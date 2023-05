I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à configurer Windows LAPS avec l'Active Directory pour sécuriser le compte administrateur local des machines grâce à la rotation automatique du mot de passe.

Windows LAPS, pour Windows Local Administrator Password Solution, est un composant intégré à Windows, développé par Microsoft, et qui va venir se greffer à un domaine Active Directory ou Azure Active Directory pour renforcer la sécurité des comptes "Administrateur" locaux des postes de travail et des serveurs.

Windows LAPS va générer un mot de passe robuste et unique pour le compte administrateur local de chaque machine qu'il gère, tout en effectuant une rotation automatique de ces mots de passe. Ensuite, les sésames seront chiffrés et stockés dans l'Active Directory ou l'Azure Active Directory, selon la configuration mise en place.

C'est une solution facile à mettre en place et qui permet de renforcer la sécurité de son infrastructure, sans pour autant que ce soit trop contraignant pour les administrateurs système. En soit, Windows LAPS n'est pas une solution nouvelle puisque LAPS existe depuis plusieurs années.

Toutefois, Windows LAPS, c'est le nom du nouveau produit de Microsoft qui prend la suite de LAPS (legacy) et qui apporte un certain nombre de nouveautés. À commencer par le fait que Windows LAPS est intégré à Windows, contrairement à LAPS qui est un agent à déployer.



II. Les nouveautés de Windows LAPS

Avant d'entamer la configuration, parlons des nouveautés de Windows LAPS en comparaison de LAPS legacy, même si au fond, l'objectif reste le même. Voici les points clés :

L' agent Windows LAPS est intégré à Windows (après avoir installé la bonne mise à jour) contrairement à l'agent LAPS legacy qui est un package indépendant (à installer par GPO, par exemple)

(après avoir installé la bonne mise à jour) contrairement à l'agent LAPS legacy qui est un package indépendant (à installer par GPO, par exemple) Les mots de passe stockés dans l'Active Directory sont chiffrés

stockés dans l'Active Directory sont Les mots de passe peuvent être stockés dans l' Active Directory ou dans Azure Active Directory

peuvent être stockés dans l' ou dans L' historique des mots de passe est configurable (activé pour un certain nombre de mots de passe, ou désactivé)

des mots de passe est configurable (activé pour un certain nombre de mots de passe, ou désactivé) La rotation des mots de passe est personnalisable par GPO, avec la possibilité de faire une rotation automatique (mot de passe utilisé = mot de passe renouvelé)

est personnalisable par GPO, avec la possibilité de faire une rotation automatique (mot de passe utilisé = mot de passe renouvelé) Le mot de passe de restauration des services d'annuaire Active Directory ( DSRM ) peut être géré

de restauration des services d'annuaire Active Directory ( ) peut être géré Un nouvel onglet nommé " LAPS " prendra place dans les consoles Active Directory (dans les propriétés des objets ordinateurs)

nommé " " prendra place dans les consoles Active Directory (dans les propriétés des objets ordinateurs) Un nouveau module PowerShell plus complet

plus complet Un nouveau fichier ADMX avec plus de paramètres pour la configuration par GPO

avec plus de paramètres pour la configuration par GPO Un nouveau journal nommé "LAPS" sera disponible dans l'Observateur d'événements de Windows

Enfin, sachez que Windows LAPS n'a pas besoin de LAPS (legacy) pour fonctionner : c'est un produit entièrement indépendant. En théorie, les deux peuvent cohabiter le temps de faire la transition, mais Windows LAPS prendra le dessus quand il sera actif (c'est-à-dire configuré).

Dans ce tutoriel, l'objectif est d'utiliser Windows LAPS avec l'Active Directory. Sachez qu'avec Azure Active Directory, il est possible de s'appuyer sur le portail Azure, Intune et les politiques Azure RBAC.

III. Versions de Windows compatibles avec Windows LAPS

Plusieurs systèmes d'exploitation de Microsoft sont compatibles avec le nouveau Windows LAPS. Voici la liste :

Windows 11 21H2 et Windows 11 22H2 (Pro, Education, Enterprise)

Windows 10 (Pro, Education, Enterprise)

Windows Server 2022 (y compris en mode Core)

Windows Server 2019

Toutefois, au-delà d'utiliser une version d'OS prise en charge par Windows LAPS, vous devez surtout installer la mise à jour cumulative d'avril 2023. Cette mise à jour a pour effet d'ajout le composant Windows LAPS à Windows.

