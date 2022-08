I. Présentation

Si vous cherchez un test de la caméra Reolink Duo 2 WiFi, vous êtes au bon endroit ! Cette caméra très originale, que l'on pourrait qualifier de futuriste ou d'innovante, est passée entre mes mains, ce qui est l'occasion pour moi de vous donner la présenter et de vous donner mes impressions. Sa particularité, c'est qu'elle propose un ultra grand angle de 180° grâce à un double objectif, ce qui promet un angle de vue incroyable pour une caméra de vidéosurveillance.

Voici les caractéristiques de la caméra Reolink Duo 2 WiFi :

- Résolution 4K (3840 x 2160) à 20 images par seconde

- Deux capteurs optiques 8.0 mpx

- Angles de vision : horizontal : 170° / vertical : 60° / diagonal : 180°

- Codec vidéo : H.265

- Vision nocturne infrarouge à 30 mètres grâce à 6 LEDs IR

- Vision nocturne en couleurs via un projecteur de 560 lumens

- Détection des personnes, des véhicules et des mouvements

- Boîtier étanche (IP66)

- Alimentation 12.0V/2A

- Connexion réseau WiFi (2,4GHz/5GHz) ou RJ45 (100 Mbps)

- Stockage des enregistrements sur carte microSD (256 Go max.)

- Audio bidirectionnel (micro et haut-parleur intégrés à la caméra

- Compatible Google Assistant

- Prise en charge des protocoles RTSP, FTP, FTPS

- Température de fonctionnement : -10°C - +55°C

- Poids : 700 grammes

- Garantie : 2 ans

Le modèle Reolink Duo 2 se décline en deux versions : une version PoE (alimentation par le câble Ethernet) et une version WiFi, présentée ici.

II. Découverte Reolink Duo 2 WiFi

La boîte reprend les codes habituels de la marque, et au-delà de nous donner un aperçu de la caméra, la boîte nous donne quelques informations techniques. À l'intérieur, les différents éléments sont correctement emballés et organisés. Le kit fait bonne impression au déballage. De nombreux éléments sont inclus dans la boîte :

La caméra Reolink

Deux antennes WiFi

Un adaptateur d'alimentation et une rallonge de 4,5 mètres

Un câble Ethernet (facultatif puisqu'il s'agit du modèle WiFi)

Stickers "vidéosurveillance"

Kit avec la visserie, une clé Allen et un tournevis

Plaque de montage (mural ou plafond)

Couvercle étanche pour protéger les câbles

Guide de démarrage rapide

La notice d'installation est disponible en plusieurs langues, dont le français. La documentation est bien détaillée, avec des schémas pour guider l'utilisateur. C'est appréciable.

La caméra est vêtue de blanc et de noir, y compris le logo Reolink en monochrome, tout en sachant que les parties blanches sont en plastique, tandis que la partie noire est en métal.

De face, la caméra nous regarde avec ses grands yeux, où l'objectif est accompagné par les projecteurs (vision nocturne en couleurs) et les LEDs infrarouges. Au centre, entre les deux objectifs, il y a un micro et le capteur de lumière du jour.

Les antennes WiFi s'installent facilement, puisqu'il suffit de les visser à la main de chaque côté de la caméra. Le câble d'alimentation n'est pas amovible puisqu'il est inclus dans le boîtier. Le support d'installation permettant de fixer la caméra s'installe par le dessus ou le dessous afin de pouvoir installer la caméra sur un mur ou un plafond. Le dessous de la caméra contient l'accès au slot microSD et il intègre également un haut-parleur. Rien que visuellement, cette caméra est dissuasive, car elle est intrigante avec ses deux objectifs. 😉

Ce modèle n'est pas le plus compact de chez Reolink et il fait son poids : 700 grammes. Voici plus d'informations sur les dimensions avec un schéma, ce sera beaucoup plus parlant. À partir du moment où il faut inclure deux objectifs, avec à chaque fois un lot de LED infrarouge, et de capteurs, forcément cela affecte la taille de la caméra.

