I. Présentation

Avec le Reno14 FS 5G, OPPO continue de vouloir brouiller les frontières entre milieu et haut de gamme. Proposé à 429 € hors promotion, ce smartphone mise sur un design soigné et un bel écran AMOLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, on retrouve un Snapdragon 6 Gen 1, épaulé par 12 Go de RAM et une batterie de 6000 mAh compatible avec la charge rapide 45 W. Enfin, la partie photo mise sur un capteur principal de 50 MP complété par un ultra grand-angle et un capteur macro. Sur le papier, ce Reno14 FS 5G coche donc beaucoup de cases : faut-il se laisser convaincre ?

Commençons par lister les caractéristiques principales de cet appareil :

Ecran : 6,57 pouces AMOLED / Taux de rafraichissement 120 Hz par défaut et max 240 Hz / Résolution 2372 x 1080 pixels / entre 600 et 1400 nits

CPU : Snapdragon 6 Gen 1 (8 cœurs)

GPU : Qualcomm Adreno 710

RAM : 12 Go

Stockage : 512 Go (UFS 3.1)

Batterie : 6 000 mAh (non amovible) - Charge rapide SUPERVOOC (45W max)

Bluetooth 5.1

Connectivité 5G

Wi-Fi AC (2,4 GHz et 5 GHz)

NFC

Dual-SIM

Système : ColorOS 15.0 (basé sur Android 15)

Épaisseur : environ 7,78mm (Bleu opale), environ 7,74mm (Vert émeraude)

Poids : environ 180 grammes

Coloris : bleu opale, vert émeraude

Les caméras seront présentées par la suite, dans la section dédiée aux photos.

II. Package et design

Dès l’ouverture de la boîte, on découvre le smartphone accompagné d’un câble USB-C et d’un outil d'extraction pour la trappe où se situent les cartes SIM. Ce smartphone est livré sans coque ni chargeur, ce qui n'est pas une surprise en soi.

Le design constitue l’un des points forts de ce modèle : fin, léger et disponible en deux coloris - Vert émeraude, présenté ici, et Bleu Opale - il dégage un vrai sentiment de qualité. Les finitions sont propres, les lentilles photo sont bien mises en valeur à l’arrière, ce qui n’est pas sans rappeler certains modèles haut de gamme concurrents, notamment du côté d’Apple. Le dos de l'appareil est vraiment très sympa !

En main, le téléphone est agréable et sa légèreté est vraiment appréciable. Rappelons qu'il ne fait que 7,74 mm d'épaisseur pour 180 grammes. L'écran quant à lui occupe 93,04% de la surface disponible : un ratio convenable. La première prise en main est bonne ! Ce smartphone est bien équipé d'un lecteur d'empreintes, ce dernier étant situé sous l'écran, il n'est pas directement visible.

Sur la tranche inférieure, on retrouve le port USB-C, accompagné d’un tiroir SIM et d’un micro discret, ainsi que le haut-parleur (stéréo sur ce modèle). La tranche droite accueille les boutons de volume, placés de façon stratégie pour tomber directement sous le pouce ou l’index selon la prise en main, et le bouton d’alimentation. À l'opposé, sur la tranche gauche, il y a tout simplement... rien. Enfin, la tranche supérieure se montre plus épurée, avec seulement un micro secondaire.

III. Qualité des photos

Parlons de la qualité des photos de l'OPPO Reno 14 FS. Le capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique offre des clichés nets, aux couleurs équilibrées et plutôt naturelles. L’intelligence artificielle s’active dans les scènes complexes, notamment en basse lumière, et permet d’obtenir des photos correctes là où d’autres modèles smartphones peuvent peiner. L’ultra grand-angle de 8 MP et le capteur macro sont plus anecdotiques : utiles ponctuellement, disons.

En résumé, le module arrière regroupe trois capteurs :

Un capteur principal grand angle de 50 mégapixels

grand angle de Un capteur ultra grand-angle (112°) de 8 mégapixels

(112°) de Un capteur macro de 2 mégapixels

Le module photo arrière est complété par un capteur frontal de 32 MP capable de réussir de bons selfies, bien détaillés. Il est à noter que le module photo arrière dépasse de l'appareil, et bien que ce soit très fréquent, c'est souvent le signe d'un manque de stabilité lorsque le smartphone est posé à plat sur une table.

