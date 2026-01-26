BentoPDF se présente comme une alternative à Stirling, PDFgear voire même à Adobe Acrobat dans une moindre mesure. Cette boite à outils PDF accessible directement dans votre navigateur Web regroupe des dizaines d'outils pour manipuler vos documents. Au-delà d'être open source, elle se veut respectueuse de la vie privée. Cet article explique comment installer votre instance de BentoPDF à l'aide de Docker.

BentoPDF n'est pas la seule boite à outils PDF accessible directement depuis un navigateur et auto-hébergeable : Stirling-PDF reste une référence dans ce domaine, avec en complément des applications pour les ordinateurs. Pour autant, BentoPDF suscite de l'intérêt, la preuve : son nombre d'étoiles sur GitHub est passé de 0 à plus de 10 000 en à peine 3 mois.

Voici les avantages de la solution BentoPDF :

Application 100% client-side : un gros plus pour la confidentialité, car le traitement s'effectue dans le navigateur de l'utilisateur. Cela signifie que votre fichier n'est pas chargé sur le serveur où est installé BentoPDF.

: un gros plus pour la confidentialité, car le traitement s'effectue dans le navigateur de l'utilisateur. Cela signifie que votre fichier n'est pas chargé sur le serveur où est installé BentoPDF. Libre d'accès : l'application est accessible sans authentification, ni compte.

: l'application est accessible sans authentification, ni compte. Tous les outils du toolkit sont gratuits , sans limitation, que ce soit pour traiter 1 ou X documents.

, sans limitation, que ce soit pour traiter 1 ou X documents. Mode hors ligne pour l'accès aux outils.

pour l'accès aux outils. Conformité RGPD, CCPA et HIPAA.

Ce projet open source est distribué sous licence AGPL-3.0. Des licences commerciales abordables sont proposées à ceux qui veulent intégrer BentoPDF au sein d'outils propriétaires (ou en source fermée). Je vous recommande de consulter cette page pour bien comprendre les subtilités selon les cas d'usage.

Pour utiliser les outils de BentoPDF, vous avez plusieurs options : l'utiliser directement en ligne depuis le site web de la solution ou l'auto-héberger sur un ordinateur, un serveur ou encore un NAS. Aujourd'hui, je vous propose d'installer BentoPDF à l'aide de Docker Compose.

Les outils de BentoPDF

Les nombreux outils de BentoPDF sont organisés au sein de plusieurs catégories. On retrouve notamment :

Éditer et annoter

Dans la catégorie "Edit & Annotate", BentoPDF met à votre disposition des outils pour retravailler vos documents en profondeur. L'outil central est le PDF Editor, qui transforme votre fichier en espace de travail : vous pouvez y annoter du texte, surligner des passages, ou encore insérer des images et des formes. Il est accompagné par d'autres outils pour générer une table des matières, compléter un formulaire, signer un PDF, supprimer les pages blanches ou encore ajouter un filigrane.

Ci-dessous un aperçu de l'outil PDF Editor :

Convertir au format PDF

Que ce soit un document, une image ou encore certains formats exotiques, BentoPDF est capable de convertir de nombreux formats de fichiers au format PDF. Ci-dessous, un extrait partiel des outils de cette catégorie.

Convertir un PDF dans un autre format

L'opération inverse est également possible, à savoir convertir un PDF dans un autre format. Cette section contient aussi un outil plutôt cool pour extraire toutes les images d'un document PDF.

Organiser et gérer

Cette section contient des outils pour diviser, fusionner ou encore supprimer des pages dans un document PDF. Vous pouvez aussi réorganiser les pages, embarquer un fichier dans un document PDF ou simplement effectuer des rotations de page.

Optimiser et réparer

Cette section contient des outils pour compresser et optimiser un PDF, réparer un document corrompu ou encore supprimer les protections comme un mot de passe.

Sécuriser un PDF

Enfin, la dernière section concerne la sécurité des documents PDF. Elle contient des outils pour chiffrer et déchiffrer un document PDF (en AES-256 bits), supprimer toutes les métadonnées (voire même tous les éléments comme les annotations, etc.) ou encore verrouiller un document.

