I. Présentation

Ce tutoriel explique comment modifier le serveur de temps (NTP) configuré sur Windows 11. Ce serveur sera alors utilisé comme référence pour synchroniser l'horloge (date et heure) d'une machine Windows.

L'horloge joue un rôle important pour assurer le bon fonctionnement des protocoles et des mécanismes d'authentification : une désynchronisation entre deux machines qui communiquent peut avoir un impact négatif. Cela est d'autant plus vrai dans un environnement professionnel, où l'on peut synchroniser les machines avec un serveur interne (un contrôleur de domaine Active Directory, par exemple).

Cet article explique trois méthodes pour modifier le serveur NTP sur Windows 11 : via l'application Paramètres, le Panneau de configuration, ou encore en ligne de commande avec l'outil w32tm.

II. Méthode 1 : modifier le serveur NTP via les Paramètres

Windows 11 permet de modifier le serveur de temps directement depuis l'application Paramètres, ce qui simplifie la manipulation. Ce paramètre a été ajouté par la mise à jour d'octobre 2025 pour Windows 11, à savoir la KB5066835 (ou la préversion de fin septembre 2025 via la KB5065789).

Voici les étapes à suivre.

1. Ouvrez l'application Paramètres (raccourci : Win + I ).

2. Accédez à la section "Heure et langue", puis cliquez sur "Date et heure".

3. Défilez jusqu’à "Paramètres supplémentaires" et cliquez sur la petite flèche à droite du bouton "Synchroniser maintenant".

4. Cliquez sur le bouton "Modifier" en face de l'option "Modifier le serveur de temps".

5. Une pop-up apparaît à l'écran, vous devez saisir l'adresse du nouveau serveur NTP. Par défaut, le serveur NTP de Windows est : time.windows.com . Ici, nous allons cibler le pool de serveurs NTP français regroupés derrière l'adresse fr.pool.ntp.org . Validez avec "OK".

Note : si votre machine est intégrée à un domaine Active Directory, il est fort probable que Windows 11 refuse d'utiliser un serveur NTP externe. Dans ce contexte, vous devez utiliser le contrôleur de domaine avec le rôle FSMO "Émulateur PDC" comme serveur NTP.

6. Une fois l'opération effectuée, cliquez sur le bouton "Synchroniser maintenant" pour forcer la mise à jour de l'horloge. Voilà, l'opération est terminée.

III. Méthode 2 : modifier le serveur NTP via le Panneau de configuration

Bien que moins mis en avant dans Windows 11, le Panneau de configuration classique permet toujours d’accéder aux paramètres de synchronisation du temps. Voici comment accéder à la configuration du serveur NTP.

1. Ouvrez le Panneau de configuration (via le menu démarrer).

2. Cliquez sur la section "Horloge et région", puis cliquez sur "Date et heure".

3. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l’onglet nommé "Temps Internet".

4. Cliquez sur "Modifier les paramètres...".

5. Cochez l’option "Synchroniser avec un serveur de temps Internet" si elle n'est pas cochée. Puis, indiquez le nouveau serveur NTP, par exemple : fr.pool.ntp.org . Cliquez sur "Mettre à jour" et validez avec "OK".

Au-delà de s'appliquer à Windows 11, cette méthode permet de configurer le serveur NTP sur Windows 10.

IV. Méthode 3 : modifier le serveur NTP en ligne de commande

Pour finir, nous allons voir comment configurer le serveur NTP en ligne de commande, que ce soit avec une console PowerShell ou une Invite de commande. Un outil natif nommé w32tm (w32time) permet d'effectuer la configuration.

Commencez par ouvrir une console en tant qu'administrateur. Par exemple : clic droit sur "Invite de commandes" puis "Exécuter en tant qu’administrateur".

Pour afficher la configuration actuelle, deux commandes sont là pour vous aider :

w32tm /query /configuration w32tm /query /status

Note : en cas d'erreur, vous devez lancer le service en charge de la gestion de l'horloge avec la commande net start w32time ou en PowerShell Start-Service w32time .

