Il se passe quelque chose entre la solution VMware Carbon Black et les serveurs Windows Server ainsi que les postes de travail Windows : plusieurs dizaines d'entreprises se plaignent que les machines plantent, en affichant un écran bleu de la mort (BSoD). Que se passe-t-il ?

VMware Carbon Black est une solution de sécurité (EDR) qui s'installe sur les postes de travail et les serveurs (endpoint).

Depuis hier vers 16h00, à savoir mardi 23 août 2022, de nombreuses entreprises reportent des problèmes avec ce logiciel et les machines sous Windows. Plus de 50 entreprises semblent touchées par ce problème qui a des conséquences importantes : il fait littéralement planter Windows, en générant un écran bleu de la mort avec le message "PFN_LIST_CORRUPT.". Un administrateur système, dont l'entreprise est impactée, affirme qu'il a plus de 500 terminaux qui plantent à répétition avec des écrans BSoD !

D'après les remontées, plusieurs versions de Windows sont impactées par ce problème : Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2016 (x64), et Windows Server 2019 (x64), sans oublier Windows 10 (x64) pour la partie desktop. Il s'avère que c'est la version 3.7.0.1253 de VMware Carbon Black qui est à l'origine de ces bugs à répétition.

De son côté, VMware a mené des investigations suite à ces différentes alertes émises par les clients. L'entreprise américaine a procédé à la suppression des règles défectueuses et à l'origine ces erreurs. Comme solution de contournement temporaire, VMware recommande de mettre les endpoints en mode Bypass via la console Carbon Black Cloud afin que les appareils impactés démarrent et prennent en compte la suppression de la règle.

De son côté, VMware a fait la déclaration suivante au site BleepingComputer : "VMware Carbon Black est au courant d'un problème affectant un nombre limité de terminaux de clients, où certaines anciennes versions de capteurs ont été affectées par une mise à jour de nos capacités de prévention comportementale. Le problème a été identifié et corrigé, et VMware Carbon Black travaille avec les clients concernés." - Désormais, tout semble rentrer dans l'ordre petit à petit pour les entreprises impactées, mais on peut imaginer à quel point ce problème peut être impactant (et mettre une pression de dingue aux équipes IT).

