En 2002, Skyrock a eu l'excellente idée de créer sa plateforme de blogs nommée Skyblog ! A l'époque où Facebook et tous les autres réseaux sociaux n'existaient pas encore, tous les adolescents ou presque avaient leur propre Skyblog !

Ceux qui trainaient déjà sur Internet au début des années 2000, ont forcément connu les skyblogs ! Je dirais même qu'à cette époque, on chatait sur MSN, on écoutait de la musique sur MySpace et on partageait sa vie sur son "Skyblog" ! On pouvait passer des heures à parcourir des blogs et à commenter les dernières publications de ses amis ! C'était vraiment un succès fou, d'ailleurs dans son article, Skyrock précise qu'en 2007, la plateforme Skyblog était le 17ème site le plus visité dans le monde !

Désormais, l'application MSN n'existe plus, et MySpace et Skyblog n'ont pas survécu à la montée en puissance de Twitter, Facebook, etc...

Résultat, la radio Skyrock a pris la décision de fermer sa plateforme de blogs "Skyblog" ! Et oui, les Skyblogs vont disparaître définitivement à compter du 21 août 2023. La vrai raison n'est pas réellement liée aux succès des autres réseaux sociaux. Mais pourquoi, alors ?

En fait, Skyrock doit se mettre en conformité avec la loi de manière à protéger les données personnelles de ses utilisateurs. Par conséquent, Skyrock doit supprimer l'accès public aux skyblogs. Au sujet de la fermeture, Skyrock précise : "Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s’il le souhaite, et éventuellement l’effacer. Puis ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu’était la nouvelle génération du début du XXIe siècle."

Si vous avez toujours un Skyblog, vous pouvez le sauvegarder ! Sur le site de Skyrock, il y a même un tutoriel qui explique comment sauvegarder son Skyblog (en l'aspirant).

L'annonce officielle de Skyrock est disponible sur le Skyblog officiel de la radio, bien entendu ! 😉