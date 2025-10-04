I. Présentation

Sur Windows, un outil change vraiment la donne au quotidien pour effectuer des actions plus rapidement : PowerToys Run, un lanceur de commandes rapide, personnalisable et extensible.

La suite PowerToys est un ensemble d'outils gratuits et open source que vous pouvez installer sur votre machine Windows pour lui ajouter des fonctionnalités supplémentaires. L'outil PowerToys Run, quant à lui, n'est pas nouveau, mais je n'en avais pas encore parlé, et pourtant il me sert au quotidien.

Parmi ces outils, PowerToys Run se distingue par sa capacité à exécuter des recherches, des commandes système, des conversions ou encore lancer des applications grâce à un simple raccourci clavier. Comparable à Spotlight sur macOS, PowerToys Run offre une interface légère accessible via Alt + Espace qui vous permet de tout faire... ou presque !

Naviguer rapidement entre vos applications, rechercher des fichiers ou effectuer des actions spécifiques sans passer par de multiples menus peut faire gagner un temps considérable. C'est tout l'intérêt de PowerToys Run, d'autant plus que ses fonctionnalités sont extensibles grâce à des plugins communautaires.

Au sein de la suite PowerToys, Microsoft d'intégrer un remplaçant à Run : la Palette de commandes. Mais, pour le moment, je trouve qu'elle n'est pas aussi réactive et précise que l'utilisation de Run, mais l'évolution est à suivre. Dans tous les cas, la logique reste la même : exécuter des actions diverses et variées à partir d'une simple barre de saisie. Par ailleurs, j'en profite pour citer un autre outil open source dans le même style : Flow Launcher.

II. Installation de PowerToys

Si vous ne disposez pas encore des PowerToys, vous pouvez effectuer l'installation via les paquets disponibles sur GitHub, ou en passant directement par le Microsoft Store. Dans les deux cas, l’installation de PowerToys se fait en quelques clics !

Si vous désirez passer par GitHub, obtenez les paquets depuis ce dépôt :

Téléchargez et installez la version stable la plus récente. Vous avez le choix entre une installation uniquement dans votre session (Per user) ou au niveau machine pour tous les utilisateurs (Machine wide). Si vous avez une machine x64 (64 bits), prenez bien l'exécutable estampillé x64 .

III. Configuration de PowerToys Run

Une fois PowerToys installé, vous pouvez accéder à une interface globale où une section est dédiée à chaque outil. Dans le cas présent, c'est l'outil "PowerToys Run" accessible dans la section "Outils système" qui nous intéresse.

Vous pouvez notamment personnaliser le raccourci clavier d'activation (par défaut Alt + Espace ) et choisir les plugins à activer ou désactiver. Vous comprendrez rapidement que PowerToys Run est modulaire : chaque fonctionnalité est en réalité un plugin, ce qui permet d’ajouter ou retirer des capacités facilement.

IV. Démonstration de PowerToys Run

Voici quelques usages concrets pour illustrer le potentiel de PowerToys Run dans un contexte professionnel ou technique. Je vous invite à regarder ma vidéo pour voir les raccourcis en action, et des exemples supplémentaires.

Calculatrice intégrée

Arrêtez d'ouvrir la Calculatrice sur votre PC pour faire une simple opération. Activez la barre PowerToys Run et tapez simplement une opération !

= 56 * (4 + 2)

Le résultat s’affiche instantanément sans ouvrir d'application supplémentaire.

Historique de commandes

En tapant !! , vous pouvez accéder à l’historique de vos précédentes requêtes dans PowerToys Run. Pratique pour relancer une commande souvent utilisée.

Recherches

Utilisez le caractère ? suivi d’un mot pour lancer une recherche sur votre machine (fichiers, dossiers, documents, exécutables, etc.). D'ailleurs, quand il s'agit d'un programme, il y a des boutons d'actions bien pratiques, par exemple, pour lancer l'application en tant qu'administrateur ou en tant qu'autre utilisateur.

? PowerShell

Fonctions de conversion et de hachage

Certains plugins intégrés permettent des manipulations utiles pour faire des conversions, des calculs de hash ou encore générer des identifiants selon différents formats. Par exemple :

Encodage Base64 : # base64 IT-Connect

Hash SHA512 : # sha512 IT-Connect

Générer un GUID : # guid

Paramètres système

Pour accéder rapidement à un paramètre Windows, tapez $ suivi d’un mot-clé :

$ affichage

Cela liste les sections correspondantes dans les paramètres Windows et vous n'avez qu'à choisir celle correspondant à votre besoin pour y accéder.

Formats de date et heure

Pour consulter les formats de date/heure disponibles :

)

Cela permet aussi de copier l’heure actuelle au bon format pour un log ou un script. Il y a une grande variété de formats proposés.

V. Aller plus loin avec les plugins

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le dépôt GitHub des plugins disponibles pour PowerToys Run :

Ces plugins permettent d’étendre les fonctionnalités : réseau, développement, recherche, scripts personnalisés, IA, etc. Il y en a pour tous les goûts. Par exemple, il y a un plugin qui permet de lancer une connexion RDP (Bureau à distance), un autre permet de rechercher sur GitHub ou encore le contrôle du player Spotify. Sans oublier le plugin RandomGen pour générer des mots de passe ou d'autres types de chaînes.

Note : avec la Palette de commandes de PowerToys, la gestion des plugins est différente puisque l'installation s'effectue directement via WinGet.

Si vous souhaitez tester un plugin, vous devez le télécharger et placer son répertoire à cet emplacement :

%appdatalocal%\Microsoft\PowerToys\PowerToys Run\Plugins # Soit, par exemple : C:\Users\Florian\AppData\Local\Microsoft\PowerToys\PowerToys Run\Plugins

Chaque plugin est constitué d'un dossier avec ses fichiers. Pour personnaliser sa configuration, vous devez ensuite accéder à l'interface de configuration PowerToys Run (évoquée précédemment). Vous pouvez tout à fait développer votre propre plugin !

Par exemple :

Une fois un plugin installé, il vous suffit de l'utiliser avec sa commande dédiée. Exemple ci-dessous avec le plugin permettant de faire des recherches sur GitHub, associé ici à la commande gr .

Le plugin de SpeedTest est très sympathique aussi ! Regardez par vous-même :

VI. Conclusion

Une fois que l'on a pris l'habitude d'utiliser PowerToys Run (ou un équivalent), il est difficile de s'en passer ! C'est un excellent moyen de manipuler Windows plus efficacement au quotidien, afin de gagner du temps pour l'exécution de tâches simples. L'intérêt, c'est aussi d'exécuter une action via le clavier, sans pour autant ouvrir une autre application ou quitter sa tâche actuelle.

Son approche modulaire et extensible permet de l’adapter à de nombreux cas d’usage, allant bien au-delà de la simple barre de recherche de Windows...

Qu'en pensez-vous ?