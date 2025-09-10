KB5065429 : c'est la référence associée à la mise à jour de septembre 2025 pour Windows 10 22H2 et Windows 10 21H2 ! Quels sont les changements apportés par cette mise à jour obligatoire ? Voici un récapitulatif !

La nouvelle mise à jour cumulative obligatoire pour Windows 10, publiée le mardi 9 septembre 2025, est l'avant-dernière pour Windows 10, à moins que vous n'utilisiez une version LTSC ou que vous payiez pour avoir du support après le 14 octobre 2025. Cette mise à jour intègre les correctifs de sécurité publiés dans le cadre du Patch Tuesday de septembre 2025.

Résolution de problèmes connus

Tout d'abord, il est à noter qu'il y a des points communs entre cette mise à jour et celle pour Windows 11. En effet, la KB5062554 résout des problèmes également corrigés par la mise à jour de septembre pour Windows 11. À savoir :

Problème avec l'UAC (problème connu)

Correction d’un problème qui provoquait l’apparition de fenêtres UAC (Contrôle de compte d’utilisateur) chez les utilisateurs non-administrateurs lors de l’exécution de certaines actions par les installateurs MSI. Cela concernait notamment des opérations de configuration ou de réparation.

Ce bug pouvait empêcher l’exécution de certaines applications comme Office Professional Plus 2010 ou plusieurs logiciels Autodesk (dont AutoCAD). Cette mise à jour réduit le nombre de cas où l'UAC est demandé lors des réparations MSI. Elle permet aussi aux administrateurs IT de désactiver ces demandes pour certaines applications grâce à une liste d’autorisation (allowlist).

Ce problème avait été introduit par les mises à jour d'août 2025 : Mise à jour Windows d’août 2025 : des perturbations avec la suite AutoCAD

WinSock - Réseau NDI (problème connu)

Après l’installation de la mise à jour de sécurité d’août 2025 (KB5063709), un problème pouvait entraîner des retards ou des saccades dans l’audio et la vidéo lors de l’utilisation du Network Device Interface (NDI) pour diffuser ou transférer des flux entre PC. C'est notamment le cas lors de l'utilisation d'OBS Studio, par exemple.

Les principaux changements apportés par la KB5065429

Ci-dessous, la liste des principaux changements apportés par la mise à jour de septembre 2025 pour Windows 10.

Gestion des fichiers

Cette mise à jour active l’audit de compatibilité du client SMB vis-à-vis de la signature SMB Server ainsi que de SMB Server EPA. Il s'agit d'une évolution directement liée à la faille de sécurité CVE-2025-55234.

L’objectif étant de permettre aux entreprises d’évaluer leur environnement et de détecter d’éventuels problèmes de compatibilité avant de déployer les mesures de hardening déjà supportées par le serveur SMB de Windows.

Zone de texte Windows

Résolution d’un problème affectant l’affichage de certains caractères supplémentaires dans les zones de texte Windows.

Bureau à distance

Résolution d’un problème où la bibliothèque mf.dll n’arrivait pas à détecter les périphériques de caméras redirigées dans les environnements Bureau à distance basés sur RDS.

Windows Hello

Le Narrateur annonçait un nom incorrect pour la case à cocher « Améliorer la protection par reconnaissance faciale » dans les paramètres de reconnaissance faciale.

Volet de recherche

Correction d’un bug qui pouvait empêcher l’affichage correct du volet d’aperçu dans les résultats de recherche Windows.

Family Safety

Le processus d’approbation « Demander l’autorisation » ne se déclenchait pas pour certaines applications bloquées. Cette mise à jour résout ce bug afin que le flux d’approbation s’affiche correctement.

Windows Backup for Organizations

Au même titre que sur Windows 11, l'application Windows Backup for Organizations est désormais disponible sur Windows 10 ! Cette solution de sauvegarde et de restauration doit faciliter les migrations entre deux machines, ce qui peut jouer un rôle intéressant dans un contexte de migration vers Windows 11.

Pour consulter la liste de tous les changements, consultez cette page du site Microsoft.

Windows 10 : les KB de septembre 2025

Voici un récapitulatif des mises à jour Windows 10 publiées par Microsoft le 9 septembre 2025 :

Windows 10 21H2 et 22H2 : KB5065429

: KB5065429 Windows 10 version 21H1 : Fin du support

Windows 10 version 20H2 : Fin du support

Windows 10 version 2004 : Fin du support

Windows 10 version 1909 : Fin du support

Windows 10 version 1903 : Fin du support

Windows 10 version 1809 : KB5065428

KB5065428 Windows 10 version 1803 : Fin du support

Windows 10 version 1709 : Fin du support

Windows 10 version 1703 : Fin du support

Windows 10 version 1607 : KB5065427

KB5065427 Windows 10 version 1507 : KB5065430

Ces mises à jour sont disponibles via les canaux habituels : Windows Update, WSUS, etc. Une recherche des mises à jour à partir de Windows Update doit permettre de récupérer la nouvelle mise à jour.

Les mises à jour de septembre 2025 pour Windows 11

Si vous souhaitez en savoir plus sur les mises à jour Windows 11 de septembre 2025, consultez cet article :