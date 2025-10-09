I. Présentation

La plateforme TP-Link Omada Central, au travers de son module Guard, offre une vue d'ensemble sur votre système de vidéosurveillance. On y retrouve les fonctionnalités nécessaires pour le suivi des alertes, la lecture des flux vidéo en direct, la configuration des équipements, et même un outil de design que vous pouvez utiliser pour faire un devis en ligne ou une étude sur plan.

Précédemment, nous avons vu que TP-Link Omada Central se présentait comme une solution de convergence regroupant le réseau, la vidéosurveillance et des fonctions de sécurité dans une seule plateforme. Nous avions aussi vu comment gérer tout un réseau à l'aide de cette solution.

Pour rappel, voici les liens vers les deux premiers épisodes de cette série :

Ce troisième épisode est disponible au format vidéo. L'article sert de synthèse pour ceux qui veulent un résumé rapide.

TP-Link, au travers de sa gamme de produits VIGI, propose un ensemble de produits pour déployer un système de vidéosurveillance complet : des caméras, des NVR (enregistrement sur disques via le réseau), des accessoires (panneau solaire, par exemple) et un logiciel de gestion.

TP-Link propose une gamme complète de caméras adaptées à différents scénarios d'utilisation et besoins, y compris des caméras capables de proposer une vision nocturne en couleurs (Night Vision, Color Pro). Il est à noter que les caméras sont de qualité, avec un body en métal.

II. La vidéosurveillance dans Omada Central

Omada Guard, intégré à la plateforme Omada Central, se présente comme un VMS, c'est-à-dire un système de gestion de la vidéosurveillance. Sa mission : contrôler et surveiller à distance les caméras, en plus de pouvoir les configurer.

Le tableau de bord offre un aperçu complet sur votre déploiement, avec notamment le nombre d'appareils et leur emplacement. Ainsi, vous pouvez localiser les alertes directement sur la carte. Même si les caméras sont administrables via la plateforme Cloud, les enregistrements sont stockés en local sur l'enregistreur réseau (NVR) connecté sur le même réseau local.

A. Accès aux flux en direct

La section "Videos" sert à accéder aux flux en direct, caméra par caméra, ou plusieurs caméras en même temps grâce à un système de vues personnalisées. Le lecteur intègre plusieurs fonctionnalités :

Mettre en pause / lecture le flux en direct de la vignette

Modifier la résolution de la vignette vidéo (HD ou SD)

Prendre une capture d'écran

Effectuer un enregistrement vidéo manuel

Revenir en arrière (playback)

Utiliser le zoom numérique

Activer ou désactiver l'audio (pour entendre les sons captés par le micro de la caméra)

Déclencher l'alarme manuellement

Modifier le ratio de l'image

Accéder à la configuration complète de la caméra

B. Les événements

La section "Events" quant à elle sert à visualiser l'ensemble des événements selon une ou plusieurs sources (caméras) et sur une période spécifique. Chaque événement est catégorisé : détection d'un humain, détection d'une intrusion, détection d'un véhicule, caméra déplacée, etc. Cliquer sur une vignette permet d'accéder à la séquence enregistrée.

Vous pouvez filtrer les événements en fonction de leur type.

Il est également possible de créer des alertes personnalisées, en fonction d'un type d'événements. Il peut s'agir de la détection d'un mouvement, de la température anormale d'un disque dans le NVR, etc... Il y a 56 types d'événements différents. L'idée étant d'envoyer des notifications à un ou plusieurs utilisateurs, selon différents canaux de communication (e-mail, web, ou push sur l'application mobile).

C. La configuration des caméras et du NVR

En tant qu'administrateur de la solution, vous avez la main pour personnaliser chaque caméra, y compris sur le format des flux audio : résolution, images par seconde, type d'encodage vidéo, etc... Mais, la partie la plus intéressante est à venir !

TP-Link Omada Central va très loin dans la détection des événements, grâce à une variété importante dans les types d'intrusion. Il y a bien entendu la détection de mouvement basique, mais aussi de la détection intelligente :

Détection d'un humain ou d'un véhicule

Détection d'un franchissement de ligne : lorsqu'un objet traverse la ligne dans le sens de la flèche.

: lorsqu'un objet traverse la ligne dans le sens de la flèche. Détection d'entrée dans une zone spécifique : lorsqu'un objet pénètre dans la zone personnalisée.