Ce qui implique d'installer les mises à jour suivantes :

Windows 11 22H2 : KB5025239

Windows 11 21H2 : KB5025224

Windows 10 20H2, 21H1, 21H2 et 22H2 : KB5025221

Windows Server 2022 : KB5025230

Windows Server 2019 : KB5025229

Ces mises à jour sont disponibles via les canaux habituels : Windows Update en local, WSUS, Microsoft Catalog Update, etc.

IV. Prérequis de Windows LAPS

Avant de commencer à envisager la configuration de Windows LAPS, vous devez vous assurer de respecter les prérequis suivants :

Utiliser des systèmes d'exploitation compatibles

Mettre à jour les machines à gérer avec Windows LAPS

Mettre à jour les contrôleurs de domaine Active Directory

Vérifier la sauvegarde de l'Active Directory

Si tout est bon de votre côté, vous pouvez passer à la suite.

V. Configuration de Windows LAPS

La configuration de Windows LAPS s'effectue en plusieurs étapes, sur un principe similaire à celui de LAPS legacy, si ce n'est que l'on n’aura pas besoin de déployer le client LAPS puisqu'il est désormais intégré à Windows.

A. Mettre à jour le schéma Active Directory pour Windows LAPS

Tout d'abord, ouvrez une console PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez cette commande pour lister les commandes disponibles dans le module LAPS. Un moyen de vérifier qu'il est bien accessible sur votre serveur.

Get-Command -Module LAPS

Puisque l'on s'apprête à mettre à jour le schéma Active Directory, on veille à disposer d'une sauvegarde de son environnement et surtout on utilise un compte membre du groupe "Administrateurs du schéma" si l'on ne veut pas se prendre un mur.

Toujours dans la console PowerShell, exécutez ces commandes :

Import-Module LAPS Update-LapsADSchema -Verbose

Le fait d'ajouter le paramètre "-Verbose" est facultatif, mais cela permet d'obtenir plus de détails dans la sortie de la commande. Vous verrez passer quelques lignes qui montrent que le schéma Active Directory a été mis à jour : la class "computer" va bénéficier d'attributs supplémentaires.

Vous pouvez fermer la console PowerShell s'il n'y a pas eu d'erreur apparente.

B. Vérifier la présence des attributs Windows LAPS

Avant d'aller plus loin, vous devez vérifier la présence des attributs Windows LAPS dans votre annuaire AD. Par exemple, à partir de la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", que vous devez rafraîchir si elle était déjà ouverte. En passant en mode d'affichage avancé, vous devriez voir 6 nouveaux attributs dans l'onglet "Editeur d'attributs" de n'importe quel objet "ordinateur" de votre annuaire :

msLAPS-PasswordExpirationTime

msLAPS-Password

msLAPS-EncryptedPassword

msLAPS-EncryptedPasswordHistory

msLAPS-EncryptedDSRMPassword

msLAPS-EncryptedDSRMPasswordHistory

La preuve en image :

Par ailleurs, et c'est nouveau avec Windows LAPS, il y a un nouvel onglet nommé "LAPS" qui a fait son apparition. Il sera votre allié pour obtenir des informations sur le compte administrateur géré d'un ordinateur (nom du compte, mot de passe, expiration, etc.).

À titre de comparaison, lorsque l'on mettait en place LAPS (Legacy), la mise à jour du schéma permettait d'ajouter deux attributs aux objets "ordinateurs" de l'annuaire AD :

- ms-MCS-AdmPwd pour stocker le mot de passe en clair

- ms-MCS-AdmPwdExpirationTime pour stocker la date d’expiration du mot de passe

Ce qui donnait ceci :

On voit clairement qu'il y a une évolution positive sur ce point, notamment parce que le mot de passe est chiffré. Sur un environnement où LAPS est présent (comme c'est le cas sur mon lab), Windows LAPS viendra se greffer en parallèle : on a vu qu'il utilisait des noms d'attributs différents.

C. Attribuer les droits d'écriture aux machines

Quand une machine va devoir effectuer une rotation du mot de passe du compte administrateur géré par Windows LAPS, elle devra sauvegarder ce mot de passe dans l'Active Directory. De ce fait, la machine doit pouvoir écrire/modifier son objet correspondant dans l'Active Directory.

La commande ci-dessous donne cette autorisation sur l'unité d'organisation "PC" (au sein de laquelle il y a mes postes de travail). Même si ce n'est pas obligatoire, je vous recommande de préciser le DistinguishedName de l'OU ciblée pour éviter les erreurs (notamment si vous avez plusieurs OUs avec le même nom).

Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity " OU=PC,DC=it-connect,DC=local "

Cette commande retourne ce résultat :

Vous pouvez passer à la suite.

D. Configurer la GPO Windows LAPS

La suite consiste à configurer Windows LAPS à partir d'une stratégie de groupe. Cette GPO va permettre de définir la politique de mots de passe à appliquer sur le compte administrateur géré, l'emplacement de sauvegarde du mot de passe (Active Directory / Azure Active Directory), mais aussi le nom du compte administrateur à gérer avec Windows LAPS.

Tout d'abord, nous devons importer les modèles d'administration (ADMX) de Windows LAPS (c'est nécessaire s'il y a déjà un magasin central sur votre domaine, car Windows n'ira pas lire le magasin local). Ce processus n'est pas automatique. Sur le contrôleur de domaine, vous devez récupérer deux fichiers :

C:\Windows\PolicyDefinitions\LAPS.admx qui correspond aux modèles d'administration de Windows LAPS

C:\Windows\PolicyDefinitions\fr-FR\LAPS.adml qui correspond au fichier de langue FR du fichier ADMX

Ces fichiers sont à déposer dans le magasin central de votre partage SYSVOL ("PolicyDefinitions") : à la racine pour le fichier ADMX et dans le répertoire "fr-FR" pour le fichier de langue.

Une fois cette opération indispensable effectuée, une nouvelle GPO peut être créée à partir de la console "Gestion de stratégies de groupe". Elle contiendra des paramètres de configuration ordinateur. De mon côté, cette GPO s'appelle "Sécurité - Windows LAPS - Config" et elle est liée à l'unité d'organisation "PC". Actuellement, cette OU est concernée par deux GPOs liées à LAPS legacy : deux liens à supprimer.

Désormais, vous allez devoir configurer plusieurs paramètres dans cette GPO... Ces paramètres se situent dans :

Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > LAPS

J'insiste sur le fait que les paramètres de Windows LAPS se situent bien à cet endroit (sous "Système"). L'autre conteneur "LAPS" situé au même niveau que "Système" dans l'arborescence correspond au LAPS Legacy.

Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe

Commencez par configurer le paramètre "Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe" qui est indispensable pour activer Windows LAPS sur la machine. Vous devez passer ce paramètre sur l'état "Activé" et choisir "Active Directory". S'il s'agirait d'une configuration basée sur Azure Active Directory, on ferait un choix différent bien entendu.

Paramètres du mot de passe

Le second paramètre à configurer se nomme "Paramètres du mot de passe" et il permet de personnaliser la complexité du mot de passe pour le compte administrateur géré par Windows LAPS. Vous devez activer ce paramètre et définir la politique de mot de passe. Pour avoir un mot de passe fort, je vous recommande de choisir :

Complexité du mot de passe : Lettres majuscules + lettres minuscules + chiffres + spéciaux Longueur du mot de passe : 16 caractères Âge du mot de passe (jours) : 30 (soit par défaut)



Configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés

Ce paramètre est facultatif, mais il me semble intéressant puisqu'il permet d'activer l'historique des mots de passe. En le passant sur l'état "Activé" et en mettant la taille de l'historique à "1", on s'assure de pouvoir lire le mot de passe actuel et le mot de passe précédent. S'il y a un "bug" et que le mot de passe est mis à jour dans l'AD, mais pas sur le poste (sait-on jamais...), on ne perd pas l'accès, car on peut toujours lire le précédent mot de passe.

Activer le chiffrement du mot de passe

Le quatrième paramètre à activer se nomme "Activer le chiffrement du mot de passe", même si c'est le comportement par défaut, il vaut mieux le forcer. Comme son nom l'indique, il permet de dire si oui ou non, le mot de passe stocké dans l'Active Directory doit être chiffré.

Nom du compte administrateur à gérer

Par défaut, Windows LAPS va gérer le compte "Administrateur" natif et intégré à Windows. Ce n'est pas nécessaire de lui préciser, il le fera de lui-même (il peut identifier ce compte grâce au SID qui est déjà connu). Si l'on souhaite gérer un autre compte avec un nom personnalisé, il est indispensable d'activer le paramètre "Nom du compte administrateur à gérer" et de préciser le nom du compte administrateur que vous souhaitez gérer avec LAPS.

