I. Présentation

Avec sa solution Omada Central, TP-Link propose une réponse moderne aux problématiques de gestion unifiée des réseaux et de la vidéosurveillance. Cette plateforme Cloud a été pensée pour centraliser l'administration, la supervision et la sécurisation de l’ensemble des équipements : commutateurs, routeurs, points d'accès Wi-Fi, caméras, etc. Elle se présente comme une alternative face aux solutions traditionnelles souvent fragmentées, où l'on a d'une part le réseau, et d'autre part la vidéosurveillance.

Découvrez dès maintenant cette présentation au format vidéo : de la théorie aux premiers pas d'un déploiement avec le Zero Touch Provisioning.

II. Une seule interface, une gestion simplifiée

Dans les environnements traditionnels, il n’est pas rare de jongler entre plusieurs consoles : une pour la gestion réseau, une autre pour la cybersécurité, et encore une autre pour la vidéosurveillance. Cette fragmentation complique l’exploitation par les équipes techniques, ce qui augmente le risque d’erreurs humaines et impact la réactivité en cas d’incident (la corrélation des événements étant plus difficiles).

Avec Omada Central, TP-Link unifie tout cela dans une seule interface de gestion. Que ce soit pour configurer un switch, superviser un routeur, gérer la qualité de service (QoS), surveiller les flux applicatifs ou encore consulter une alerte sur un flux vidéo, tout se passe depuis un tableau de bord centralisé. Cette convergence apporte une meilleure visibilité et plus de contrôle, ce qui aura forcément un impact sur la sécurité de l'infrastructure globale.

Prenons un cas concret pour illustrer cette gestion simplifiée : quand les flux vidéo liés à la vidéosurveillance doivent cohabiter sur le même réseau physique que le réseau local, la gestion des flux représente un défi pour les administrateurs réseau. De son côté, Omada Central permet d’adapter finement la QoS pour les flux vidéo, sans que l’administrateur ait à bricoler manuellement la configuration sur chaque équipement. Autrement dit, la plateforme sait prioriser les flux automatiquement en fonction de leur nature.

III. Une plateforme unique pour améliorer la cybersécurité

Au-delà de la simplification opérationnelle, la centralisation a un impact sur la cybersécurité, pour plusieurs raisons :

Réduction de la surface d’attaque globale grâce à une meilleure cohérence des politiques de sécurité (pas d'écart entre la vidéosurveillance et le réseau).

grâce à une meilleure cohérence des politiques de sécurité (pas d'écart entre la vidéosurveillance et le réseau). Visibilité accrue sur les équipements, les flux et les anomalies sur les équipements.

sur les équipements, les flux et les anomalies sur les équipements. Politiques unifiées entre réseau et vidéosurveillance, limitant les erreurs de configuration.

entre réseau et vidéosurveillance, limitant les erreurs de configuration. Traçabilité améliorée, ce qui facilite les audits et les investigations en cas d’incident.

IV. Une gamme de produits complète pour l'écosystème TP-Link

TP-Link propose un écosystème homogène puisque tous les équipements, du routeur à la caméra, en passant par les switchs et les points d’accès Wi-Fi, peuvent être intégrés nativement dans Omada Central. Il s'agit de produits développés et testés par TP-Link, pleinement compatible avec la plateforme.

C'est un avantage en comparaison des déploiements traditionnels, où l'on se retrouve avec des produits de différentes marques. Bien souvent, les équipements réseaux et les caméras n'ont pas la même marque. Ceci peut être synonyme de licences multiples, de contrats de maintenance distincts et parfois même, de prestataires différents.

Le fait d'avoir uniquement des équipements TP-Link compatible avec l'écosystème Omada permet :

Une interopérabilité garantie entre les équipements.

entre les équipements. Un interlocuteur unique pour le support.

pour le support. Une politique tarifaire plus claire avec notamment une version gratuite.

V. Omada Central : les différentes versions

La plateforme Omada Central se décline en deux versions, l'une est gratuite (Essentials), tandis que l'autre est payante (Standard). Vous pouvez comparer les éditions via cette page du site officiel.

La version gratuite, Omada Central Essentials, n'est pas limitée en nombre d'appareils et de sites. Les limites sont plutôt sur les fonctionnalités disponibles, avec moins d'options sur la partie cybersécurité. Par exemple, vous pouvez configurer un VPN WireGuard, mais vous ne pouvez pas configurer un VPN IPsec ou OpenVPN, car ces protocoles supplémentaires sont réservés à la version payante.

Autre exemple : vous pouvez créer des règles d'accès (ACL) au niveau du routeur du réseau, mais vous ne pourrez pas bénéficier des fonctions avancées comme la détection des intrusions (IDS/IPS), ni le filtrage applicatif (DPI).

La version payante, Omada Central Standard, fonctionne sur le même principe, à la différence qu'il y a des frais de licence pour les appareils connectés. L'avantage, c'est que vous gérez les licences dans la même console, que ce soit pour un commutateur, un point d'accès Wi-Fi ou une caméra.

Finalement, la version gratuite offre déjà de nombreuses options pour piloter un réseau multi-sites ou une infrastructure avec un seul réseau local. Pour des besoins plus poussés en sécurité ou en analyse vidéo (avec l'IA, notamment), la version Standard apporte les fonctionnalités avancées nécessaires.

VI. Conclusion

Avec Omada Central, TP-Link propose une plateforme Cloud moderne et unifiée pour gérer l’ensemble de l’infrastructure réseau et vidéosurveillance. Dans les deux prochains épisodes de cette série, nous ferons un focus sur les fonctionnalités de la plateforme et un focus sur l'intégration de la vidéosurveillance.

Découvrez dès maintenant la solution sur le site de TP-Link : en savoir plus sur Omada Central.

