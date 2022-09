Pour mettre en place un site sous WordPress, il faut disposer d'une instance MySQL / MariaDB. Ce prérequis pourrait évoluer par la suite puisque l'équipe de WordPress envisagerait de prendre en charge officielle SQLite. Qu'est-ce que ça change ?

Pour rappel, WordPress est un CMS, c'est-à-dire un système de gestion de contenu qui sert à créer des sites web : que ce soit un simple blog, un site avec des milliers de vues par jour, ou un site de e-commerce, il est possible de s'appuyer sur WordPress. Ce système est très flexible, car il est personnalisable à l'aide de thèmes et d'extensions, et il profite d'une très importante communauté. Aujourd'hui, on peut presque faire tous les types de sites Web avec WordPress !

Ari Stathopoulos, l'un des contributeurs de WordPress, a mis en ligne un billet de blog dans lequel il explique que WordPress pourrait prendre en charge officiellement SQLite dans un avenir proche. Il explique que MySQL n'est pas adapté à certains scénarios d'utilisation de WordPress, notamment pour les petits blogs personnels, pour les sites vitrine des entreprises, etc... Et qu'il serait plus bénéfique d'utiliser SQLite, car ces sites sont "plus statiques" et ils n'ont pas des milliers d'entrées à gérer.

« Idéalement, WordPress nous permettrait de choisir le type de base de données lors de l'installation. Cela pourrait se faire à l'aide d'un guide d'installation, ou d'une simple constante dans wp-config.php »

Ce ne serait pas nouveau, car d'autres systèmes prennent en charge à la fois MySQL et SQLite en permettant à l'utilisateur de faire son choix lors de la mise en route. C'est important de choisir dès l'installation du CMS, afin de ne pas avoir besoin de migrer les données par la suite, donc il faut que ce soit intégré dans le Core de WordPress, et non via un plugin. Actuellement, il semblerait qu'il existe déjà des techniques pour utiliser WordPress avec SQLite mais ce n'est pas supporté officiellement.

WordPress : les avantages de SQLite

Dans son article, Ari Stathopoulos cite les avantages de SQLite :

De meilleures performances sur les serveurs et les environnements bas de gamme

Potentiel de croissance de WordPress sur des marchés où il n'a pas accès en raison des exigences du système

Potentiel de croissance sur le marché de l'hébergement en utilisant des "scénarios" d'installation

Réduction de la consommation d'énergie - durabilité accrue pour le projet WordPress

Poursuite de la mission de WordPress visant à "démocratiser l'édition" pour tous

Plus facile de contribuer à WordPress - télécharger les fichiers et exécuter le serveur PHP intégré sans autre configuration requise

Suite de tests automatisés plus facile à utiliser

Les sites peuvent être "portables" et autonomes

SQLlite est performant, mais il a quelques limitations : un seul processus à la fois peut écrire dans la base de données et il ne supporte pas la réplication. Ces deux contraintes sont tout à fait en adéquation avec le fait qu'il est adapté pour les petits sites.