Au final, notre stratégie de groupe est configurée de cette façon :

La stratégie de groupe est prête, il ne reste plus qu'à faire une actualisation des GPO sur un poste, ici "PC-01", afin de tester.

gpupdate /force

Au redémarrage, la machine "PC-01" va appliquer la stratégie de groupe, changer le mot de passe du compte administrateur géré par Windows LAPS et le stocker dans l'annuaire. Dans le cas où vous avez besoin de forcer la machine à appliquer la politique LAPS, vous pouvez exécuter cette commande PowerShell (en local) :

Invoke-LapsPolicyProcessing

Remarque : la GPO de configuration de Windows LAPS pour gérer la rotation du mot de passe du compte administrateur ne doit pas être appliquée sur les contrôleurs de domaine (et donc sur "Domain Controllers").

VI. Récupérer le mot de passe généré par Windows LAPS

Avec LAPS legacy, il était possible de consulter le mot de passe du compte Administrateur d'un ordinateur à partir de l'application LAPS UI. Avec Windows LAPS, vous devez oublier cette application (notamment parce que les deux versions de LAPS n'utilisent pas les mêmes attributs). L'affichage d'un mot de passe s'effectue avec PowerShell ou les consoles d'administration de l'Active Directory.

Avec PowerShell, la commande "Get-LapsADPassword" du module LAPS permet de récupérer les informations sur le mot de passe actuel du compte administrateur géré d'une machine Windows. Dans l'exemple ci-dessous, on récupère le mot de passe du compte de la machine "PC-01" :

Get-LapsADPassword " PC-01 " -AsPlainText

Ce qui donne la sortie suivante dans laquelle nous avons le nom du compte (Account), le mot de passe (Password) ainsi que la date de mise à jour du mot de passe (PasswordUpdateTime) et la date d'expiration de ce même mot de passe (ExpirationTimestamp).

Ces informations sont aussi visibles dans l'onglet "LAPS" de l'objet ordinateur en question à partir des consoles d'administration de l'Active Directory. Éventuellement, on pourrait aussi regarder les valeurs dans l'éditeur d'attributs, où l'on verrait le mot de passe chiffré (contrairement au LAPS legacy).

Maintenant que le mot de passe du compte est en notre possession, il ne reste plus qu'à tenter une connexion pour valider le bon fonctionnement. Que ce soit en local devant la machine, ou en Bureau à distance.

Du côté de ce poste client, il y a aussi des journaux Windows LAPS qui sont accessibles dans l'Observateur d'événements à cet emplacement :

Journaux des applications et des services > Microsoft > Windows > LAPS > Operational

Ces journaux sont assez complets puisque l'on a des informations sur la stratégie appliquée, à chaque fois que le mot de passe est mis à jour (ID 10020), le contrôleur de domaine sur lequel LAPS s'est connecté, etc...

VII. Forcer la réinitialisation du mot de passe Windows LAPS

Pour forcer la réinitialisation d'un mot de passe manuellement, on peut utiliser une console d'administration Active Directory afin de cliquer sur le bouton "Expirer maintenant" qui se situe dans l'onglet "LAPS" de l'ordinateur en question. Sinon, on peut aussi utiliser la commande PowerShell qu'il faut exécuter sur la machine cible, en local :

Reset-LapsPassword

Une fois la rotation effectuée, il est intéressant de constater que l'on peut encore consulter le précédent mot de passe. Ceci est possible grâce à la configuration du paramètre "Configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés" dans la GPO, avec la valeur "1". Ainsi, on a toujours accès au précédent mot de passe.

Avec PowerShell, on peut consulter l'historique des mots de passe de cette façon :

Get-LapsADPassword " PC-01 " -AsPlainText -IncludeHistory

Dans la sortie ci-dessous, on peut visualiser le mot de passe actuel et le précédent mot de passe. Je trouve que c'est pertinent d'avoir accès au précédent mot de passe, même si en théorie il n'est plus censé fonctionner, sait-on jamais...

Pour jouer sur la rotation automatique du mot de passe, il y a aussi le paramètre "Actions de post-authentification" qui peut être configuré dans la GPO.

VIII. Windows LAPS : qui peut lire et déchiffrer les mots de passe ?

Avec Windows LAPS, il y a deux niveaux d'autorisations sur la nouvelle fonction de chiffrement des mots de passe. Pour qu'un administrateur des postes de travail puisse lire et déchiffrer les mots de passe stockés dans l'annuaire Active Directory, il doit :

Avoir les droits de lire les attributs de l'ordinateur dans l'annuaire AD, ce qui est accordé avec la commande Set-AdmPwdReadPasswordPermission

dans l'annuaire AD, ce qui est accordé avec la commande Avoir les droits de déchiffrer le mot de passe en faisant partie de la liste des "AuthorizedDecryptor", à savoir par défaut uniquement les membres du groupe "Admins du domaine"

Si l'on part du principe que les membres d'un groupe de sécurité spécifique (pour le T2, par exemple) doivent pouvoir accéder aux mots de passe, comment faire ?

