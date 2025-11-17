Certains utilisateurs de Windows 10 semblent rencontrer des difficultés à installer la première mise à jour ESU publiée le mardi 11 novembre 2025. Ce bug empêche l'installation de la KB5068781 et retourne une erreur 0x800f0922. Voici ce que l'on sait.

Windows 10 : un premier correctif ESU qui déraille

Tout ne se déroule pas comme prévu pour le tout premier correctif "Extended Security Updates" (ESU) pour Windows 10, associé à la référence KB5068781 et publié lors du Patch Tuesday de novembre 2025. En effet, plusieurs utilisateurs signalent que l'installation de la mise à jour échoue systématiquement avec l’erreur 0x800f0922, alors même que les machines disposent bien d’une licence ESU activée.

Ce problème affecte les entreprises et en particulier les machines managées par l'intermédiaire de Microsoft 365. Malgré l'achat et l'association d'une licence ESU (clé MAK), la mise à jour refuse de s'installer. Microsoft a confirmé enquêter sur ce problème.

D'après l'entreprise américaine, ce bug n’affecterait qu’une catégorie particulière de postes : ceux dont l’activation Windows repose sur un abonnement via Microsoft 365, associé via le portail d'administration Microsoft 365 (tel que décrit sur cette page).

Voici ce que l'on peut lire sur le site de Microsoft : "Cette mise à jour peut ne pas s'installer sur certains appareils Windows 10 inscrits au programme Extended Security Updates (ESU) pour les clients commerciaux, avec l'erreur 0x800f0922 (CBS_E_INSTALLERS_FAILED)."

Pour le moment, aucune solution de contournement n’a été communiquée, donc il convient de patienter si vous êtes concerné par ce problème.

Un correctif non détecté par certaines machines ?

D'après les retours des utilisateurs, certains postes Windows 10 ne détectent même pas la mise à jour KB5068781, alors qu’ils sont pourtant correctement inscrits auprès du programme ESU.

Ces premières difficultés surviennent au moment même où le programme ESU pour Windows 10 débute officiellement... Espérons que ce soit plus stable le mois prochain.

Avez-vous rencontré des difficultés avec le patch ESU ? N'hésitez pas à commenter cet article.

