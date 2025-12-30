Synology développe sa propre gamme de caméras depuis plusieurs années, tout comme la partie logicielle de la vidéosurveillance qui est au cœur de son écosystème, notamment avec Surveillance Station. Fin 2025, un nouveau modèle de caméra a été lancé sur le marché : Synology BC800Z. Voici mon avis sur cette caméra.

La Synology BC800Z est une caméra de surveillance 4K à zoom varifocal capable de résister aux intempéries : elle est certifiée IP66, IP67 et IK10. Son capteur associé à un système d’éclairage hybride (blanc + infrarouge) lui permet d’offrir une bonne qualité d’image, y compris dans des conditions de très faible luminosité. C'est pourquoi elle s'adresse en priorité aux environnements suivants : salle serveurs, zone de stockage, usine, stade, ou encore les parkings intérieurs et extérieurs.

Ces scénarios d'utilisation se justifient notamment parce que la BC800Z intègre des capacités d’Edge License Plate Recognition, permettant la reconnaissance de plaques d’immatriculation sur la caméra (sans licence additionnelle dédiée à l’IA pour cette fonctionnalité). De plus, elle prend en charge d'autres fonctionnalités de détections intelligentes : comptage de personnes/véhicules, détection d’intrusion, suivi automatique, fumée, etc.

Cette caméra bullet est capable de filmer en 3840 x 2160 pixels à 30 FPS avec son capteur de 8 mégapixels, ce qui devrait permettre l'identification des objets. Surtout, elle dispose d'un objectif motorisé qui assure une plage de champ horizontal flexible, allant de 112,1° à 47,5°. Autrement dit, la surveillance peut être effectuée sur une zone large ou plutôt focus sur un point précis. Pour la compression vidéo, ce modèle supporte autant H264 que H265.

Cette caméra est compatible avec les NVR de chez Synology et les NAS de la marque équipés de l'application Surveillance Station. Toutes les caractéristiques techniques sont listées sur le site de Synology :

Pour information, la caméra Synology BC800Z est officiellement disponible à la vente depuis le 19 novembre 2025. Elle est garantie 5 ans par Synology.

Synology BC800Z vs les autres caméras Synology

Avant de parler dans le détail de la caméra Synology BC800Z, voici un comparatif détaillé avec les autres caméras de chez Synology. D'une manière générale, cette nouvelle caméra est plus complète que les autres modèles.

Spécifications BC800Z BC500 / TC500 CC400W Connexion réseau Filaire Filaire Wi-Fi Résolution vidéo max. 8 MP (3840×2160) à 30 FPS 5 MP (2880×1620) à 30 FPS 4 MP (2560×1440) à 30 FPS Champ de vision 112,1° – 47,5° (H), 58° – 26,5° (V), 137,5° – 54,6° (D) 110° (H), 56° (V), 132° (D) 125° (H), 72° (V), 145° (D) Vision nocturne IR : 38 m / Lumière blanche : 31 m 30 m 10 m Audio bidirectionnel Microphone uniquement Microphone uniquement Oui (micro + haut-parleur intégrés) Résistance météo IP67, IP66, IK10 IP67, IP66, IK10 (TC500 uniquement) IP65 Garantie 5 ans 3 ans 2 ans Enregistrement sur carte microSD Déclenchement possible lors d’une déconnexion du NAS, détection de personnes/véhicules, intrusion, mouvement, audio, sabotage, recherche instantanée, suivi automatique. Identique Identique + instabilité réseau Analyses vidéo (IA) Personnes, intrusion, foule, flânerie, audio, sabotage, mouvement, recherche instantanée, suivi automatique Personnes, intrusion, foule, flânerie, audio, sabotage, mouvement, recherche instantanée, suivi automatique Personnes, intrusion, foule, flânerie, audio, sabotage, mouvement, recherche instantanée, suivi automatique Reconnaissance de plaques Oui Non Non Détection de fumée Oui Non Non Comptage Personnes, véhicules Personnes, véhicules Personnes, véhicules

Package et conception

La caméra est livrée dans une boite en carton donnant un aperçu sur le produit et sur ses caractéristiques principales. À l'intérieur, les protections sont elles aussi en carton et la caméra est emballée dans un plastique.

