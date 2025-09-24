WhatsApp a décidé de s'attaquer à la barrière de la langue : une nouvelle fonctionnalité de traduction est en cours de déploiement. Désormais, plus besoin de copier-coller un message dans un service tiers : la traduction s'opère directement dans la discussion, en local.

Une traduction intégrée pour tous, avec un avantage pour Android

Mardi 23 septembre 2025, WhatsApp a annoncé le lancement de sa fonction de traduction, aussi bien pour les utilisateurs d'iPhone que pour ceux d'Android. La mécanique est simple : un appui long sur le message, et l'option "Traduire" sera proposée à l'utilisateur ! À partir de là, l'utilisateur n'aura qu'à choisir la langue de traduction une première fois, afin de télécharger les packs de langues correspondants.

Plus de 3 milliards de personnes dans le monde utilisent l'application de messagerie WhatsApp, et pourront donc profiter de cette nouveauté. Mais, tous les utilisateurs ne seront pas logés à la même enseigne, selon s'ils utilisent un iPhone ou un appareil Android.

En effet, WhatsApp pour iPhone bénéficie de la prise en charge de plus de 19 langues dès le départ (dont le français), mais la traduction reste manuelle. De son côté, WhatsApp pour Android, est limité à 6 langues pour la traduction (anglais, espagnol, hindi, portugais, russe et arabe), mais il y a un avantage intéressant : la traduction automatique. Une fois activée, elle traduit tous les messages reçus dans une conversation sans intervention manuelle de la part de l'utilisateur.

Jusqu'ici, il était déjà possible de bénéficier de la traduction des messages avec certaines marques de smartphone. Je pense notamment aux appareils Samsung puisque c'est l'une des fonctions qui se cache derrière Galaxy AI.

La confidentialité des traductions

Dans son annonce, WhatsApp aborde la question de la confidentialité et de la protection de vos données. Il est précisé ce qui suit : "La traduction des messages a été conçue de sorte à protéger la confidentialité de vos discussions. C’est pour cette raison que le processus de traduction a lieu sur votre appareil uniquement. WhatsApp ne peut pas voir ce qui est traduit."

Le moteur de traduction serait donc au sein même de l'application WhatsApp, tout comme les packs de langue téléchargés en local sur l'appareil. L'objectif, c'est aussi de ne pas remettre en question le chiffrement de bout en bout des conversations.

Qu'en pensez-vous ?

