I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser Nixite pour installer rapidement et facilement des logiciels sur Linux.

Nixite est un outil web intuitif et open source conçu pour simplifier l'installation ou la mise à jour logicielle sur les systèmes d'exploitation Linux. Souvent surnommé le « Ninite de Linux », il permet aux utilisateurs de sélectionner et d'installer leurs applications préférées. Ceci allant des navigateurs aux outils de développement, en passant par les utilitaires multimédia via une interface simple.

Suite à cette sélection, Nixite génère un script Bash unique et optimisé qui, une fois exécuté, s'occupe de l'installation de tous les logiciels de manière entièrement automatisée et quelques fois sans surveillance. En détectant la distribution Linux de l'utilisateur et en choisissant la méthode d'installation la plus appropriée (dépôts système, Flatpak, Snap, dépôts tiers), Nixite élimine la complexité du terminal et représente un gain de temps considérable pour la configuration initiale d'un nouveau système.

Étant un projet open source, il vous est également possible d'apporter votre contribution à l'amélioration de Nixite (par l'ajout de logiciels, la correction de bugs, etc.). Si vous souhaitez découvrir Ninite, sa déclinaison très populaire disponible sur Windows, consultez cet article :

II. Distributions supportées et différents dépôts

Les distributions actuellement supportées par Nixite sont Ubuntu Desktop, Debian, Fedora Workstation et Arch Linux. Les paquets installables grâce à Nixite sont classés par catégories et proviennent principalement de quatre sources :

Les dépôts officiels qui sont ceux maintenus et suivis par les développeurs de la distribution sur laquelle l'on souhaite installer ses paquets.

qui sont ceux maintenus et suivis par les développeurs de la distribution sur laquelle l'on souhaite installer ses paquets. Les dépôts Flathub qui permettent de récupérer et d'installer des paquets au format flatpak . L'installation de ce type de paquet nécessite l'installation préalable d'un dépôt local sur la machine (ou l'ordinateur).

qui permettent de récupérer et d'installer des paquets au format . L'installation de ce type de paquet nécessite l'installation préalable d'un dépôt local sur la machine (ou l'ordinateur). Le Snap Store pour le téléchargement et l'installation des paquets de type snap . Ils nécessitent aussi l'installation préalable d'un dépôt local sur le PC.

pour le téléchargement et l'installation des paquets de type . Ils nécessitent aussi l'installation préalable d'un dépôt local sur le PC. Les dépôts tiers qui, quant à eux, sont directement maintenus par les développeurs du logiciel ou du paquet en question. Ils nécessitent également l'installation préalable d'un dépôt local sur le PC.

Pour chaque paquet installé, la source varie en fonction de votre distribution Linux. En d'autres termes, un paquet peut avoir des sources d'installation différentes selon la distribution : ce qui est officiel sous Ubuntu pourrait provenir d'un dépôt externe (tiers) ou d'un dépôt comme Snap Store sous Debian ou d'autres systèmes.



Tout est visible sur cette page :

La démarche pour télécharger et installer les paquets (ou logiciels) est calquée sur la logique de Ninite. Voyons cela plus en détail dans la suite.

III. Installer ses logiciels sous Linux avec Nixite

Afin de mieux visualiser l'impact de l'installation, nous allons d'abord constater que le PC, sous Ubuntu 25.10, ne contient que les applications de base. Nous pourrons ensuite procéder au téléchargement et à l'installation de nos logiciels choisis depuis Nixite.

Il est nécessaire de disposer de droits sudo pour lancer l'exécution du script.

Pour ce tutoriel, nous allons télécharger et installer les paquets suivants :

Telegram depuis le Flathub.

depuis le Flathub. Slack depuis le Snap Store.

depuis le Snap Store. LibreOffice depuis les dépôts officiels Ubuntu.

depuis les dépôts officiels Ubuntu. PowerShell depuis le site de Microsoft.

Attention : le PC doit rester connecté à internet pendant toute la procédure d'installation.

On se rend donc sur le site officiel de Nixite et on choisit les logiciels que l'on souhaite installer. Après avoir choisi nos logiciels, nous procédons au téléchargement du script d'installation en cliquant sur "GET YOUR NIXITE".

Une fois le script téléchargé, on peut le récupérer dans le dossier des téléchargements. Il est possible d'en examiner le contenu. Vous pouvez ainsi prendre connaissance des instructions qu'il renferme (vérification de la distribution, ajout d'un dépôt Flathub, liste des paquets à installer, etc.). Vous pouvez également, si vous le souhaitez (ou si vous avez des connaissances en Bash), apporter vos propres modifications à ce script.