La caméra est accompagnée par un ensemble d'accessoires :

Un guide d'installation rapide,

Un gabarit pour vous aider à percer correctement le support,

Un kit de vis et de chevilles

Une clé Allen

La caméra dispose d'un body entièrement en métal, tout comme son support de fixation. La qualité de fabrication est rassurante et le produit me semble vraiment solide. Sur l'avant, la coque dépasse vis-à-vis de la face noire, ce qui est un petit plus pour protéger l'optique des projections d'eau.

Cette conception en métal avec un boîtier costaud a aussi des conséquences sur le poids de la caméra : 1 310 grammes. Profitons-en aussi pour évoquer les dimensions : 272 mm de longueur, pour un diamètre max de 105mm, d'après la fiche technique.

Pour la surveillance nocturne, la caméra Synology BC800Z mise sur un système d’éclairage hybride combinant LED infrarouges et lumière blanche (comme un projecteur intégré). Cela lui permet d’offrir une vision nocturne en couleur jusqu’à 31 mètres. Dans un scénario réel, cela se traduit par des images plus exploitables pour l’identification ou l’analyse, là où les caméras limitées à l’IR basculent plus rapidement sur des images uniquement en noir et blanc. Cet éclairage hybride est bien visible sur la face avant de la caméra, sous l'optique.

L'alimentation de la caméra s'effectue via PoE, ce qui permet d'avoir un seul câble pour l'électricité et le réseau. Le cas échéant, vous pouvez connecter une alimentation externe si vous ne disposez pas d'un switch PoE (12V). Le support de fixation est réglable de façon à pouvoir orienter correctement la caméra en fonction de la hauteur d'installation et de la zone à surveiller.

En dessous de la caméra se situent l'emplacement pour insérer une carte microSD (256 Go maximum) et pour réinitialiser l'appareil. Deux vis sont à retirer afin de pouvoir accéder à cet emplacement après avoir soulevé la plaque en métal.

La carte microSD a un rôle à jouer pour pérenniser les enregistrements vidéo, notamment lorsque le réseau est instable. Cela évite d'avoir des enregistrements perdus ou corrompus, car elle va servir d'emplacement de stockage intermédiaire. Le schéma ci-dessous, récupéré depuis le site de Synology, met en évidence ce mécanisme.

La mise en route de la caméra Synology

L'utilisation de cette caméra commence par son intégration à un système de gestion, que ce soit un NVR Synology (comme un DVA1622 capable de gérer jusqu'à 16 caméras, par exemple) ou un NAS Synology sur lequel l'application Surveillance Station a été installée.

Dans le cadre de ce test, la méthode avec un NAS est retenue, n'ayant pas de NVR à ma disposition. Surveillance Station est l'application de type VMS développée par Synology.

Quelques mots sur les licences pour les caméras Synology : chaque NAS Synology dispose de 2 licences gratuites, tandis que les NVR Synology ont le droit à au moins 4 licences gratuites. Comme l'explique cette page, la caméra BC800Z nécessite 1 licence (pour chaque caméra de ce type).

Une fois connectée au réseau, la caméra est automatiquement détectée par Surveillance Station. Il est proposé de l'ajouter, ce qui doit être fait pour intégrer la BC800Z au système de vidéosurveillance. Lors de la phase d'initialisation, vous devez spécifier un nom de compte et un mot de passe pour la caméra. Il est aussi nécessaire d'installer le firmware le plus récent pour assurer une compatibilité avec la dernière version de Surveillance Station.

L'utilisation au quotidien

L'interface de Surveillance Station contient des applications permettant de configurer la caméra, de parcourir les enregistrements ou encore d'accéder à la lecture en direct. L'image ci-dessous montre justement cette dernière possibilité. On peut zoomer sur l'image (manuellement ou en dessinant une zone), prendre une capture instantanée (photo ou vidéo), écouter l'audio et même activer ou désactiver l'éclairage LED.

Depuis ce même lecteur, vous pouvez contrôler la lentille de la caméra de façon à ajuster le niveau de zoom (de la caméra) et la focale. C'est très intéressant pour ajuster la netteté de l'image en fonction de la zone à surveiller.

Dans le cas où vous disposez de plusieurs caméras, il est judicieux d'utiliser le Centre de contrôle pour configurer une vue multi-caméras sous la forme d'une mosaïque. Cela facilite la supervision mais aussi la recherche d'événements spécifiques. Les alertes (un mouvement détecté, par exemple) sont affichées sur la droite.

Que ce soit une voiture ou une personne, les éléments détectés sont mis en évidence lors de la lecture. Le suivi est fait en temps réel tout au long de la lecture.

