit de tests effectués par ASUSTOR en condition optimale.

VI. Conclusion

L’ASUSTOR Lockerstor 4 Gen3 (AS6804T) s’impose comme un NAS performant et polyvalent, pensé pour répondre à des charges de travail soutenues. Sa connectique riche, autant sur l'USB que le réseau, ses emplacements NVMe exploitables en cache ou en stockage, ainsi que son processeur AMD Ryzen en font un NAS capable de s'adapter à différents scénarios d'utilisation (stockage haute performance, notamment).

Côté logiciel, l’interface ADM 5.0 ne bouleverse pas les habitudes, mais elle conserve ses qualités tout en apportant quelques nouveautés appréciables. ASUSTOR devra aussi penser à l'IA par la suite pour continuer à rivaliser avec la concurrence sur ce point. En couplant les applications de l'App Central au potentiel de Docker, vous ne serez pas limité. Les applications clés en main proposées couvrent d'ailleurs les besoins domestiques (multimédia, domotique) et professionnels (sauvegarde, hébergement applicatif).

Je n'ai pas peur de le dire : l’AS6804T figure parmi les références sur le marché des NAS, notamment si l'on met de côté les modèles rackables. Ici, c'est un boitier à poser dans une baie ou sur un bureau. Reste la question du prix, qui constitue un frein évident pour une partie du grand public, mais se justifie par l’orientation haut de gamme et le monde professionnel. Ce modèle en version 4 baies est proposé à 1 419,00 euros.

Si vous désirez acheter ce NAS, vous pouvez utiliser notre lien d'affilié :

👍 Avantages

Excellentes performances

Une connectivité réseau riche et à la pointe : 2 x 5 GbE + 2 x 10 GbE

Le côté pratique de l'écran LCD, notamment pour les environnements pros

Connectivité USB de dernière génération : USB4 Type-C

Prise en charge de la RAM ECC (et livré avec une barrette DDR5 ECC)

ADM 5.0, un système en constante amélioration avec de nouvelles options de sécurité

Garantie de 3 ans, comme les autres modèles de la marque

👎 Inconvénients

Prix élevé : tous ces avantages ont un prix et il n'est pas négligeable, ce qui ne rend pas ce modèle accessible à tout le monde

Un processeur AMD performant, mais qui présente un défaut : il n'a pas de GPU intégré