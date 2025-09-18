I. Présentation

Comment personnaliser l'installation d'une VM Windows avec VMware Workstation Pro, à l'aide d'un fichier de réponse ? Voici la problématique à laquelle va répondre ce tutoriel.

Pour gagner du temps et standardiser le déploiement de vos machines virtuelles, il est possible d’utiliser un fichier de réponse au format XML qui va automatiser et personnaliser l’installation de vos VM Windows. Cette approche s'appuie sur l'utilisation d'un fichier autounattend.xml qui sera injecté au début du processus d'installation de Windows, afin d'agir à votre place.

Une fois de plus, nous utiliserons l'outil en ligne Unattend Generator pour générer notre fichier Autounattend.xml sans nous prendre la tête. Pour rappel, cet outil facilite la création du fichier de réponse avec notamment des options pour :

Définir les paramètres linguistes : langue d'affichage de Windows, disposition du clavier, fuseau horaire

Déterminer le nom de l'ordinateur (y compris un nom dynamique personnalisé)

Personnaliser le partitionnement du disque de Windows

Spécifier une clé de licence et l'édition à installer

Créer un ou plusieurs comptes utilisateurs / administrateurs sur la machine

Configurer une stratégie de mots de passe et de verrouillage de compte (stratégie locale)

Personnaliser l'interface de Windows : Explorateur de fichiers, icônes sur le bureau, icônes épinglés dans le menu Démarrer, etc.

Personnaliser le système Windows : activer le Bureau à distance, désactiver l'UAC, etc.

Préconfigurer un réseau Wi-Fi avec le nom du SSID et la clé de sécurité

Nettoyer Windows avec la suppression des bloatwares de votre choix

Exécuter n'importe quel script personnalisé : CMD, PowerShell, VBS, JavaScript et fichier de Registre

Définir une stratégie Windows Defender Application Control

Etc...

Ce qui va bien plus loin que les options de personnalisation proposée par VMware Workstation. Ici, nous prenons l'exemple de VMware Workstation, mais la technique s'applique aussi à VirtualBox, Proxmox VE (VirtIO Guest Tools) ou encore Parallels Tools.

Nous prendrons l'exemple de Windows 11, mais cette technique devrait fonctionner aussi avec Windows Server (avec quelques ajustements dans le fichier de réponse). Voici les étapes à accomplir :

Générer le fichier de réponse avec les options souhaitées

Exporter le fichier de réponse sous la forme d'une image ISO

Créer une nouvelle machine avec trois lecteurs DVD virtuels pour associer 3 ISO : Windows 11, le fichier de réponse et les VMware Tools

Lancer la VM et patienter pendant l'installation

II. Générer le fichier de réponse

Vous devez accéder à l'outil via ce lien :

Ensuite, vous devez configurer les différentes options selon vos besoins. Ce qui est important dans le contexte de VMware Workstation, c'est de cocher l'option "Install VMware Tools" dans la section "Virtual machine support". Ceci permettra d'avoir une VM prête à l'emploi, avec les VMware Tools installées sur Windows.

Le fait de cocher cette option va ajouter le code suivant au fichier de réponse :

<File path="C:\Windows\Setup\Scripts\VMwareTools.ps1"> & { foreach( $letter in 'DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'.ToCharArray() ) { $exe = "${letter}:\setup.exe"; if( ( Get-Item -LiteralPath $exe -ErrorAction 'SilentlyContinue' | Select-Object -ExpandProperty 'VersionInfo' | Select-Object -ExpandProperty 'ProductName' ) -eq 'VMware Tools' ) { Start-Process -FilePath $exe -ArgumentList '/s /v /qn REBOOT=R' -Wait; return; } } 'VMware Tools image (windows.iso) is not attached to this VM.'; } *>&1 >> "C:\Windows\Setup\Scripts\VMwareTools.log"; </File>

Ensuite, quand tout est prêt, descendez en bas de la page. Téléchargez le fichier de réponse sous la forme d'une image ISO via le bouton "Download .xml wrapped in .iso file". Ceci va permettre d'associer le fichier de réponse à la VM par l'intermédiaire d'un lecteur DVD virtuel.

III. Créer la VM avec le fichier de réponse

À partir de VMware Workstation Pro, créez une nouvelle VM en suivant l'assistant habituel... Nous sélectionnons bien l'image ISO de Windows 11. Poursuivez...

Avant de valider la création de la VM, cliquez sur le bouton "Customize Hardware..." (ou accédez aux propriétés de la VM). Vous devez cliquer sur le bouton "Add" pour ajouter un périphérique de type "CD/DVD Drive". Répétez l'opération 2 fois, pour avoir un total de 3 lecteurs CD/DVD.

Au sein du second lecteur DVD virtuel, associez l'image ISO contenant le fichier de réponse, à savoir le fichier unattend.iso .

Au sein du troisième lecteur DVD virtuel, associez cette fois-ci l'image ISO des VMware Tools pour Windows 64 bits. Le fichier nommé windows.iso se situe à l'emplacement suivant : C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation .

Validez la configuration de la VM. Voilà, tout est prêt !

Attention : si vous utilisez l'Easy Install de VMware Workstation, il est fort probable que machine virtuelle dispose d'un lecteur de disquette avec un fichier tel que autoinst.flp ou autoinst.iso . Vous devez supprimer le lecteur disquette (Floppy), sinon, cela va interférer avec notre fichier de réponse.

Lancez la machine virtuelle : l'installation va s'effectuer toute seule. Vous n'avez rien à faire.

Une fois l'installation terminée, vous disposez de votre machine Windows 11 prête à l'emploi avec toutes les actions de personnalisation !

IV. Conclusion

En suivant ce tutoriel, vous devriez être en mesure de personnaliser la création de vos VM Windows avec un fichier unattend.xml encapsulé dans une image ISO. Résultat, vos machines virtuelles s'installent toutes seules et elles ont une configuration personnalisée.