I. Présentation

Créer une clé bootable Windows 11 est souvent nécessaire pour installer le système sur un nouvel ordinateur ou remettre en état un poste déjà utilisé. Elle va contenir toutes les sources nécessaires à l'installation du système d'exploitation de Microsoft. Où télécharger l'image ISO ? Comment créer la clé USB bootable ? Réponse dans cet article.

Que ce soit dans le cadre d’un déploiement à la maison, d’un dépannage ou pour tester Windows 11 sur une nouvelle machine, savoir comment installer Windows 11 avec une clé USB est nécessaire, à moins de recourir à l'installation via le réseau, mais ce mode d'installation est surtout adopté en entreprise.

Ce tutoriel vous guide pas à pas dans la création d'une clé bootable Windows 11 à l’aide de l’outil Rufus, un utilitaire gratuit et très populaire. Il est possible de créer une clé d'installation avec l'outil Media Creation Tool de Microsoft, mais il est moins flexible. Je préfère utiliser Rufus.

Note : une clé USB bootable Windows 11 est un support d'installation contenant tous les fichiers nécessaires pour lancer l'installation du système d'exploitation dès le démarrage de l’ordinateur. Elle permet d’installer Windows 11 sur un PC, même si aucun système n’est déjà présent sur le disque.

II. Prérequis

Avant de commencer, vous aurez besoin des éléments suivants :

Une clé USB d’au moins 8 Go

Une image ISO de Windows 11 (téléchargeable depuis le site officiel de Microsoft)

Le logiciel Rufus

Vous devez disposer d'un PC sous Windows pour créer la clé USB bootable à partir de Rufus.

Au lieu d'utiliser Rufus, il serait tout à fait possible d'utiliser Ventoy, notamment si vous envisagez d'avoir plusieurs images sur une même clé.

Remarque : avant de commencer, gardez en tête que la clé USB utilisée sera totalement formatée lors de la création de la clé bootable Windows 11. Si elle contient des fichiers importants, pensez à les sauvegarder ailleurs pour éviter toute perte de données.

III. Télécharger les outils nécessaires

A. Télécharger l’image ISO de Windows 11

Vous pouvez obtenir l’image ISO de Windows 11 depuis le site de Microsoft. D'une manière générale, je vous recommande de télécharger les sources depuis les sites officiels des édituers.

1. Rendez-vous sur la page suivante : www.microsoft.com/software-download/windows11

2. Descendez dans la page jusqu’à la section "Télécharger l’image disque Windows 11 (ISO) pour les appareils x64"

3. Choisissez la valeur "Windows 11 (ISO édition multiple pour les appareils x64)", puis cliquez sur "Télécharger"

4. Sélectionnez la langue dans la liste, puis validez avec le bouton "Confirmer"

5. Cliquez sur le bouton "64 bits Télécharger"

Vous allez obtenir un fichier, au format ISO, nommé comme suit : Win11_24H2_French_x64.iso . Ce nom est susceptible de changer quand il y aura une nouvelle version de Windows 11 (comme pour l'image ISO de Windows 11 25H2, par exemple). Conservez ce fichier ISO sur votre poste.

B. Télécharger Rufus

L'image ISO étant en notre possession, nous devons nous procurer l'outil Rufus pour créer une clé USB bootable. Accédez au site officiel de Rufus : rufus.ie

Sur la page du site officiel, descendez jusqu'à la section "Téléchargement". Téléchargez la version portable de Rufus, ceci permet de l'utiliser sans l'installer sur votre ordinateur. Vous obtenez un exécutable : rufus-4.9p.exe .

IV. Créer une clé bootable Windows 11 avec Rufus

L'image ISO de Windows 11 et l'exécutable de Rufus étant en notre possession, nous pouvons passer à la création de la clé USB bootable. Insérez votre clé USB et lancez l’exécutable de Rufus d'un simple double clic. En principe, Rufus détecte automatiquement votre clé USB.

Voici comment utiliser Rufus pour Windows 11 :

1. Périphérique : sélectionnez le périphérique (clé USB) sur lequel déployer Windows 11.

2. Type de démarrage : cliquez sur le bouton "SÉLECTION" à droite pour sélectionner, sur votre PC, l'image ISO précédemment téléchargée.

3. Option d'image : conserver la valeur "Installation standard de Windows".

4. Nom de volume : donnez un nom à votre clé USB, si vous le souhaitez. Ce nom est visible notamment dans l'Explorateur de fichiers de Windows quand vous connectez la clé.

À partir de là, vous pouvez décider de lancer la création de la clé en cliquant sur le bouton "DÉMARRER".

Rufus offre des options supplémentaires pour personnaliser le déploiement de Windows 11 et faire sauter quelques limites. Elles sont proposées après avoir cliqué sur le bouton "DEMARRER".

Vous verrez notamment une fenêtre contextuelle avec des options spécifiques à Windows 11 :

Contourner les prérequis de Windows 11 en supprimant la vérification de la présence de la puce TPM 2.0, d'au moins 4 Go de RAM et du Secure Boot (première option)

en supprimant la vérification de la présence de la puce TPM 2.0, d'au moins 4 Go de RAM et du Secure Boot (première option) Forcer l'utilisation d'un compte local en cochant les options " Supprimer la nécessité d'utiliser un compte utilisateur Microsoft en ligne " et " Créer un compte local sous le nom de : ", cette dernière permet notamment de donner un nom au compte, dès maintenant.