La première commande indique notamment le serveur NTP actuel dans la section intitulée [Fournisseurs de temps] :

[Fournisseurs de temps] NtpClient (Locale) DllName: C:\WINDOWS\system32\w32time.dll (Locale) Enabled: 1 (Locale) InputProvider: 1 (Locale) AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale) ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Locale) ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Locale) CompatibilityFlags: 2147483648 (Locale) EventLogFlags: 1 (Locale) LargeSampleSkew: 3 (Locale) SpecialPollInterval: 16384 (Locale) Type: NTP (Locale) NtpServer: time.windows.com,0x9 (Locale)

Ensuite, pour modifier le serveur NTP en ligne de commande, vous devez utiliser cette syntaxe :

w32tm /config /manualpeerlist:"<serveur NTP>" /syncfromflags:manual /update

Dans notre cas, cela donne cette commande :

w32tm /config /manualpeerlist:"fr.pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /update

Note : il est possible de spécifier plusieurs serveurs en les séparant par un espace et entourés de guillemets. Par exemple : /manualpeerlist:"fr.pool.ntp.org time.windows.com" .

Ensuite, relancez la commande w32tm /query /status et vous devriez voir votre nouvelle configuration comme serveur NTP comme source.

Pour avoir la certitude que la configuration soit prise en compte, vous pouvez relancer le service w32time :

Restart-Service w32time # Si vous êtes dans une console PowerShell net stop w32time && net start w32time # Si vous êtes dans une Invite de commande

Puis, forcez la synchronisation de l'horloge Windows :

w32tm /resync /force

V. Conclusion

Modifier le serveur NTP sur Windows 11 est une opération simple, mais qu'il faut savoir réaliser en tant que technicien ou administrateur système. L'importance de la synchronisation de l'horloge ne doit pas être ignorée et cela vous permet aussi de spécifier le serveur de votre choix : qu'il soit local ou en France, plutôt que les serveurs de Microsoft.

FAQ

Qu'est-ce qu'un serveur de temps sur Windows 11 ? Un serveur de temps sur Windows 11 est un service externe avec lequel le système synchronise automatiquement son horloge interne, en utilisant le protocole NTP (Network Time Protocol). Cette synchronisation garantit que l’heure et la date affichées sur l’ordinateur restent cohérentes.

Quel est le serveur de temps par défaut de Windows 11 ? Par défaut, toutes les machines Windows s'appuient sur l'adresse time.windows.com pour la synchronisation de l'horloge. Il s'agit d'un pool de serveurs NTP gérés par Microsoft à l'échelle mondiale.

Quel serveur NTP choisir sur Windows 11 ? Dans le cadre du projet pool.ntp.org, il y a un ensemble de serveurs NTP localisés en France. Il peut s'avérer judicieux d'utiliser ces serveurs, tout en sachant qu'il y a d'autres pools pour les autres régions du monde. Plusieurs centaines de serveurs assurent la disponibilité du service via l'adresse fr.pool.ntp.org .

Comment fonctionne la synchronisation de l'horloge Windows ? La synchronisation est effectuée par l'intermédiaire du protocole NTP qui établit une connexion avec le serveur NTP grâce au protocole UDP sur le port 123. Vos machines doivent donc être autorisées à se connecter au serveur NTP sur ce port.

Peut-on modifier le serveur NTP de Windows en ligne de commande ? Oui, Windows intègre une commande native nommée w32tm qui permet d'agir directement sur le service w32time en charge de la gestion de l'horloge. Voici la commande à exécuter en tant qu'administrateur pour effectuer cette configuration (remplacez le nom du serveur) : w32tm /config /manualpeerlist:"<serveur NTP>" /syncfromflags:manual /update

Peut-on configurer plusieurs serveurs NTP sur Windows ? Oui, toujours par l'intermédiaire de la commande w32tm en adoptant une syntaxe spécifique. Voici un exemple : w32tm /config /manualpeerlist:"fr.pool.ntp.org time.windows.com" /syncfromflags:manual /update