Le contenu du script peut aussi être directement consulté ou copié une fois que les paquets à installer ont été choisis sur le site de Nixite. A titre d'exemple, voici le script obtenu dans le cas présent :

#!/usr/bin/env bash set -e BLACK="\e[0;30m" BLUE="\e[1;34m" CYAN="\e[36m" RESET="\e[0m" UNDERLINE="\e[4m" NO_UNDERLINE="\e[24m" echo -e "${BLACK}" cat <<'EOF' .__ .__ __ ____ |__|___ ___|__|_/ |_ ____ / \ | |\ \/ /| |\ __\_/ __ \ | | \| | > < | | | | \ ___/ |__| /|__|/__/\_ \|__| |__| \___ > \/ \/ \/ EOF echo -e "${BLUE} Sit back while we install your linux software" echo -e "${RESET}Report bugs to ${CYAN}${UNDERLINE}https://github.com/aspizu/nixite/issues${NO_UNDERLINE}${RESET}" echo if [[ -f /etc/os-release ]]; then source /etc/os-release if [[ "$ID" != "ubuntu" ]]; then echo "This script was designed to run on ubuntu, but the current system is running $ID, select $ID in Nixite and download again." exit 1 fi else echo "File not found: /etc/os-release, are you running Linux?" exit 1 fi export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive sudo apt update install_system() { sudo apt install -y "$@" } install_flatpak() { if ! command -v flatpak &> /dev/null; then install_system flatpak flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo fi flatpak install flathub -y "$@" } install_snap() { sudo snap install "$@" } install_flatpak org.telegram.desktop install_snap slack install_system libreoffice wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/$VERSION_ID/packages-microsoft-prod.deb sudo apt install -y ./packages-microsoft-prod.deb rm -f packages-microsoft-prod.deb sudo apt update -y sudo apt install -y powershell

Si toutes les instructions nous conviennent, il ne reste plus qu'à lancer l'exécution du script.

root@meister:/home/meister/Téléchargements# ./nixite.sh

Remarque : le processus d'installation de certains paquets ou de leurs dépendances peut être interactif, requérant une ou plusieurs actions de la part de l'utilisateur pour être finalisé.

Ceci représente un aperçu du résultat que vous verrez à l'écran pendant les téléchargements et l'installation :

Une fois l'opération terminée, les nouvelles applications sont directement disponibles sur notre machine !

IV. Conclusion

L'utilisation de ce type de procédure d'installation permet un gain de temps, particulièrement lorsque les logiciels doivent être déployés simultanément sur plusieurs postes de travail.

Toutefois, pour garantir le succès de l'opération, il est préférable d'effectuer au préalable une installation test sur un premier poste. Cela permettra de détecter les erreurs éventuelles présentes dans le script et de les corriger au besoin.

Voilà qui marque la fin de ce tutoriel. Donnez-nous vos impressions en commentaire.

FAQ

Qu’est-ce que Nixite ? Nixite est un service web open source qui génère un script Bash personnalisé permettant d’installer automatiquement une sélection de logiciels sur Linux. C'est un équivalent de Ninite pour Windows, que vous connaissez probablement.

Sur quelles distributions Linux fonctionne Nixite ? Nixite supporte officiellement Ubuntu (et Debian), Fedora Workstation et Arch Linux. Il y a des chances qu'il supporte aussi d'autres distributions dérivées de Debian et Ubuntu, mais c'est à tester.

Peut-on utiliser Nixite pour configurer plusieurs machines de façon identique ? Oui, c’est l’un des intérêts de Nixite : générer un script Bash réutilisable pour installer les mêmes logiciels sur différentes machines, en suivant le même processus.

Je n'arrive pas à lancer le script de Nixite ? Vous devez lancer le script de Nixite en tant que root ou avec une élévation de privilèges (via sudo , par exemple). Par ailleurs, vérifiez que le script est bien exécutable. Vous pouvez le rendre exécutable via cette commande : chmod +x nixite.sh .

Est-ce que Nixite gère les mises à jour des logiciels installés ? Nixite propose un script nixite-updater ⁣ permettant de mettre à jour les paquets installés via les gestionnaires compatibles (apt, Flatpak, Snap…). Cela évite de devoir lancer manuellement, et une à une, les commandes correspondantes aux différents gestionnaires de paquets.