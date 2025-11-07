À l’occasion du 11.11, le jour des célibataires, notre partenaire WELOCK, spécialiste des serrures connectées, lance ses meilleures offres de l’année ! Découvrez dès maintenant les promotions disponibles pour une durée limitée.

Des réductions attractives sont proposées sur 3 modèles phares : la Touch41, la U81 et la ToucA51. Ne manquez pas cette occasion pour sécuriser votre domicile.

Vous pouvez retrouver toutes les offres sur cette page :

Avant d'aller plus loin, rappelons quelques informations importantes :

Toutes les serrures connectées de WELOCK ont une garantie de 5 ans lorsque l'achat est effectué sur le site officiel (extension de garantie gratuite)

lorsque l'achat est effectué sur le site officiel (extension de garantie gratuite) Les commandes sont expédiées depuis un entrepôt européen .

. Les retours sont gratuits pendant 30 jours suite à votre achat.

Sachez aussi que l'application officielle WELOCK est disponible sur Android et iPhone grâce à une compatibilité avec iOS. C'est grâce à cette application que vous pouvez générer des codes d’accès (temporaires ou permanents) et consulter l’historique des accès. Vous savez ainsi exactement à quelle heure quelqu’un est entré chez vous (pratique si vous attendez que votre enfant rentre de l'école, par exemple).

Ces dernières années, les serrures connectées se sont fait une place dans les foyers des Français, que ce soit pour équiper un logement ou pour équiper un logement destiné à la location, sur Airbnb ou Abritel, par exemple.

WELOCK Smart Lock U81 : 70 euros de remise immédiate

Le modèle Smart Lock U81, récemment lancé par WELOCK, se distingue par sa capacité à combiner plusieurs méthodes d’ouverture et de verrouillage pour sécuriser et simplifier l’accès à votre porte :

L'application WELOCK pour smartphone,

Un code PIN à saisir via le clavier de la serrure connectée,

Une empreinte digitale,

Une carte RFID

Une clé physique

Profitez dès maintenant d’une remise de 70 € sur la Smart Lock U81. Appliquez le code promotionnel "VD70" dans votre panier pour faire passer le prix de 249 € à 179 €.

👉 Découvrez ce modèle sur le site de WELOCK

La dernière méthode de cette liste, c'est la grande nouveauté de ce modèle : offrir un accès traditionnel, avec une clé. C'est un élément différenciateur important en comparaison des autres modèles de chez WELOCK. Rien que pour les accès de secours en cas de panne de la serrure connectée, c'est intéressant (plus de batterie, par exemple). Pour autant, l'autonomie prévue est de 12 mois, grâce à 4 piles AAA que vous pouvez facilement remplacer (et qui ne sont pas fournies).

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 codes PIN, 100 empreintes et 199 cartes RFID. Il est à noter qu'une fonctionnalité de protection permet de verrouiller la serrure connectée pendant 3 minutes lorsqu'il y a 5 tentatives d'ouvertures échouées (mauvais code PIN, empreinte incorrecte). Une sorte d'anti brute force appliquée à une Smart Lock.

63 euros de remise pour la WELOCK Smart Lock Touch41

Le lecteur d'empreintes digitales de la Smart Lock est capable de mémoriser jusqu'à 100 empreintes différentes, ce qui laisse une marge importante... Y compris pour les familles nombreuses ! En complément, des badges RFID sont fournis et la connectivité avec l'application mobile toujours possible : votre smartphone peut déverrouiller la serrure via la connexion sans-fil en Bluetooth.

Pour information, la serrure TOUCH41 fonctionne pour des portes de 50 à 100 mm d'épaisseur.

👉 WELOCK TOUCH41 - Voir l'offre sur le site officiel de WELOCK

Le modèle WELOCK Touch41 remplace le clavier par un lecteur d’empreintes digitales pratique et réactif. En utilisant le code "VD63" lors de votre commande, vous bénéficiez immédiatement d’une réduction de 63 €, soit un prix final de 126 € après application du code promo.

WELOCK Smart Lock ToucA51 : 60 euros de remise

Cette Smart Lock WELOCK intègre un clavier à touches (keypad) et un lecteur d'empreintes digitales. Pour accéder à votre logement, vous avez donc le choix entre saisir un code PIN que vous aurez créé au préalable ou simplement poser votre doigt sur le capteur. Ce n'est pas tout, car au sein de la boite, la serrure connectée est accompagnée par un ensemble de cartes RFID : ces badges peuvent aussi permettre de déverrouiller la serrure.

Le modèle est autonome, car il est alimenté par trois piles AAA (1,5 V) intégrées dans son boîtier. Conçu pour être compatible avec la majorité des portes européennes. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site officiel, afin de savoir si votre porte peut accueillir ou non cette serrure.

👉 Découvrez ce modèle sur le site de WELOCK

Ce modèle bénéficie également d’une remise de 60 € grâce au code "VD60", faisant passer son prix de 169 € à 109 €.

Au final, cette serrure connectée 6-en-1 propose un ensemble de possibilités pour déverrouiller l'accès : code PIN, empreinte digitale, badge RFID, application mobile via Bluetooth, application mobile à distance via Wi-Fi (nécessite une BOX), et l'USB pour les accès de secours.

Connectivité à distance avec la passerelle Wi-Fi

De plus, si vous souhaitez gérer votre serrure connectée à distance, alors la passerelle Wi-Fi vous sera indispensable ! Elle sert de relais entre la serrure connectée et Internet. Sans elle, vous pouvez gérer la serrure connectée depuis votre smartphone seulement quand vous êtes à proximité, puisque la connexion s'effectue en Bluetooth. C'est un point important à prendre en considération et la box Wi-Fi a une réelle valeur ajoutée pour compléter votre installation.

Vous pouvez aussi piloter votre serrure connectée avec votre voix dans le cas où vous disposez d'un appareil compatible Alexa (Amazon Echo, par exemple).

Actuellement, la passerelle Wifibox3 de dernière génération est proposée à 99 euros sur le site officiel de WELOCK.

👉 Voir le produit sur le site officiel de WELOCK

N’hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question.

Article sponsorisé par WELOCK