: lorsqu'un objet pénètre dans la zone personnalisée. Détection de sortie dans une zone spécifique : lorsqu'un objet quitte la zone personnalisée.

: lorsqu'un objet quitte la zone personnalisée. Détection du vagabondage : lorsqu'un objet en mouvement reste dans une zone prédéfinie pendant une durée déterminée.

: lorsqu'un objet en mouvement reste dans une zone prédéfinie pendant une durée déterminée. Détection des objets abandonnés ou volés : lorsqu'un objet est détecté comme étant pris ou laissé dans l'espace personnalisé.

: lorsqu'un objet est détecté comme étant pris ou laissé dans l'espace personnalisé. Détection d'un son anormal

À chaque fois, vous avez la possibilité de personnaliser la zone de détection. Cette zone peut être associée à d'autres paramètres comme la sensibilité pour la détection des intrusions, un planning de détection (heure par heure, pour chaque jour), et le comportement à adopter. Autrement dit, si une intrusion est détectée : que faut-il faire ? faire sonner l'alarme de la caméra, envoyer une notification push, etc.

Un ensemble de paramètres sont aussi accessibles au niveau du NVR en lui-même, y compris pour la gestion des enregistrements et la gestion du stockage.

D. L'analyse par IA

Le module d'analyse par IA de TP-Link Omada Central permet de rechercher un sujet selon différents attributs : homme/femme, cheveux longs/courts, types de vêtements ou encore la couleur des vêtements. Cette recherche peut être affinée selon une période et étendue sur une sélection de caméras (ou toutes les caméras). L'analyse IA est effectuée par les caméras et les résultats sont stockés sur le NVR.

E. La cartographie

La cartographie offre une vue dynamique et réaliste de votre installation. En effet, chacune de vos caméras peut être positionnée sur un plan, que vous importez au préalable, ce qui vous permet d'avoir une vue précise de la couverture actuelle de votre installation. C'est aussi un moyen d'accéder facilement à la vue en direct d'une caméra.

Les images ci-dessous montrent également la qualité de l'image en fonction de la distance vis-à-vis du capteur de la caméra. Ainsi, vous savez précisément où se situent les différentes zones : identification, reconnaissance, observation et détection. Cet aperçu tient compte des cloisons, mais aussi de l'implémentation de la caméra : mur/plafond, distance du sol, etc... afin que la simulation soit réaliste.

F. L'outil de conception : devis en ligne

Pour les prestataires de service, un outil de conception intégré à la solution Omada Central permet de faire une étude sur plan complète. L'idée : vous importez le plan d'un bâtiment, vous définissez les pièces et les murs, puis vous positionnez les éléments du système de vidéosurveillance en piochant dans le catalogue TP-Link. Ensuite, vous affectez un tarif à chaque produit et vous pouvez générer une proposition commerciale.

G. Mesurer la fréquentation

Grâce à l’exploitation des caméras, Omada Central peut analyser la fréquentation d’un lieu (commerce, aéroport, etc.) en réalisant un comptage précis des personnes. Cette fonctionnalité permet également de connaître, en temps réel, le nombre de personnes présentes dans un espace donné. Les données collectées sont ensuite historisées afin de fournir des statistiques détaillées sur l’évolution de la fréquentation dans le temps.

H. Un client lourd pour un poste de supervision

TP-Link propose aussi un client lourd, nommé Omada Guard PC Client, compatible Windows, Linux et macOS. Il permet d'afficher jusqu'à 64 vignettes de caméras simultanément, ce qui n'est pas possible avec le client web (trop gourmand en ressources). Cette application est particulièrement adaptée pour les postes de supervision équipées d'un grand écran, afin d'avoir une bonne visibilité sur un ensemble de caméras.

III. Conclusion

Avec Omada Guard, TP-Link enrichit sa plateforme Omada Central d’un module complet dédié à la vidéosurveillance. Au-delà de la simple visualisation des flux en direct, la solution propose un ensemble d’outils avancés : gestion fine des événements, détection intelligente, cartographie dynamique et même un outil de conception en ligne pour simplifier les déploiements.

En intégrant la vidéosurveillance à une plateforme déjà tournée vers la convergence réseau et sécurité, TP-Link confirme sa volonté de proposer un écosystème unifié, pensé pour simplifier la gestion des infrastructures IT.

Découvrez dès maintenant la solution sur le site de TP-Link : en savoir plus sur Omada Central.

Cet article contient une communication commerciale.