Le zoom optique de la caméra (à ne pas confondre avec le zoom sur l'image) est vraiment bon. Il est possible de zoomer sans perdre en qualité, et ainsi mieux se rendre compte de certains détails. Les deux captures ci-dessous ont été prises depuis le même emplacement, celle de gauche sans zoom et celle de droite avec le zoom au maximum.

La BC800Z offre des images nettes à longue distance sans déplacer la caméra, avec une vision nocturne efficace grâce aux LED et à l’infrarouge. De plus, cette qualité d'image associée aux capacités de détection permet à la caméra BC800Z d'être très efficace dans la reconnaissance des plaques d'immatriculation.

J'ai pu faire un test à 6-7 mètres de distance, et la plaque d'immatriculation a été remarquablement détectée. Cela est vrai de jour comme de nuit. Je n'ai pas pu le vérifier, mais il serait intéressant de voir si, à cette distance, la caméra fait bien la distinction entre certains caractères, comme un 0 et un O, ou un 1 et un I.

La configuration de la caméra

Surveillance Station met à disposition des utilisateurs de nombreuses options de configuration pour la caméra BC800Z. Nous avons la main sur les flux vidéo et audio, la qualité de l'image (luminosité, contraste, saturation, netteté, etc.), la gestion de l'image la nuit, ou encore la configuration du filtre de confidentialité (flouter une zone sensible visible par la caméra). Nous pouvons aussi citer les options de configuration réseau (avec le support du 802.1X) et la sécurité avec le filtrage IP accompagné par un anti-brute force.

Toute une partie de la configuration est dédiée à l'analyse des images et à la détection des intrusions. Et là, autant vous dire que Synology a prévu de nombreux scénarios en s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) :

Détection d'un mouvement (avec la possibilité d'ignorer les mouvements brefs),

Détection des bruits inhabituels et forts,

Alerte en cas de déplacement de la caméra (ce qui peut correspondre à un acte malveillant),

Détection des personnes, soit toutes les personnes ou selon certains critères (un groupe de personnes d'au moins 3 individus, par exemple, ou encore lorsqu'un individu reste dans la zone pendant au moins X secondes),

Détection des véhicules mobiles et/ou immobiles,

Alerte en cas d'intrusion dans une zone, selon un sens bien spécifique (par exemple, l'entrée de la gauche vers la droite dans une zone),

Décompte des personnes et des véhicules dans une zone,

Reconnaissance des plaques d'immatriculation,

Détection de la fumée basée sur la vidéo, qui identifie la fumée aussi bien en intérieur qu’en extérieur (cela implique de désactiver la reconnaissance des plaques d'immatriculation).

Note : cette caméra est adaptée à un usage en extérieur, et je pense que le brouillard ne perturbera pas la détection puisque la caméra est capable de distinguer la fumée (l'apparence est semblable). Je n'ai pas pu le vérifier, c'est une réflexion personnelle.

Conclusion

Avec la BC800Z, Synology confirme son intérêt pour le monde de la vidéosurveillance, avec un nouveau modèle complet et cohérent. Cette caméra bullet se distingue par une conception robuste, qui résistera en extérieur sans problème, car son boitier inspire confiance.

C'est la première caméra Synology que j'ai l'occasion de tester, et je dois avouer qu'elle m'a séduite avec sa qualité d’image, son zoom optique précis et les capacités d’analyses embarquées. La reconnaissance des plaques d'immatriculation est un plus, que l'on ne retrouve pas de façon systématique chez la concurrence.

Ce qui est appréciable, c'est l'intégration native de la BC800Z dans l’écosystème Synology, en particulier avec Surveillance Station qui est évolutif comme le système DSM en lui-même. J'insiste sur le fait que je n'ai pas présenté l'ensemble des fonctionnalités de Surveillance Station, il serait préférable d'y consacrer un article dédié.

Terminons par une information essentielle, en parlant du prix de cette caméra. Quelques recherches sur le Web permettent de trouver cette caméra à un tarif compris entre 449 euros et 529 euros TTC, en fonction des boutiques. Rappelons que la BC800Z est garantie 5 ans par le constructeur. Ce n’est pas la caméra la moins chère du marché, mais c’est un investissement pertinent pour les entreprises qui désirent du matériel de qualité pour construire une solution de vidéosurveillance.

Si vous avez une question, n'hésitez pas à commenter cet article.