" et " ", cette dernière permet notamment de donner un nom au compte, dès maintenant. Désactiver la collecte de données (Supprime les questions de confidentialité) : cette option permet d’ignorer automatiquement les écrans liés aux paramètres de confidentialité lors de l’installation de Windows 11, tout en bloquant la transmission des données de diagnostic au système. Plus besoin de configurer manuellement ces choix pendant l'installation... Vous gagnez quelques clics.

: cette option permet d’ignorer automatiquement les écrans liés aux paramètres de confidentialité lors de l’installation de Windows 11, tout en bloquant la transmission des données de diagnostic au système. Plus besoin de configurer manuellement ces choix pendant l'installation... Vous gagnez quelques clics. Désactiver le cryptage automatique BitLocker : depuis Windows 11 24H2, le chiffrement du disque avec BitLocker est préactivé, donc cette option permet de modifier ce comportement.

Ces options sont particulièrement utiles si vous souhaitez installer Windows 11 sur une machine non compatible.

Cliquez sur "OK", puis une alerte vous prévient que toutes les données de la clé USB seront effacées. Cliquez sur "OK" pour valider.

Patientez pendant l'opération. Le processus dure quelques minutes selon la vitesse de la clé USB et du système. Ça peut prendre 2 minutes comme 15 minutes... Quand ce sera terminé, la barre de chargement indiquera "PRÊT".

V. Personnalisation de l'installation

Les plus curieux d'entre vous chercheront peut-être à savoir comment Rufus fait pour vous permettre de contourner les prérequis de Windows 11, ou encore pour définir un nom d'utilisateur local.

La réponse se situe dans le fichier unattend.xml situé à l'emplacement suivant sur votre clé USB Windows 11 :

E:\sources\$OEM$\$$\Panther\unattend.xml

Le fichier unattend.xml est un fichier de configuration utilisé par Windows lors de l’installation. Écrit au format XML, il contient des instructions prédéfinies qui permettent d’automatiser certaines étapes, comme la création d’un compte utilisateur local ou le contournement de certains prérequis de Windows 11. Autrement dit, il sert à répondre à la place de l’utilisateur pendant l’installation, pour simplifier et accélérer le processus.

Rufus fait en sorte de lancer la commande reg add à plusieurs reprises pour inscrire des valeurs dans le Registre de Windows. Dans l'exemple ci-dessous, nous retrouvons des techniques bien connues pour contourner les prérequis :

1. Contourner la vérification de la puce TPM

2. Contourner la vérification du Secure Boot

3. Contourner la vérification de la RAM

4. Installer Windows 11 sans connexion Internet et sans compte Microsoft. Cette directive est à part dans le fichier XML (vis-à-vis des trois autres), car elle affecte l'environnement OOBE (Out Of Box Experience) de Windows 11, lorsque l'utilisateur est amené à finaliser l'installation (série de questions).

Si vous souhaitez aller plus loin dans la personnalisation de l'installation de Windows 11, vous pouvez modifier le fichier unattend.xml pour ajouter des instructions supplémentaires (une clé de produit, par exemple). Mais, attention, une mauvaise manipulation peut faire planter l'installation...

Rufus s’appuie ainsi sur une fonction intégrée au processus d’installation de Windows, développée par Microsoft à l’origine pour faciliter le déploiement du système dans les environnements professionnels.

VI. Utiliser la clé USB bootable pour installer Windows 11

Une fois la clé créée, comment l'utiliser ? Vous devez démarrer un ordinateur dessus pour lancer l’installation ! Dans une grande majorité des cas, ceci implique de modifier la séquence de démarrage de votre machine. La séquence de démarrage (ou "boot order") désigne l’ordre dans lequel l’ordinateur cherche un support pour démarrer un système d’exploitation, comme le disque dur, une clé USB ou un DVD.

Vous devez modifier la séquence de démarrage pour que l’ordinateur utilise la clé USB bootable Windows 11 comme source principale au démarrage, au lieu du disque dur interne. Par défaut, la plupart des machines démarrent sur le système d’exploitation déjà installé, ce qui est logique. En ajustant l’ordre de démarrage dans le BIOS ou l’UEFI, vous indiquez à l’ordinateur de vérifier d’abord la clé USB : cela permet de lancer l'installation de Windows 11 depuis ce support externe.

Voici comment procéder :

1. Connectez la clé USB sur le PC

2. Démarrez la machine en accédant au menu de démarrage BIOS/UEFI (touche F2, F8, Suppr., Esc, ou autre selon le fabricant)

3. Sélectionnez la clé USB comme périphérique de démarrage

Dans l'exemple ci-dessous, la configuration s'effectue via l'onglet "Boot". Il est nécessaire de définir l'option "USB CD/DVD" en position numéro 1. Avec certains BIOS, l'intitulé peut être différent et le nom de la clé USB peut s'afficher directement. Pensez à sauvegarder avant de quitter (touche F10 bien souvent).

Vous verrez surement le message "Appuyez sur une touche pour démarrer sur le CD ou DVD...", vous devez alors appuyer sur une touche de votre clavier. Le processus d'installation de Windows va démarrer, et donc à partir de là, c'est du classique. Procédez à l'installation de Windows 11.

VII. Conclusion

Ce tutoriel répond à la question que se pose de nombreuses personnes : "Comment installer Windows 11 avec une clé USB ?"

La création d’une clé bootable Windows 11 avec Rufus est une méthode accessible à tous. Vous savez désormais comment utiliser Rufus pour Windows 11, du téléchargement de l’ISO jusqu’à l’installation sur une machine. Ce processus peut s’appliquer avec d'autres images ISO, parce que Rufus fonctionne autant avec Windows 11, que Windows Server et des distributions Linux.

Si vous avez une question ou un doute, posez votre question en commentaire.