Le support de fixation est en deux parties : une platine en métal qu'il faudra fixer au mur ou au plafond, et le bras en lui-même que l'on viendra fixer sur la caméra, puis sur la platine métallique pour fixer la caméra. Le montage est correctement détaillé dans la notice. Pour les enregistrements sur carte microSD (ce n'est pas la seule option possible, mais je vais détailler ce point par la suite), il faut s'armer du tournevis pour accéder au slot microSD ainsi qu'au bouton "reset".

III. Utilisation de la caméra

Avant de vous parler plus en détail des fonctionnalités de la caméra et de son utilisation au quotidien, voici quelques informations au sujet de l'initialisation. Bien qu'il s'agisse d'une version WiFi, la caméra doit être connectée en RJ45 au réseau lors de la mise en route afin qu'elle soit détectable par l'application Reolink, installée sur le smartphone. Quand la mise en route est terminée et que la caméra est connectée au réseau Wi-Fi, il est possible de débrancher le câble réseau.

L'application Reolink ne nécessite pas d'avoir un compte client pour permettre l'ajout et la gestion d'une caméra sur un seul et même appareil. À partir du moment où la caméra est connectée au réseau et alimentée, l'ajout se fait facilement en quelques minutes. Il suffit de scanner le QR code présent sur la caméra pour procéder à l'association. Au-delà des informations sur le réseau Wi-Fi, il faut donner un nom à la caméra et définir un mot de passe pour le compte "admin" qui dispose de tous les privilèges sur la caméra.

En complément de l'application mobile, il existe aussi une application Reolink pour desktop compatible avec Windows et macOS, pour gérer ses caméras Reolink. Avoir le choix entre une application mobile et une application desktop, c'est sympa et c'est loin d'être une généralité.

A. Vidéo et audio

Je vous rappelle que cette caméra dispose de deux objectifs 4K et 8 mégapixels, et qu'elle est équipée d'un haut-parleur ainsi que d'un micro. Grâce aux deux objectifs, on peut obtenir une image panoramique comme l'illustre l'image ci-dessous.

Le champ de vision de la caméra est juste hallucinant ! En positionnant la caméra dehors, dans le jardin, j'arrive à prendre mon terrain dans toute la largeur ! La vision 180° est impressionnante, et pour donner une idée, cela revient à prendre un panorama avec son smartphone. Si l'on prend une photo en ultra grand angle avec son smartphone, on est très loin de l'angle de vue de cette caméra !

La visibilité est très bonne et on peut zoomer sur l'image avec les doigts. Le zoom atteint ses limites au bout d'un moment : n'oublions pas que c'est une image en 8 mégapixels. La distorsion de l'image est faible et pas gênante du tout, malgré un champ de vision très large : nous pouvons remercier les deux objectifs.

De nuit, le mode infrarouge avec les LEDs est aussi très efficace, avec une bonne visibilité. Lorsque l'on passe en mode "couleurs" de nuit, la caméra allume l'ensemble des projecteurs : c'est éblouissant si l'on regarde la caméra, mais par contre le résultat est excellent, car on voit vraiment très bien ! Pour être plus précis, cela éclaire au moins à 13 mètres : dans mon cas, il s'agit de la distance entre la maison et la clôture au fond du jardin.

Le système de détection est au point puisqu'il fait la différence entre les humains et les animaux. Bien que la détection des animaux soit une fonctionnalité en bêta, elle a bien fonctionné avec mon chien.

B. Stockage des enregistrements

Lorsque la caméra détecte un humain, une voiture ou un animal domestique, elle est en mesure de créer un enregistrement vidéo de cet événement pour le stocker sur un emplacement spécifique. Ce modèle Reolink prend en charge plusieurs options :

L'option locale, avec une carte microSD qui est intégrée directement à la caméra

L'option réseau local avec la possibilité d'envoyer les enregistrements sur un serveur FTP / FTPS (un NAS, par exemple)

L'option enregistreur vidéo (NVR) ou un appareil qui supporte le protocole RTSP

Les NAS Synology supportent de nombreux modèles Reolink, y compris l'ancienne génération de la Reolink Duo donc il y a des chances pour que celle-ci soit prise en charge.

