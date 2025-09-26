Les utilisateurs situés dans l'Espace Économique Européen vont bénéficier des mises à jour de sécurité Windows 10, pendant 1 an et sans débourser un centime ! Microsoft a cédé à la pression, mais il y a une condition à respecter : utiliser un compte Microsoft.

L'accès au programme ESU : le nerf de la guerre depuis des mois

En 2025, Microsoft a modifié à plusieurs reprises les conditions d’accès au programme Extended Security Updates (ESU), qui permet de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité pour Windows 10 après le 14 octobre 2025.

Dans un premier temps, la firme de Redmond a surpris tout le monde en ouvrant ce programme aux particuliers, alors qu’il est habituellement réservé aux entreprises. Pour autant, le message de Microsoft était clair depuis le départ : il va falloir payer ! Donc, pour bénéficier des mises à jour pendant 1 an supplémentaire, un particulier doit payer 30 $ (environ 25 €) pour son ordinateur personnel.

En juin 2025, Microsoft a ensuite introduit une alternative : obtenir gratuitement une année de mises à jour en échange de points Microsoft Rewards ou en utilisant l’application Sauvegarde Windows pour stocker ses données dans le Cloud.

Puis, la situation a de nouveau évolué le 25 septembre 2025 : désormais, tous les utilisateurs situés dans l’Espace Économique Européen peuvent accéder gratuitement au programme ESU. Pas d'argent à dépenser, pas de points Microsoft à cumuler : l’accès est entièrement gratuit.

Cette décision a été prise sous la pression du groupe de défense des consommateurs Euroconsumers (voir ce courrier). Microsoft a donc cédé et a revu sa position concernant la fin de vie de Windows 10 en Europe. Il y a de fortes chances pour que cette décision soit directement liée aux règles imposées par le Digital Markets Act (DMA).

Une seule condition à respecter : le compte Microsoft

Dans cette bataille avec les consommateurs, Microsoft aimerait bien ne pas être totalement perdant. Donc, pour bénéficier des mises à jour de sécurité gratuitement, vous devrez respecter une seule condition : utiliser un compte Microsoft personnel pour la session de votre ordinateur. Un détail important, et qui ne plaira pas à tout le monde puisque de nombreux utilisateurs préfèrent utiliser un compte local.

Microsoft a confirmé cette information aux journalistes de chez BleepingComputer, tout en précisant ce qui suit : "Si vous n'utilisez pas votre MSA (Compte Microsoft) pour vous connecter pendant une période pouvant aller jusqu'à 60 jours, les mises à jour de l'ESU seront interrompues et vous devrez vous réinscrire en vous connectant avec le même MSA."

Autrement dit, vous devez utiliser régulièrement le compte Microsoft, sous peine de ne plus recevoir les mises à jour sur votre PC Windows 10. L'entreprise américaine a donc les clés en main pour inciter fortement les utilisateurs de Windows 10 à utiliser un compte Microsoft.

Même si c'est gratuit, il est fort probable qu'une action manuelle soit requise de la part de l'utilisateur : adhérer au programme ESU depuis les paramètres de Windows Update.

Qui peut bénéficier des mises à jour gratuites ?

Il faut savoir que cette décision de Microsoft s'adresse aux ordinateurs personnels. Sauf nouveau revirement de situation, rien ne semble changer pour les entreprises : elles devront payer pour bénéficier du programme de mises à jour ESU. Sur le même principe que lors de la fin de vie des précédentes versions de Windows.

Attendons tout de même une communication officielle de Microsoft, via un article ou une mise à jour de la documentation. Cela devrait répondre à différentes questions, y compris les règles du jeu pour les entreprises.

Dans tous les cas, pour accéder au programme ESU sans payer et uniquement en se connectant à un compte Microsoft, il faut se situer dans l'Espace Economie Européen (EEE). Actuellement, 30 pays sont membres de l'EEE, dont la France, la Belgique et le Luxembourg.

Par contre, si vous habitez en Suisse, vous ne pourrez pas profiter des nouvelles conditions. Au Canada et en Afrique, non plus. Reste à savoir si des "astuces" seront possibles par la suite, comme la modification de la région sur l'ordinateur et/ou le compte Microsoft. Mais, nous n'en sommes pas là.

Le site Microsoft mentionne bien cet avantage !

Le site de Microsoft mentionne bien cet avantage, sur cette page, dans la section "Combien coûte Windows 10 ESU ?".