Par l'intermédiaire de l'application, on retrouve également des modes sympathiques comme le portrait, la double vue ou encore l’embellissement. Il y a aussi un mode sous-marin qui facilite les captures sous l'eau en exploitant les boutons au lieu du tactile.

Découvrez quelques clichés effectués à l'aide de ce smartphone OPPO, en restant à la même place et vers la même cible.

La première photo, à gauche, avec l'ultra grand angle

La seconde photo, sans zoom, avec l'objectif principal

La troisième photo, avec l'objectif principale et le zoom x2

La quatrième photo, tout à droite, avec le zoom x10 (max).

Pour les vidéos, sachez que vous avez plusieurs possibilités au niveau de la qualité et des images par seconde :

4K à 30 fps

Full HD (1080p) à 30 fps ou 60 fps

HD (720p) à 30 fps ou 60 fps

Remarque : les photos présentées dans cet article sont redimensionnées et légèrement compressées.

IV. Autonomie

Avec une batterie de 6000 mAh, ce smartphone devrait avoir une autonomie confortable. En pratique, il tient facilement une journée et demie à deux jours selon l’utilisation que vous en faites, ce qui est plutôt une belle performance ! De son côté, OPPO évoque 2,24 jours d'utilisation avec une seule charge et jusqu'à 10 heures de jeux MOBA.

La charge rapide 45 W permet de récupérer 100% d'autonomie en 1h20, ce qui est correct, mais ce n'est clairement pas la meilleure performance du marché.

V. Performances et système

Animé par le Snapdragon 6 Gen 1, le Reno14 FS 5G délivre des performances solides pour un usage polyvalent : navigation fluide, multitâche sans ralentissement, et même un peu de jeu vidéo tant que l’on ne pousse pas les réglages au maximum. L’écran 120 Hz accentue la sensation de fluidité dans l’interface et les applications.

Le smartphone tourne sous ColorOS, la surcouche maison d’OPPO basée sur Android. Et, là, il y a déjà un vrai point négatif : la présence de nombreux bloatwares, c'est-à-dire toutes ces applications préinstallées dont on se passerait volontiers. La liste est vraiment longue : LinkedIn, Amazon, Netflix, TikTok, Facebook, Bridge Race, Temu, Booking, Aliexpress, et d'autres jeux. C'est trop, en fait. Il est possible de désinstaller ces applications, mais c'est réellement pénible.

Pourtant, ColorOS propose une expérience globalement agréable, optimisée et équipée de fonctionnalités pratiques.

OPPO met beaucoup en avant l'intégration de l'IA, et il y a, en effet, des fonctionnalités présentes dans ColorOS. On peut notamment citer de l'aide à la rédaction, ainsi que pour la retouche des photos : l'AI Studio contient des mises en scène assez originale, mais il y a un système de crédits ! Vous avez aussi accès à l'IA de Google, Gemini, qui est un héritage direct d'Android. J'en profite aussi pour préciser que l'OPPO Reno14 FS 5G dispose de 512 Go de mémoire interne, dont 16,6 Go déjà occupés par les applications préinstallées !

Voici le résultat obtenu pour le CPU avec Geekbench, ce qui donne une idée sur les performances brutes.

Ainsi que le résultat obtenu pour le GPU (graphique), toujours avec l'outil Geekbench :

VI. Conclusion

Le smartphone OPPO Reno14 FS 5G est tout de même très intéressant quand on regarde son prix et que l'on met en face la copie rendue. Il est plutôt joli et son design fait premium, il dispose de 512 Go de stockage interne (c'est vraiment beaucoup !) et de 8 Go de RAM, sans oublier une autonomie costaude. Mais, à contrario, le système ColorOS est livré avec beaucoup trop d'applications publicitaires (désinstallables), et sur la partie photo, le capteur ultra grand angle manque de qualité.

Si vous cherchez un smartphone élégant, endurant et polyvalent sans dépasser les 450 €, le Reno14 FS 5G mérite clairement votre attention. Ceci est d'autant plus vrai qu'il y a une offre pour l'événement Amazon Prime Day.