Cette version ne prend pas en charge le stockage Cloud Reolink à ce jour. À voir si cela est proposé par la suite. À titre indicatif, voici ce que propose Reolink comme offre Cloud (pour les modèles compatibles) :

Offre gratuite : 1 caméra, 1 Go de stockage et 7 jours d'historique

Offre payante à partir de 5,99 euros par mois : 5 caméras, 30 Go de stockage et 30 jours d'historique

Pour le stockage des enregistrements, Reolink propose un large choix afin de répondre à différents besoins : de l'installation monocaméra, à la véritable solution de vidéosurveillance.

C. Fonctionnalités

Parlons des fonctionnalités de cette caméra Reolink Duo 2 WiFi, car l'application officielle de Reolink est particulièrement fournie sur ce point. La section "Paramètres" de l'application, visible sur les deux images ci-dessous, donne accès à l'intégralité de la configuration de la caméra.

Sur la page d'accueil de la caméra, nous pouvons retrouver la liste des appareils. En appuyant sur la vignette de la caméra, on accède au flux en direct ainsi qu'à l'historique des enregistrements. Le flux en direct peut s'afficher selon deux niveaux de qualité, ce qui permet d'adapter en fonction de la qualité de votre réseau (à distance, la connexion n'est pas toujours bonne). Différents boutons d'actions sont là pour prendre une capture, activer l'audio bidirectionnel, activer les projecteurs LEDs, etc.

De très nombreuses fonctionnalités sont prises en charge par la caméra, voici une liste pour vous donner une idée :

Accès au flux en direct et visionner les enregistrements

Gestion de la qualité pour visualiser le flux en direct, notamment la lecture 4K à distance

Créer des enregistrements vidéo ou prendre des captures directement à partir du live

Entendre les bruits captés par la caméra (grâce au micro de la caméra)

Parler à distance au travers de la caméra (grâce au haut-parleur de la caméra)

Mode immersion pour afficher l'image en plein écran

Mode picture-in-picture afin de continuer à utiliser votre smartphone tout en ayant une vignette qui affiche le flux de la caméra

Notification Push sur le smartphone ou par e-mail lorsqu'un mouvement est détecté (un humain, une voiture ou un animal)

Gestion de l'affichage : rotation de l'image, ajout de la date et heure, filigrane Reolink, luminosité, etc.

Gestion des comptes utilisateurs, des comptes "admin" ou alors simple utilisateur (qui ne peuvent pas configurer la caméra)

Création de zones de détection et filtre de confidentialité

Indiquer la taille minimale et maximale d'un objet pour que la détection se déclenche

Configuration de la sirène de la caméra (sonnerie par défaut ou son personnalisé, ainsi que planning pour la sirène)

Gestion d'un planning pour activer/désactiver la détection et les enregistrements

Gestion de la sensibilité pour la détection

Création de scénarios lorsque vous disposez de plusieurs caméras Reolink

Partager la caméra avec un autre utilisateur

Il y a tellement de fonctionnalités qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans l'application, même s'il y a une section qui regroupe les paramètres. Fort heureusement, l'application est disponible en français donc cela facilite la tâche malgré tout.

IV. Conclusion

Personnellement, j'ai adoré cette caméra de vidéosurveillance ! Reolink a eu l'excellente idée de regrouper deux caméras dans un seul et même appareil afin de proposer une expérience très intéressante ! Une image de très bonne qualité, aussi bien de jour comme de nuit, avec un champ de vision de 180° qui est vraiment top, c'est à mon sens une très belle réussite. D'un point de vue des fonctionnalités, même s'il faut un petit temps d'adaptation pour bien prendre en main les différents réglages, cela devrait satisfaire les utilisateurs débutants et ceux qui ont besoin d'aller plus loin grâce à la prise en charge des protocoles FTP(S), RSTP ou encore les notifications par e-mail (ou Push). Au fil des années, Reolink est devenu l'une des marques de référence dans le domaine de la vidéosurveillance : à suivre de près ! 🙂

Proposée à 219,99 euros sur Amazon, il y a actuellement un coupon pour obtenir 60 euros de réduction !