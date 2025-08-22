Un problème avec votre SSD sur Windows 11 ? Dites-le à Microsoft !

La mise à jour KB5063878 de Windows 11 soulève de nombreuses questions. De nombreux utilisateurs font état de corruptions de données et de pannes de leurs SSD et disques durs. Microsoft reconnaît être informé de ces signalements, mais actuellement, l’entreprise américaine admet rencontrer des difficultés à reproduire le problème dans ses propres tests.

Microsoft enquête, mais peine à reproduire le bug

Vous êtes nombreux à attendre les explications de Microsoft au sujet des problèmes sur les SSD et HDD liés à la mise à jour d'août 2025 : KB5063878. Dans une déclaration faite à nos confrères de BleepingComputer, la firme de Redmond a confirmé être au courant des signalements effectués par les utilisateurs. Mais, Microsoft se heurte à un mur : impossible de reproduire le bug sur ses systèmes de test à jour.

Microsoft précise : "Nous travaillons activement avec nos partenaires fabricants de périphériques de stockage pour essayer de reproduire le problème. Au moment de cette publication, ni les tests internes ni la télémétrie n'ont identifié une augmentation des pannes de disque ou de la corruption de fichiers."

C'est pour cette raison que l'entreprise américaine a lancé un appel auprès des utilisateurs : si vous avez rencontré ce problème, vous devez le signaler à Microsoft directement. Vous pouvez utiliser le support professionnel ou le "Hub de commentaires" de Windows (application intégrée), pour fournir des détails qui pourraient aider à identifier la source du problème.

Un problème touchant de nombreux modèles de disques

Même si Microsoft semble avoir des difficultés à reproduire le bug, ce dernier est bien réel. La complexité réside dans le fait que ce bug se manifeste uniquement dans des conditions précises qu'il est difficile de déterminer.

Le problème ne se limite pas à une seule marque ou un seul modèle. Plusieurs références sont citées par les utilisateurs touchés :

Corsair Force MP600

Maxio SSD

SanDisk Extreme Pro

Kioxia Exceria Plus G4

Kioxia M.2

Des modèles équipés de contrôleurs Phison et InnoGrit.

Phison, l'un des plus grands fabricants de contrôleurs pour SSD, a également réagi, confirmant être en contact direct avec Microsoft pour tenter de trouver l'origine de ce problème. "Phison a récemment été informé des effets à l'échelle de l'industrie des mises à jour KB5063878 et KB5062660 sur Windows 11 qui ont potentiellement impacté plusieurs périphériques de stockage.", a déclaré un porte-parole.

Au-delà du modèle de SSD (et peut-être même d'une version spécifique de firmware), il est conseillé d'éviter les opérations lourdes (écrire des fichiers de plusieurs dizaines de gigaoctets en une seule fois, par exemple). Une autre condition pourrait aussi jouer : le disque est occupé à plus de 60% de sa capacité.

Même si tous les utilisateurs ne sont pas touchés, la popularité mondiale de Windows implique que des milliers de machines pourraient être concernées.