Ci-dessous, un aperçu de l'outil "Encrypt PDF" permettant de chiffrer un document PDF via l'ajout d'un mot de passe.

Toutes ces fonctionnalités sont accessibles directement dans votre navigateur Web, avec un traitement effectué en local.

Installation de BentoPDF avec Docker Compose

Désormais, passons à l'installation de BentoPDF avec Docker (via Docker Compose). Vous devez donc disposer de Docker sur votre machine, que ce soit sous Windows, Linux ou macOS (ou votre NAS).

Le fichier docker-compose.yml ci-dessous est créé dans le répertoire /opt/docker-compose/bentopdf . Il est à noter que cette application ne stocke aucune donnée, il n'est donc pas nécessaire de déclarer un volume. Cet exemple est basé sur celui mis à disposition sur le site GitHub de BentoPDF.

Attention, deux images Docker distinctes sont distribuées : bentopdf qui reprend l'apparence complète du site web officiel et bentopdf-simple qui reprend uniquement la partie boite à outils (cette version me semble plus pertinente pour un déploiement en local).

services: bentopdf: image: bentopdfteam/bentopdf-simple:latest container_name: bentopdf restart: unless-stopped ports: - '8080:8080' environment: - DISABLE_IPV6=true

Quelques informations supplémentaires :

L'application BentoPDF sera accessible sur le port 8080 ; si vous souhaitez utiliser un autre port, changez la valeur de gauche.

; si vous souhaitez utiliser un autre port, changez la valeur de gauche. La variable d'environnement DISABLE_IPV6=true sert à désactiver IPv6 pour utiliser uniquement IPv4. Elle est facultative (tout dépend de votre environnement).

sert à désactiver IPv6 pour utiliser uniquement IPv4. Elle est facultative (tout dépend de votre environnement). Vous pouvez aussi utiliser l'image disponible via ghcr.io/alam00000/bentopdf .

Enregistrez et fermez le fichier.

À titre d'information, voici une configuration basique pour publier BentoPDF avec le reverse proxy Traefik :

services: bentopdf: image: bentopdfteam/bentopdf-simple:latest container_name: bentopdf restart: unless-stopped environment: - DISABLE_IPV6=true networks: - frontend labels: - "traefik.enable=true" - "traefik.docker.network=frontend" - "traefik.http.routers.bentopdf-https.rule=Host(`bentopdf.it-connectlab.fr`)" - "traefik.http.routers.bentopdf-https.entrypoints=websecure" - "traefik.http.routers.bentopdf-https.tls=true" - "traefik.http.routers.bentopdf-https.tls.certresolver=ovhcloud" - "traefik.http.services.bentopdf-https.loadbalancer.server.port=8080" - "traefik.http.routers.bentopdf-https.middlewares=crowdsec@file,tinyauth" - "tinyauth.apps.bentopdf.config.domain=bentopdf.it-connectlab.fr" networks: frontend: external: true

Cette configuration protège l'application avec Tinyauth (page d'authentification) et CrowdSec (détection des attaques) en tant que middlewares Traefik.

Lancez la construction du projet :

docker compose up -d

Votre boite à outils PDF vous attend ! Elle est accessible sur l'adresse IP de votre hôte Docker sur le port 8080, ou sur un autre port selon la configuration définie. Ensuite, vous n'avez plus qu'à commencer à jouer avec les outils.

Conclusion

BentoPDF est une boite à outils PDF très complète et prometteuse. Directement accessible dans votre navigateur, elle met à votre disposition un ensemble d'outils pratiques : la manipulation de documents PDF est le quotidien de nombreux utilisateurs.

Vous pouvez tout à fait héberger cette application sur votre serveur et la mettre à disposition de plusieurs utilisateurs, le tout en préservant la confidentialité grâce à un traitement effectué du côté client. C'est le gros plus de cette solution et cela vous évite de déployer des applications en local sur chaque machine.

Qu'en pensez-vous ?