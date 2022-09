Nouvelle cyberattaque de grande ampleur : le géant du VTC Uber est victime d'un incident de sécurité dans lequel son réseau aurait été compromis. Les autorités policières sont sur le coup. Faisons le point !

Alors qu'il y a eu un doute dans un premier temps, cette cyberattaque semble bien réelle ! Le piratage aurait contraint Uber à mettre hors ligne ses systèmes de communication le temps d'enquêter sur l'ampleur de cette attaque. C'est le très célèbre journal The New York Times qui a révélé ces informations.

L'accès initial proviendrait du compte Slack d'un salarié d'Uber qui aurait été compromis. L'attaquant a exploité cet accès pour diffuser un message indiquant que l'entreprise avait "subi une violation de données" et il a également énuméré les bases de données internes. Cela ne s'arrête pas là, car visiblement le pirate informatique a pu trouver des identifiants pour accéder à diverses plateformes.

En effet, quand on lit cette phrase dans l'article du journal The New York Times, on comprend qu'il y a eu une intrusion importante : "Il semble que le pirate ait pu accéder à d'autres systèmes internes, car il a publié une photo explicite d'une page d'information interne destinée aux employés". Cela va même plus loin, car l'attaquant a visiblement eu accès à la console Sentinel One d'Uber, ainsi qu'à l'interface AWS (Cloud Amazon), mais aussi à des données financières !

Update: A Threat Actor claims to have completely compromised Uber - they have posted screenshots of their AWS instance, HackerOne administration panel, and more.

They are openly taunting and mocking @Uber. pic.twitter.com/Q3PzzBLsQY

— vx-underground (@vxunderground) September 16, 2022