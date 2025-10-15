Alors que Windows 10 tire en partie sa révérence, Microsoft a publié l'ultime mise à jour cumulative dans le cadre du support standard : la KB5066791. Quels sont les changements apportés par Microsoft ? Voici un récapitulatif.

La nouvelle mise à jour cumulative obligatoire pour Windows 10, publiée le mardi 14 octobre 2025, est la dernière pour Windows 10 publiée dans le cadre du support standard. Les prochaines mises à jour, exclusivement dédiées à la sécurité, seront publiées dans le cadre du programme ESU (à moins que vous n'utilisiez une version LTSC).

Notre récapitulatif : le Patch Tuesday d'octobre 2025

À cette occasion, Microsoft en profite pour faire un ultime rappel : "Après le 14 octobre 2025, Microsoft ne fournira plus de mises à jour logicielles gratuites à partir de Windows Update, d'assistance technique ou de correctifs de sécurité pour Windows 10. Votre ordinateur fonctionnera toujours, mais nous vous recommandons de passer à Windows 11."

Les principaux changements apportés par la KB5066791

Ci-dessous, la liste des principaux changements apportés par la mise à jour d'octobre 2025 pour Windows 10 (KB5066791) :

👉 Saisie et composition

Correction : un problème affectant l’éditeur de méthode d’entrée chinois (IME) provoquait un mauvaise affichage des caractères Unicode privés, non conformes à la norme GB18030 .

un problème affectant l’éditeur de méthode d’entrée chinois (IME) provoquait un mauvaise affichage des caractères Unicode privés, non conformes à la norme . Correction : un problème touchant les contrôles USER32 Edit, où les paires de substituts s’affichaient sous forme de boîtes vides lorsque les champs de texte atteignaient leur limite de longueur.

👉 Gestion à distance WinRM

Correction : un problème affectant PowerShell Remoting et WinRM entraînait l’expiration des commandes après 10 minutes (600 secondes).

👉 Licences

Nouveauté : cette mise à jour introduit une mise à jour de la pile de maintenance intégrant une chaîne de certificats mise à jour afin d’améliorer la validation dans les environnements Azure. Il s'agit avant tout d'une amélioration pour les machines Windows 10 hébergées dans Azure.

👉 Pilote de fax

Modification : le pilote ltmdm64.sys a été supprimé de Windows, donc le modem fax dépendant de ce pilote spécifique ne fonctionnera plus sous Windows. Ici, l'objectif est de protéger les machines contre deux failles de sécurité zero-day.

👉 Connectivité avec SMBv1

Correction : un problème empêchait la connexion aux fichiers et dossiers partagés lors de l’utilisation du protocole SMB version 1 via NetBIOS over TCP/IP (NetBT). Ce dysfonctionnement pouvait survenir après l’installation de la mise à jour KB5065429.

👉 Windows Autopilot

Correction : lors du déploiement de Windows 10 version 22H2 à l’aide de Windows Autopilot, certains appareils configurés avec la page d’état d’inscription (Enrollment Status Page – ESP) pouvaient rencontrer un problème empêchant le chargement de cette page pendant l’expérience OOBE.

En complément de ces corrections de bugs et améliorations, Microsoft a corrigé un ensemble de failles de sécurité dans Windows 10.

Windows 10 : les KB d'octobre 2025

Voici un récapitulatif des mises à jour Windows 10 publiées par Microsoft le 14 octobre 2025 :

Windows 10 21H2 et 22H2 : KB5066791

: KB5066791 Windows 10 version 21H1 : Fin du support

Windows 10 version 20H2 : Fin du support

Windows 10 version 2004 : Fin du support

Windows 10 version 1909 : Fin du support

Windows 10 version 1903 : Fin du support

Windows 10 version 1809 : KB5066586

KB5066586 Windows 10 version 1803 : Fin du support

Windows 10 version 1709 : Fin du support

Windows 10 version 1703 : Fin du support

Windows 10 version 1607 : KB5066836

KB5066836 Windows 10 version 1507 : KB5066837

Ces mises à jour sont disponibles via les canaux habituels : Windows Update, WSUS, etc. Une recherche des mises à jour à partir de Windows Update doit permettre de récupérer la nouvelle mise à jour.

Les mises à jour d'octobre 2025 pour Windows 11

Si vous souhaitez en savoir plus sur les mises à jour Windows 11 d'octobre 2025, consultez cet article :