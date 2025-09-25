La fin d’une longue attente pour les utilisateurs de Thunderbird : la future version prévue pour octobre, alias Thunderbird 144, va prendre en charge les serveurs de messagerie Microsoft Exchange !

Thunderbird 144 : un pas en avant vers les professionnels

Le client de messagerie open source Thunderbird, développé par Mozilla déjà l'origine du navigateur Firefox, va bénéficier d'une nouveauté majeure : le support natif des comptes de messagerie Exchange (et donc les serveurs Exchange). Cette nouveauté sera prochainement introduite puisqu'elle sera intégrée à la version 144, dont la sortie est prévue en octobre 2025. Pour Thunderbird, c'est une façon de séduire les utilisateurs du monde professionnel.

L'annonce officielle de Thunderbird met en évidence un ensemble d'améliorations associées à cette future version, notamment :

Gestion des actions : la possibilité d'annuler ou de rétablir les opérations de déplacement, de copie et de suppression.

: la possibilité d'annuler ou de rétablir les opérations de déplacement, de copie et de suppression. Recherche et gestion des dossiers : un moteur de recherche basique, ainsi qu'une fonction de réparation des dossiers.

: un moteur de recherche basique, ainsi qu'une fonction de réparation des dossiers. Pièces jointes : les utilisateurs peuvent désormais supprimer les pièces jointes directement depuis l'interface du client.

: les utilisateurs peuvent désormais supprimer les pièces jointes directement depuis l'interface du client. Interface utilisateur : des améliorations sur l'ergonomie de l'application, notamment avec un nouveau gestionnaire de comptes et une barre d'état avec des messages de retour.

Sur son blog, l'équipe de Thunderbird évoque aussi des options de configuration expérimentales pour les tenants, sans donner plus de précisions.

De nouvelles fonctionnalités en perspective

Bien que l'attention soit focalisée sur l'intégration d'Exchange, l'équipe de Thunderbird ne compte pas s'arrêter là. Plusieurs améliorations sont déjà prévues pour aller plus loin dans la prise en charge des serveurs de messagerie Microsoft :

Calendrier et carnet d'adresses : une intégration plus poussée avec le calendrier et le carnet d'adresses via les services Web Exchange.

: une intégration plus poussée avec le calendrier et le carnet d'adresses via les services Web Exchange. Améliorations futures liées à Exchange : les développeurs souhaitent améliorer la fonctionnalité de recherche, la gestion des quotas de dossiers et la prise en charge des abonnements.

Le support des connexions Exchange dans Thunderbird 144 est une évolution majeure, surtout dans un contexte professionnel : de quoi rabattre les cartes face à Outlook ? Pour certaines entreprises, ce sera désormais peut-être plus facile de se passer de Microsoft Outlook. Retrouvez toutes les nouveautés à venir dans Thunderbird, en consultant cette page.

