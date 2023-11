WhatsApp s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs d'avoir deux photos de profil ! Voici ce que l'on sait sur cette nouveauté actuellement testée dans la version beta de l'application mobile.

Actuellement, sur WhatsApp, la photo de profil est unique et on peut gérer sa confidentialité en choisissant qui peut voir cette photo : "Tout le monde", "Mes contacts, "Mes contacts sauf..." et "Personne" sont les choix proposés. Bien souvent, lorsque l'on ajoute un numéro de téléphone à son répertoire, on peut voir la photo WhatsApp de son correspondant : soit parce qu'il a configuré ce paramètre sur "Tout le monde", soit parce qu'il a ajouté notre numéro à ses contacts.

Dans les prochaines semaines, WhatsApp va bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité intéressante et qui le rend un peu plus professionnel. En effet, il sera possible d'ajouter une seconde photo de profil et de définir un nom alternatif.

Ainsi, toutes les personnes qui ne sont pas dans vos contacts verront cette photo et ce nom, comme s'il s'agissait de votre profil public sur WhatsApp. Vous pouvez également prendre la décision d'afficher ces informations à certains contacts : vos contacts professionnels, peut-être. Utile pour avoir une photo de profil professionnelle d'une part, et une photo de profil plus personnelle d'autre part.

Dans certains pays, WhatsApp est très populaire en entreprise donc ceci permettra de mieux séparer les usages pro et perso sur un même téléphone.

Nous ne savons pas quand cette nouveauté sera disponible. Elle est actuellement en test dans WhatsApp pour Android 2.23.24.4 qui est une version beta de l'application.