Dans cet exemple, l'objectif sera de donner cette permission au groupe "IT-CONNECT\GDL-LAPS-Pwd-Read" de mon annuaire AD.

Set-LapsADReadPasswordPermission -Identity "OU=PC,DC=it-connect,DC=local" -AllowedPrincipals " IT-Connect\GDL-LAPS-Pwd-Read "

Attention : veillez à bien utiliser la nouvelle commande, et non "Set-AdmPwdReadPasswordPermission" qui sert à gérer les permissions du LAPS Legacy. Ne faites pas comme moi qui ait perdu du temps sur cette bêtise ! 😉

Après avoir accordé cette autorisation, on espère pouvoir accéder aux mots de passe, mais non ! Si l'on clique sur l'onglet "LAPS" d'un objet ordinateur avec un compte membre du groupe "GDL-LAPS-Pwd-Read", on obtient le message suivant : "Le mot de passe du compte est chiffré, mais vous n'êtes pas autorisé à le déchiffrer".

En PowerShell, le résultat serait le même. D'ailleurs, si l'on regarde le résultat de Get-LapsADPassword, on voit une information intéressante : "AuthorizedDecryptor : IT-Connect\Admins du domaine". Par défaut, seuls les administrateurs du domaine ont le droit de lire et déchiffrer les mots de passe !

Pour ajuster cette permission, il est nécessaire de modifier la GPO une nouvelle fois. Toujours au même endroit, c'est le paramètre "Configurer les déchiffreurs de mot de passe autorisés" qui doit être activé et configuré. Pour la configuration, indiquez le nom du groupe à autoriser en précisant son SID ou son nom avec le domaine en préfixe. Dans mon cas, ce sera "IT-CONNECT\GDL-LAPS-Pwd-Read".

Remarque : pour le moment, il ne semble pas possible d'ajouter plusieurs groupes dans ce paramètre, donc si besoin, créez un groupe de sécurité et dans ce groupe ajoutez d'autres groupes.

Validez... Actualisez la GPO sur le poste client. Si on essaie de lire le mot de passe avec un compte qui n'est pas membre du groupe "IT-CONNECT\GDL-LAPS-Pwd-Read", il y a le statut "Unauthorized", mais la valeur AuthorizedDecryptor a bien évoluée !

Une fois que le compte est ajouté à ce groupe, il peut lire le mot de passe :

En plus de l'autorisation de lecture du mot de passe, si vous souhaitez permettre à ce groupe ou un autre groupe de forcer la réinitialisation d'un mot de passe, vous devez utiliser la commande "Set-LapsADResetPasswordPermission" sur le même principe. Car, actuellement, le groupe "IT-CONNECT\GDL-LAPS-Pwd-Read" peut lire les mots de passe mais pas forcer la réinitialisation, ce qui en soit n'est pas plus mal.

IX. Suivre le déploiement de Windows LAPS

Comment suivre le déploiement de Windows LAPS ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'utiliser un script PowerShell ! Ce script est proposé par l'excellent Loïc Veirman (MSSEC) et il est accessible sur son GitHub :

Suite à l'exécution de ce script, vous obtenez un rapport HTML (et un fichier CSV) qui vous donne un état des lieux. Ces fichiers seront générés au même endroit que le script. Voici un exemple :

Ainsi, vous pouvez savoir quelles sont les machines avec Windows LAPS, LAPS legacy, ou les deux, ou aucun des deux. Vous pouvez tout à fait exécuter ce script dans une tâche planifiée qui s'exécutera tous les jours pour avoir un suivi dans le temps.

X. Conclusion

Suite à la lecture de ce tutoriel, vous êtes en mesure de mieux appréhender la configuration de Windows LAPS, et surtout, vous êtes capable d'améliorer la sécurité de vos machines en bénéficiant d'un mot de passe administrateur local unique sur chacune d'elle. Cela est d'autant plus intéressant qu'il y a une rotation automatique de ces mots de passe.

Dans un prochain tutoriel, nous verrons probablement comment utiliser et configurer Windows LAPS avec Azure Active Directory. La sécurisation du mot de passe DSRM pourrait être abordée également.

Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à venir en discuter sur notre serveur Discord.