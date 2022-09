Disponible depuis le mardi 13 septembre 2022, la mise à jour KB5017308 pour Windows 10 semble poser quelques problèmes aux administrateurs, car elle perturbe le bon fonctionnement des stratégies de groupes (GPO). Faisons le point.

Pour rappel, la mise à jour KB5017308 s'applique à Windows 10 versions 20H2, 21H1 et 21H2.

Si l'on se réfère aux différentes remontées sur le forum de Microsoft et sur Reddit, on constate que la mise à jour KB5017308 pour Windows 10 perturbe le bon fonctionnement de certaines GPO. Par exemple, sur Reddit, on peut lire le témoignage d'un administrateur qui évoque GPO qui copie un script Batch vers le répertoire "Public\Documents" des machines et qui crée un raccourci sur le Bureau afin de permettre l'exécution de ce script Batch. Suite à l'installation de la mise à jour, il s'avère que l'icône du raccourci ne s'affiche pas donc l'icône est blanc, et le script Batch quant à lui est vide, alors que le fichier source est correct.

Un autre administrateur évoque également un problème avec tous les raccourcis créés par GPO : les éléments sont créés, mais ils sont vides. Effectivement, cela peut s'avérer perturbant pour les utilisateurs finaux.

Pour le moment, Microsoft n'a pas communiqué officiellement sur ce bug, donc il n'y a pas de correctif officiel ou de solution de contournement. Toutefois, les personnes concernées affirment que le fait de décocher l'option "Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur" sur les GPO concernées permet de résoudre les problèmes de création de raccourcis. C'est tout de même dommage de devoir décocher cette option.

D'autres utilisateurs ont pris la décision de désinstaller directement la mise à jour KB5017308 pour Windows 10, ce qui permet de résoudre le problème ! Cela prouve que c'est bien la mise à jour qui est à la cause de ce nouveau bug.

KB5017308 : une mise à jour à l'origine de l'erreur 0x800F0845

Certaines personnes semblent avoir des difficultés à installer cette mise à jour KB5017308, ainsi que celle du mois précédent à savoir la KB5016616. Windows 10 se bloque pendant le redémarrage qui permet de finaliser l'installation. Au final, une alerte est générée dans l'Observateur d'événements de Windows, avec une erreur similaire pour ces deux KB : "Windows failed to install the following update with error 0x800F0845: 2022-08 Cumulative Update for Windows 10 Version 21H2 for x64-based Systems (KB5016616).". Parfois, c'est l'erreur 0x800f0845 qui est rencontrée également.

Avez-vous rencontré des soucis de votre côté ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire un retour à la communauté !

Source