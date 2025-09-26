KB5066198 : l'ultime mise à jour optionnelle pour Windows 10 22H2 est disponible ! Quels sont les changements apportés par cette mise à jour ? Voici un récapitulatif.

La dernière ligne droite est lancée pour Windows 10, puisque Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour optionnelle à destination des ordinateurs du monde entier : KB5066198. Elle offre un aperçu de la future (et dernière) mise à jour cumulative obligatoire de Windows 10 version 22H2 dont la sortie est prévue le mardi 14 octobre 2025.

Cette mise à jour n'est pas liée à la sécurité : comme à chaque fois, elle sert avant tout à tester les correctifs en amont du Patch Tuesday du mois suivant. Cette mise à jour optionnelle a une saveur particulière, car en principe, c'est la dernière diffusée en dehors du programme ESU qui va ensuite prendre le relais.

KB5066198 : quoi de neuf ?

À en croire le bulletin publié par Microsoft, cette mise à jour résout deux problèmes :

Problème de connexion SMBv1 :

Cette mise à jour résout un problème connu qui empêchait les utilisateurs de se connecter aux partages SMBv1 via le protocole réseau NetBIOS sur TCP/IP (NetBT) après l'installation de la mise à jour de sécurité de septembre 2025 (KB5065429). Ce problème a été rapidement remonté, mais espérons qu'il n'impacte pas énormément de personnes tant le SMBv1 est dangereux.

Windows Autopilot :

Cette KB résout également un souci avec Windows Autopilot, où la page d'état d'inscription (ESP) ne se chargeait pas correctement durant le processus OOBE (l'expérience de configuration initiale) lors du déploiement de Windows 10 22H2.

Voilà, c'est tout ce qui est prévu par Microsoft ! Tout le reste, ce seront des correctifs de sécurité, mais pour le moment, nous n'en savons pas plus, il convient d'attendre la prochaine mise à jour obligatoire.

Mises à jour Windows 10 : il y a du mouvement !

Ces dernières heures, Microsoft a annoncé que les particuliers de l'Espace Économique Européen (EEE) pourront s'inscrire au programme ESU gratuitement s'ils se connectent à leur machine avec un compte Microsoft. Et surtout, il convient de rester connecté. Une bonne nouvelle quand on voit que Windows 10 est encore utilisé par 54.11% des ordinateurs en France, d'après le site StatCounter (une donnée d'août 2025).

