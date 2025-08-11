I. Présentation

Comment installer Proxmox VE en tant que machine virtuelle VMware Workstation ? C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel ! Cette configuration peut s'avérer utile pour tester la solution Proxmox VE sans y dédier une machine. Ceci est aussi très utile pour tester des scénarios avec plusieurs nœuds, à partir d'une seule et même machine.

Virtualiser Proxmox VE, cela revient à faire ce qui s'appelle de la virtualisation imbriquée. Bien que ce soit possible, ce n'est pas adapté à la production, et ceci nécessite bien souvent d'utiliser une machine physique avec une quantité de RAM importante. Surtout, la VM Proxmox VE devra disposer d'une quantité de RAM importante pour supporter à la fois Proxmox VE en lui-même, mais aussi l'exécution des machines virtuelles et/ou conteneurs. De ce fait, il n'est pas excessif d'attribuer au moins 8 Go de RAM à cette machine virtuelle pour assurer le strict minimum.

Pour rappel, VMware Workstation Pro est gratuit, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Voici les liens pour le télécharger et apprendre à l'utiliser :

Vous devez aussi télécharger l'image ISO d'installation de Proxmox :

II. Virtualiser Proxmox VE avec VMware

Lancez l'assistant pour créer une nouvelle machine virtuelle. Nous pouvons réaliser une VM via l'assistant simplifié, via l'option "Typical".

Vous devez commencer par sélectionner l'image ISO de Proxmox VE.

Puis, au moment de préciser le type de système d'exploitation invité, choisissez "Linux" puis "Debian 12.X 64-bit" étant donné que Proxmox VE (dans sa version actuelle) est basé sur cette distribution.

Poursuivez la création de la machine virtuelle... Dans cet exemple, elle sera nommée "PXE-01 - Proxmox" et elle est connectée au réseau en mode NAT. Ceci permet d'avoir un réseau isolé pour l'environnement virtualisé, tout en bénéficiant de la connectivité externe.

Avant de finaliser la création de la VM, accédez aux propriétés du matériel via le bouton "Customize Hardware" (1). Ici, nous allons augmenter la mémoire vive (RAM) associée à la VM. Cliquez sur "Memory" (2) puis sur la droite, augmentez la RAM. Par exemple, indiquez "8192" pour 8 Go de RAM (3).

Si vous validez et lancez la machine virtuelle en l'état, vous obtiendrez le message d'erreur suivant : "No support for hardware-accelerated KVM virtualization detected. Check BIOS settings for Intel VT / AMD-V - SVM." - Ce message signifie que la virtualisation imbriquée n'est pas opérationnelle, et donc que vous ne pourrez pas faire de machines virtuelles.

Toujours dans les paramètres, cliquez sur la section "Processors" pour ajuster les paramètres liés au processeur. Tout d'abord, vous pouvez (devez) ajuster le nombre de cœurs pour avoir des cœurs disponibles à affecter à vos machines virtuelles. Puis, surtout, cochez l'option "Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI" pour autoriser la virtualisation imbriquée.

Vous pouvez finaliser la création de la machine virtuelle.

III. Installation de Proxmox VE en VM

Vous n'avez plus qu'à démarrer la machine virtuelle pour procéder à l'installation de Proxmox VE. Ici, il s'agit des étapes habituelles. Si vous avez besoin d'aide pour effectuer une prise en main de Proxmox, consultez ce tutoriel :

Une fois l'installation terminée, vous pourrez vous connecter à votre PVE via son adresse IP. La machine étant connectée en NAT, elle a obtenu une adresse IP par l'intermédiaire du serveur DHCP de VMware Workstation (sauf si vous l'avez fixée manuellement).

IV. Accès à l'interface de Proxmox VE avec le NAT

Problème : le réseau NAT n'est pas accessible depuis l'hôte physique. Ceci nous oblige donc à avoir une autre machine virtuelle connectée en NAT (un client Linux ou Windows, par exemple), depuis laquelle effectuer l'administration de Proxmox. Mais bon, c'est contraignant.

À la place, nous allons créer une règle de redirection de ports dans les paramètres de NAT de VMware Workstation. Ainsi, nous pourrons accéder à Proxmox via l'adresse IP de l'hôte physique. Commencez par cliquer sur "Edit" puis sur "Virtual Network Editor". Ensuite, sélectionnez "NAT" dans la liste et cliquez sur "Change Settings" pour pouvoir modifier la configuration.

Pour créer la règle de NAT, suivez alors ces étapes :

1 - Sélectionnez "NAT" dans la liste des réseaux.

2 - Cliquez sur le bouton "NAT Settings...".

3 - Cliquez sur le bouton "Add" sous la zone "Port forwarding".

4 - Définissez la règle de redirections de port.

Host port : port sur lequel faire le mappage au niveau de l'hôte physique, ici 8006.

: port sur lequel faire le mappage au niveau de l'hôte physique, ici 8006. Type : TCP.

: TCP. Virtual machine IP address : adresse IP du serveur Proxmox.

: adresse IP du serveur Proxmox. Virtual machine port : 8006.

8006. Description : décrivez la règle.

Validez la création de la règle, puis la configuration NAT. Le service réseau NAT de VMware Workstation va redémarrer. Désormais, si la machine hôte a l'adresse IP 192.168.1.97 , cela signifie que vous pouvez accéder à votre Proxmox VE via l'adresse suivante : https://192.168.1.97:8006 .

J'ai eu un cas où la règle de NAT n'était pas conservée, et donc, l'accès ne fonctionnait pas. J'ai dû effectuer la modification en ligne de commande. Le fichier suivant doit être modifié :

C:\ProgramData\VMware\vmnetnat.conf

Puis, sous le bloc [incomingtcp] , la règle suivante doit être inscrite (et adaptée) :

8006 = 192.168.14.130:8006

Ce qui donne :

[incomingtcp] 8006 = 192.168.14.130:8006

Enregistrez la modification et redémarrez le service "VMware NAT Service" :

Restart-Service "VMware NAT Service"

Ensuite, la règle de NAT devrait fonctionner !

V. Conclusion

En suivant ce tutoriel, vous devriez être en mesure de virtualiser Proxmox VE par l'intermédiaire de VMware Workstation. Si vous avez un serveur Proxmox VE, sachez que vous pouvez l'utiliser pour virtualiser un autre nœud, là encore, à des fins de tests.