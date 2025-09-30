WELOCK lance une nouvelle serrure connectée : Smart Lock U81. Sa particularité ? Suite à son installation, elle permet toujours l'ouverture de votre porte grâce à une clé physique : vous avez donc l'embarras du choix.

Depuis plusieurs années, WELOCK propose des Smart Lock sur le marché mondial, avec plusieurs modèles, y compris certains où le déverrouillage de la porte peut être effectué via le lecteur d'empreintes biométrique.

Ces dernières années, les serrures connectées se sont fait une place dans les foyers des français, que ce soit pour équiper un logement ou pour équiper un logement destiné à la location, sur Airbnb ou Abritel, par exemple.

Le nouveau modèle lancé par WELOCK, associé à la référence Smart Lock U81, présente la particularité de combiner plusieurs méthodes pour le verrouillage et le déverrouillage de votre porte :

L'application WELOCK pour smartphone,

Un code PIN à saisir via le clavier de la serrure connectée,

Une empreinte digitale,

Une carte RFID

Une clé physique

La dernière méthode de cette liste, c'est la grande nouveauté de ce modèle : offrir un accès traditionnel, avec une clé. Rien que pour les accès de secours en cas de panne de la serrure connectée, c'est intéressant (plus de batterie, par exemple). Pour autant, l'autonomie prévue est de 12 mois, grâce à 4 piles AAA que vous pouvez facilement remplacer (et qui ne sont pas fournies).

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 codes PIN, 100 empreintes et 199 cartes RFID. Il est à noter qu'une fonctionnalité de protection permet de verrouiller la serrure connectée pendant 3 minutes lorsqu'il y a 5 tentatives d'ouvertures échouées (mauvais code PIN, empreinte incorrecte).

👉 Découvrez ce modèle sur le site de WELOCK

Avant d'aller plus loin, rappelons quelques informations importantes :

Toutes les serrures connectées de WELOCK ont une garantie de 5 ans lorsque l'achat est effectué sur le site officiel (extension de garantie gratuite)

lorsque l'achat est effectué sur le site officiel (extension de garantie gratuite) Les commandes sont expédiées depuis un entrepôt européen .

. Les retours sont gratuits pendant 30 jours suite à votre achat.

Serrure connectée WELOCK Smart Lock U81 : 50 euros de remise

Découvrez dès maintenant l'offre de lancement de la serrure connectée Smart Lock U81 : son prix passe de 249 euros à 199 euros grâce au code promo "VD50" à appliquer dans votre panier. Soit une remise de 50 euros !

👉 Cliquez ici pour voir l'offre sur le site de WELOCK

Pour les accès à distance, vous devez également acquérir la passerelle WELOCK WIFIBOX 3. Un package complet, incluant la serrure connectée et la passerelle, est proposé à 298 euros au lieu de 348 euros, avec le même code promo. Un prix logique puisque la passerelle seule est vendue 99 euros.

La passerelle Wi-Fi est l’élément indispensable pour contrôler votre serrure connectée où que vous soyez. Elle joue le rôle d’intermédiaire entre la serrure et Internet, ce qui permet un pilotage à distance. Sans elle, l’usage reste limité : la serrure ne peut être gérée depuis le smartphone qu’en proximité immédiate via le Bluetooth.

Article sponsorisé par WELOCK